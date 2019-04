Un calvario y una pesadilla. Así ha sido la temporada para la plantilla del CD Guadalcacín, que apura sus último mes de competición en categoría nacional, en la que ha militado las últimas cinco temporadas. El punto contra el Espeleño, otro que ha tomado el camino de la División de Honor varias semanas antes del punto final de la temporada, sólo pone de manifiesto que pese a las múltiples carencias, el equipo que entrena Jesús Mendoza sigue dando la cara.

Antonio Lebrón es uno de los tres supervivientes de la temporada del ascenso a Tercera -los otros son Diego Galiano y Luis Castillo- y apura sus últimos partidos con el Guadalcacín, ya que su intención es seguir en Tercera División. 'Novias' seguro que no le faltan al portero de El Torno.

El meta rompe una lanza en favor del equipo porque "jugando con juveniles y cadetes demasiado que estamos llegando a final de temporada y compitiendo como el otro día contra el Betis o este domingo contra el Espeleño. Todo esto es mérito de los chavales. No podemos estar contentos por la temporada pero por el trabajo del equipo y más sin jugarnos nada, sí".

Y es que a pesar de que el equipo da la cara, este año ha sido como ir a la guerra con tirachinas debido a una política de fichajes absolutamente desastrosa: "Pero es que es lo que tenemos, no hay más. Ha habido muchos partidos fuera que hemos ido con 13 o 14 jugadores, con el Coria jugamos con más juveniles de la cuenta por las expulsiones de Luis y la mía… demasiado que estamos entrenando y jugando, ya es un mérito estar aquí".

Así, el día a día se ha hecho "muy muy difícil, y porque el míster nos anima y nos apoya, y porque tenemos un preparador físico como Seda, con el que trabajamos sin pensar en nuestra situación. Sabemos que estábamos descendidos casi desde principio de temporada".

En efecto, Lebrón señala que el descenso "se veía venir desde un principio y no se han puesto medios para arreglarlo, eso es lo que ha pasado". La temporada ha sido "un calvario, se veía venir. Desde pretemporada veníamos hablando de que esta temporada lo íbamos a pasar muy mal y así ha sido. No se han puesto los medios y tenemos lo que nos hemos merecido, y no lo digo por la gente ni el grupo, sino por lo que no se ha hecho desde un principio, porque se podía haber puesto remedio, yo creo que sí. Llevo muchos años aquí y creo que se ha podido poner remedio. La excusa siempre era el dinero, pero desde el primer año siempre ha sido el mismo y yo diría incluso que esta temporada había más y no se han puesto los medios. No es un tema nuestro, lo hemos intentado como capitanes, pero ha sido todo para nada".

Y es que antes de que se cerrase el mercado de refuerzos, y ante la inoperancia de la directiva, varios jugadores hicieron de 'director deportivo' llamando a futbolistas para que fichasen por el Guadalcacín: "Yo la verdad es que en ese tema no me he metido, pero sí es verdad que otros compañeros lo han hecho. No podemos estar pendientes de lo de fuera y de lo de dentro".

Cuando se le pregunta si la directiva es la culpable de lo que ha sucedido esta temporada responde: "No creo que tenga que decirlo públicamente, la gente sabe lo que ha pasado, hemos estado jugando con juveniles y cadetes y eso es porque no se ha traído a gente y pasa lo que pasa. Una pena".El hecho es que cinco temporadas después, el Guada se despide de Tercera División: "Es una pena, sí, pero esto verdaderamente nos duele a los que hemos estado aquí desde un principio. Yo sólo tengo palabras de agradecimiento para la afición, chapó para ellos, porque venir aquí a animar hasta el último momento cuando estábamos descendidos desde casi el principio, ni una mala palabra… chapó por ellos".

En cuanto a su futuro, explica que intentará "seguir en Tercera. Yo espero tener alguna oferta, individualmente me he visto bien, hay partidos buenos y malos, como todos, pero es que si te tiran diez veces en cada partido es normal que te metan goles, la probabilidad es alta. Espero que salga algo bueno y pueda seguir compitiendo en Tercera División, tengo 27 años y me veo con capacidad para seguir en esta categoría".

El portero reconoce que le dará pena marcharse: "Sí, me va a dar mucha mucha pena, es mi club, llevo aquí desde hace seis años, conseguimos el ascenso a Tercera y me va a dar pena por la gente, por mis compañeros, pero tengo que mirar por mí y creo que este año se han hecho las cosas muy mal".Lebrón espera que al club le vaya bien en División de Honor y sobre todo "aunque yo no esté aquí, espero que se hagan las cosas bien, porque al Guadalcacín lo voy a tener siempre conmigo, vendré cada vez que pueda y animar como uno más. Ojalá se hagan el año que viene muchos mejor que éste, aunque no se pueda subir, pero que compita bien en División de Honor y si algún día se logra lo que nosotros hicimos hace seis años pues me alegraré como el que más".

Pero advierte de que la Division de Honor "es una categoría fuerte y económicamente también hay muchos gastos y no hay las ayudas que existen en Tercera División. Ese es el problema. Este año hemos tenido esas ayudas y no las hemos aprovechado y por eso ha pasado lo que ha pasado".

Por último, Lebrón confía en que la afición recuerde al equipo y a los jugadores por todo lo bueno que han dado en estas cinco temporadas: "Exceptuando esta temporada, aquí han ganado muy pocos equipos. Hemos hecho historia y creo que la gente que viene al campo desde aquél tiempo ve que lo que se ha conseguido tiene mucho mérito. Espero que la gente nos recuerde por todos estos años atrás y no por el último, ha sido muy bonito, hemos competido con equipos grandes, a algunos les hemos ganado y hemos estado luchando hasta el final, incluso hemos sido el primer equipo de Jerez durante varios años. Hay que quedarse con lo bueno, lo de este año te jode, pero hay que borrarlo y a seguir, no queda otra".