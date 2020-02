Uribe, técnico del Xerez DFC, se guarda sus cartas para la cita ante el San Roque

La lesión de Antonio Sánchez abre nuevas vías en ataque para el Xerez DFC ante el San Roque en el Ciudad de Lepe el domingo (12:00) y también la baja por sanción de Álex Colorado en el centro del campo.

Josu Uribe, técnico azulino, no ha confirmado si se decantará por Mika para cubrir la vacante del ariete, reaparecerá un Javi Casares ya recuperado tras su recaída y entrenando con normalidad o sorprenderá con Amin.

Lo que sí tiene totalmente claro y decidido el preparador asturiano es que Sergio Narváez, con pocos minutos en los últimos encuentros, será titular para suplir al castigado Álex Colorado. Falta por comprobar si le coloca atrás o si retrasa a Adri Rodríguez y apuesta por el mediapunta junto a Goma.

Con este intercambio de jugadores también deja entrever el entrenador xerecista que seguirá confiando en el 1-4-3-3 que tan buenos resultados le viene dando en las últimas jornadas.

A lo largo del encuentro también puede tener minutos un Zafra que ha mejorado muchísimo en los últimos días y que está listo para volver, aunque aún le falta para estar al cien por cien. El escenario, de césped natural en buenas condiciones y de excelentes dimensiones, invita a su reaparición.

Uribe mantiene sobre el extremo roteño y el delantero jerezano que "tanto Zafra como Javi están para entrar. De inicio es complicado pero también hay partido el jueves y ahí sí que podremos girar alguna cosita. Tenemos a todos y con todos disponibles podemos dar un respiro a la gente más importante".

La baja de Antonio Sánchez le trastoca mucho los planes y admite que "sin él arriba cambia todo el planteamiento, tengo esa dudita arriba. Lo de Antonio ya lo he comentado, Mika es diferente, Casares es diferente, Amin es diferente. El único jugador que no tiene recambio natural es él. Qué le vamos a hacer, al final la lesión es menor de los que pensábamos y en estos cuatro partidos que va a estar fuera hay que intentar sumar. La pena es que nos coge una semana de tres. Ya para los encuentros ante Ceuta, Ciudad de Lucena, Betis Deportivo y todos esos él va a estar en condiciones. Es una baja importante pero tenemos gente para suplirle, no es como hace dos meses que no teníamos a nadie, no teníamos ni a Bello, ni a Casares ni a Zafra".