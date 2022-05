El jerezano Álvaro Ordóñez, campeón de Andalucía Máster en el Palacio de Deportes

El jerezano Álvaro Ordóñez, campeón del mundo en Tarragona en 2019, se ha adjudicado el domingo en el Palacio de Deportes de Chapín el Campeonato de Andalucía Absoluto de Físicoculturismo Máster FAFF y logró la medalla de plata en la categoría classic physique. La prueba contó con la participación de más de 100 físicoculturistas de un gran nivel que representaron a las ocho provincias de la Comunidad Autónoma.

Ordóñez reside en Madrid desde bastantes años por motivos laborales y ninguno de sus logros -al margen del título mundial, tiene en su poder dos campeoantos de España, uno en Pola de Siero y otro en Estepona, y una plata en el Europeo de Santa Susana en Barcelona-, los habia conquistado con Andalucía. Esta temporada ha decidido federarse con el club Team Blond Beast de Granaday ha vuelto con más fuerza e ilusiones renovadas.

El deportista, que dio sus primeros pasos en el gimnasio Fudoshin que se encontraba ubicado en la calle Zaragoza, se tomó un respiro tras el Mundial y luego la pandemia y problemas personales que le impedían competir al nviel que a él le gusta, hicieron el resto para no acudir a los grandes eventos.

El jerezano explica que "el año ha sido muy duro por motivos personales y estuve cerca de arrojar la toalla, pero gracias al apoyo de mi mujer, Mauri Karina, que siempre está ahí para tirar del carro, y de mi familia, seguí adelante con mis objetivos. El esfuerzo ha tenido recompensa y, por fin, he tenido la suerte de proclamarme campeón en mi tierra, que es lo que más extraño, y me hacía mucha ilusión".

Álvaro resalta que "venir a Jerez me da vida y en estos días he recargado las pilas y he podido disfurtar de mi familia y de mis amigos. Cuando estás fuera valoras mucho más todo lo que tenemos aquí".

Sobre la competición celebrada en el Palacio de Deportes, apunta que "no fue nada fácil, hubo bastante nivel en los participantes, pero 'jugar' en casa motiva y me sentí muy arropado por los míos en todo momento".

Ahora, su próximo reto es conquistar la Copa de España, que se disputa este mismo fin de semana en Estepona.