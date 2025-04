Beny: "Sufrimos mucho y toca disfrutar la permanencia"

El Xerez DFC certificó el domingo su permanencia con una victoria en el derbi ante el Xerez CD (2-1) en la penúltima jornada de liga. Le ha costado cerrar la temporada, pero ya lo ha conseguido. Beny, lateral izquierdo azulino, ha sido una de las piezas importantes del equipo, ya que si bien es cierto que le costó afianzarse en la titularidad, en cuanto la logró nadie le ha desbancado de su puesto y ha salido de inicio en todos los partidos desde la 12ª jornada en el Pedro Garrido frente al Almería B (1-1), salvo una que se perdió por sanción.

El joven defensa jerezano se ha mostrado feliz tras lograr el objetivo y ha explicado que "hemos celebrado la permanencia a lo grande porque no podemos negar de que la hemos logrado en un partido más importante que cualquier otro, aunque no dejan de ser tres puntos más. Lo hemos pasado muy mal durante la temporada y toca disfrutar y celebrarlo. Cuando se pierde, los viajes de vuelta se hacían duros con el equipo hundido. Todos los rivales compiten, la categoría es muy exigente y no ha sido nada fácil. Insisto en lo que he comentado antes, hemos pasado muy malos momentos, pero ha merecido la pena el trabajo y todo el esfuerzo que hemos realizado para lograr el objetivo".

En cuanto al derbi, detalla: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque el rival estaba peleando por el play-off, que iba a ser un equipo duro y sabemos la rivalidad que existe. Teníamos que ceñirnos al plan de partido que nos había dicho el míster para sacar los tres puntos y así fue, nos salieron las cosas bastante bien".

Salvó un balón bajo los palos a Josete con 1-0 y, a modo de broma, apuntó que "le he dicho a Mati que me tiene que invitar a algo. Josete hace un par de jornadas metió un gol así, me puse ahí por si la cruzaba otra vez, acerté y todo salió bien"

Tras dos derrotas seguidas, el encuentro ante el Deportivo se había convertido en decisivo. "Pensábamos que si empezábamos perdiendo podían aparecer los fantasmas porque iba a tocar remar a contracorriente, pero confiábamos en el equipo y sabíamos que podíamos sacar un resultado positivo. El míster nos decía que lo más complicado no era llegar, era cerrarlo. Estábamos ahí, lo teníamos, lo teníamos, pero no se cerraba. Es un poco frustrante porque estábamos trabajando muy duro y no lográbamos los resultados".

El curso llega a su final y a nivel personal hace un balance positivo. "Estoy muy contento aquí, esto en mi casa y soy muy feliz. El vestuario era una fiesta al final y es lógico, ya se puede decir que la temporada ha terminado prácticamente y el partido ante el UCAM Murcia lo vamos a jugar ya sin presión. La semana fue muy dura, sabíamos que teníamos que cerrar el objetivo".