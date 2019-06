Al Guadalcacín FSF le toca pasar por unos días de reflexión después de perder la máxima categoría del fútbol sala nacional femenino en Zaragoza, donde las pupilas de Andrés Sánchez empataron a dos goles después de ir ganando buena parte del encuentro contra el Sala Zaragoza por 0-2. Con ese resultado final, las zaragozanas lograban la permanencia y mandaban a Segunda División a un Guadalcacín FSF que desde ya se pone manos a la obra para tratar de regresar a una máxima categoría en la que ha militado dos años.

Es hora de hacer balance y tratar de buscar explicaciones a un descenso con el que nadie contaba a principios de temporada. El presidente de la entidad, Luis Delgado Flores, cree que el infortunio se ha cebado esta campaña con su equipo. “Empezamos la temporada de la peor manera posible, se nos lesionaron en el primer partido tanto Cari como Lorena”, posiblemente las dos mejores jugadoras del equipo. “Para nosotros, son dos jugadoras importantísimas. Cari es internacional con España y en Zaragoza demostró por qué lo es. Ha estado fuera toda la primera vuelta y tuvimos que acudir al mercado para fichar una portera. En aquel primer partido en Móstoles también perdimos a Lorena, que todo el mundo sabe lo que es: nuestra goleadora y la que hace funcionar al equipo. Con las dos en perfectas condiciones toda la temporada no habríamos bajado, lo tengo muy claro”.

En el partido crucial contra las zaragozanas tampoco acompañó la suerte: “Se nos puso el partido muy bien pero nos faltó sentenciar. Tuvimos dos ocasiones clarísimas que se fueron al palo y cuando nos empataron y nos pusimos a jugar cinco contra cuatro Sara tuvo otro lanzamiento al poste. En este sentido tuvimos maña suerte, aunque también es verdad que Cari hizo un extraordinario partido”.

El dirigente guadalcacileño también tiene la espina clavada del partido en casa contra el Universidad de Alicante, donde el equipo pasó de un 2-0 a un 2-3 aunque finalmente lograría empatar. En dicho encuentro, los colegiados expulsaron a dos jugadoras locales, momentos que las alicantinas aprovecharon para remontar el partido: “Yo no pido que se nos dé pero tampoco que nos quiten y ese día nos quitaron. Teníamos el partido controlado y esos dos puntos que se nos escaparon son los que nos han faltado para mantenernos en Primera División. Los árbitros de la provincia no tienen nivel para pitar en Primera División y nos estamos pensando seriamente pedir árbitros de otras zonas el año que viene”.

Con el descenso como un hecho irremediable, al Guadalcacín FSF le toca empezar a trabajar de cara a la próxima temporada y existen importantes incógnitas. La primera, saber si Andrés Sánchez, que acaba contrato, va a continuar al frente del equipo; la segunda, la configuración de la plantilla ante la segura marcha de varias jugadoras. Ante la primera cuestión, Luis Delgado es franco: “Yo cuento con Andrés, me gustaría que siguiera. Él fue quien puso el proyecto en marcha junto a Mariano y yo, subió al equipo de provinciales a Segunda, el primer año quedamos quintos y luego logramos el ascenso a Primera. Yo creo que está por la labor, me consta que tiene ofertas de otros clubes, pero no creo que quiera moverse de aquí. Por su trayectoria, merece seguir. Se ha bajado en el último partido después de una temporada muy complicada, pero hay que ver todo lo que ha hecho antes en este club”.

En cuanto a la confección de la plantilla, altas y bajas, señala que “todavía es pronto para hablar de eso. Vamos a dejar pasar esta semana y luego la junta directiva se reunirá para analizar las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal esta temporada”. Aún así, reconoce que hay jugadoras que tienen ofertas. “A algunas incluso las han llamado antes de saber si nos manteníamos o no. Andrés estaba bastante molesto con esta situación y es normal porque es una falta de respeto, nos estábamos jugando mucho”. De cualquier forma, Delgado afirma que “los sueldos en Segunda División no pueden ser los mismos que en Primera, calculo que el presupuesto habrá que bajarlo casi un cincuenta por ciento”. Esto no significa que el Guadalcacín no vaya a pelear la próxima temporada, al contrario, su presidente asegura que “intentaremos hacer un buen equipo para tratar de regresar lo antes posible a Primera División”.

El Guadalcacín FSF se ha mantenido dos años entre la elite del fútbol sala femenino nacional con pocas armas y menos dinero: “Esta categoría es muy dura y muy cara, el año pasado estábamos el Cádiz y nosotros pero este año éramos el único club andaluz. Ahora, Andalucía se queda sin representación en Primera y es una pena, pero el Guadalcacín no va a ser como otros clubes que llegaron en su momento y luego han desaparecido. Nosotros seguiremos adelante y trataremos de hacer un buen equipo para regresar. La ilusión no nos la va a quitar nadie”.

El presidente guadalcacileño sí lamenta el menor apoyo económico que reciben de las instituciones en comparación con otras comunidades: “La Federación Murciana subvenciona a sus clubes en la máxima categoría con 15.000 euros, dinero que recibirán en breve o ya han recibido. A nosotros, la Andaluza nos da sólo 10.000 y una ayuda de esta temporada nos la pagarán, si te pones muy pesado, en marzo o abril del año que viene. Quiero decir con esto que aunque debemos, también nos deben y en ese sentido estamos al día, está todo controlado”.