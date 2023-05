"Venimos a hacer políticas distintas; otros hacen lo mismo de siempre"

Manolo Guerrero encabeza la candidatura de Podemos en Jerez, que en los comicios del próximo día 28 se presenta por primera vez en solitario en unas elecciones municipales. La formación morada, que se creó en 2015, no concurrió a los comicios locales de 2015, aunque pidió el voto para la agrupación de electores Ganemos Jerez. Sí se presentó a la convocatoria de 2019, aunque lo hizo dentro de Adelante Jerez, una coalición con Izquierda Unida que acabó rota.

Es la primera vez que Guerrero se presenta en una lista electoral y lo hace encabezando la papeleta de Podemos. Comerciante de profesión, ha estado vinculado a este sector durante más de tres décadas. Además, fue representante del comercio ambulante en la Cámara de Comercio y fue uno de los impulsores de la primera ley de ámbito estatal de regulación de este sector. No en vano fue presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes.

También estuvo vinculado al movimiento vecinal al presidir la entidad Nueva Andalucía. Además, ha sido activista sindical y ha sido vicepresidente del Ateneo de Jerez.

¿Qué le movió a presentarse como candidato de Podemos?

Decidí dar el paso porque llevo en Podemos desde su nacimiento en 2014. Nunca tuve ningún cargo organizativo y nunca tuve la pretensión de presentarme como concejal. Soy una persona que siempre ha estado muy vinculado a las reivindicaciones sociales, pero hasta ahí. Siempre he estado comprometido con el comercio, con el sindicalismo, con asociaciones de vecinos... Estuve también en Acoje en ciertos momentos. He sido siempre un hombre de organización porque estoy convencido de que individualmente no se hace nada. Pero decidí participar porque hay mucha desafección hacia la política. Muchos dicen que todos los políticos son iguales, pero no todos somos iguales. Yo no soy un profesional de la política. Yo voy a estar cuatro años porque mis compañeros me han apoyado para que yo los represente. Todo el mundo debería dedicar un tiempo de su vida a la participación social.

Podemos se presenta por primera vez en solitario en unas elecciones municipales. ¿Qué pasó para que no se llegara a un acuerdo con Izquierda Unida y Ganemos?

No se puede pretender llegar a un acuerdo con imposiciones a dos meses de las elecciones. Nosotros partíamos de una legislatura donde se partió la coalición y cada organización la ha acabado de manera independiente. Se pretendió llegar a un acuerdo con los mismos actores y en base a unas imposiciones; y ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Entendimos que lo primero que teníamos que valorar era la aportación que hacía cada organización valorando los distintos candidatos que ofrecía cada formación y, a partir de ahí, se decidiría quién encabezaría la lista. Pero la situación no ha sido así porque solo se planteó el yo estoy si yo controlo y domino y, si no controlo y no domino, no estoy. Eso no lo aceptamos y nos dieron de lado. Nosotros nunca planteamos el tema de los sillones.

¿Y qué está haciendo Podemos para poder diferenciarse del resto de fuerzas políticas de izquierda?

Es muy importante que en la papeleta aparezca Podemos porque tenemos una marca muy reconocida y tiene sus votantes. Esa es nuestra mayor fuerza. Ya no va a haber equivocaciones, como ha podido pasar en otras elecciones que había personas que no nos reconocían. En esta ocasión está muy claro cómo se presenta Podemos. Vamos en solitario porque no ha sido posible ir en coalición. Y estamos trabajando muchísimo en intentar llevar un proyecto a los ciudadanos de una ciudad para vivir. Queremos que Jerez sea una ciudad no solo por lo que es conocida, como es el Circuito, la Feria, la Semana Santa o el flamenco, pero hay también una ciudad que no se ve y, además, a veces intenta ocultarse desde los poderes. No se le da visibilidad a muchos barrios de Jerez. Vamos a dejar esos grandes proyectos faraónicos y vamos a trabajar por el mantenimiento de los barrios de Jerez.

Su partido ha realizado una curiosa campaña editando una serie de carteles con diferentes composiciones donde se jugaba con su imagen. ¿Cómo surgió la idea?

Hemos intentado hacer una campaña distinta. Hemos salido de la foto tradicional de chaqueta y corbata. Empezamos con un cartel de Picasso cuyo objetivo era crear curiosidad. Y de hecho la ha creado. El segundo cartel ya se parecía un poco más a mí, pero aún no se identificaba, aunque tenía un QR donde se podía ver un vídeo muy desenfadado, que ha tenido muchísimas visitas. Y ya el último cartel se me identifica perfectamente. La idea fue de unos jóvenes del círculo que ha dado un gran resultado.

Lo importante es que hablen de uno...

Ha creado muchísima curiosidad y todo el mundo lo dice. Y les ha gustado. Hemos venido para hacer cosas distintas. Otros están para hacer lo mismo de siempre. Intentamos hacer políticas distintas para mejorar la sociedad. Si la ciudadanía no quiere que cambien las cosas, que voten a los de siempre.

Su compañera Martina Velarde le comparó en Feria con el político norteamericano Bernie Sanders. ¿Es necesario darle valor a la veteranía en la política?

La veteranía se relaciona con la experiencia. Pero a mí lo que me achacaban es que no tuviera experiencia en política. Por supuesto que no la tengo. Yo no sé lo que se cuece dentro del Ayuntamiento, porque aún no sé quién manda realmente en el Ayuntamiento. Pero de eso me enteraré cuando entre.

Ahondemos en esa idea: ¿Sospecha de quién manda realmente en el Ayuntamiento?

Puedo tener alguna idea, pero aún no tengo ninguna prueba para acusar a nadie. Pero estoy seguro de que hay poderes públicos que son los que dirigen el Ayuntamiento. En política es así, pero con la experiencia que tenemos, no estoy muy seguro de que sean los alcaldes los que mandan en los ayuntamientos porque detrás hay un condicionamiento económico enorme. Hay muchas empresas que están dominando los servicios públicos básicos, ya sea agua, sanidad, educación... Son las que los gestionan.

Y frente a eso, ¿qué puede hacer quién gobierne?

Es difícil la lucha, pero no imposible. Hay que remunicipalizar muchos servicios que se han externalizado. Se hizo con Aguas de Jerez, cuando el agua es un derecho humano y ahora es un negocio. En sanidad pasa lo mismo porque hay muchas empresas con usuarios de la sanidad pública. Por eso, cada vez hay menos ricos mucho más ricos y más pobres mucho más pobres. El Ayuntamiento tiene que tener sus propios gestores capaces de hacer estos trabajos. No me vale que digan que una empresa privada lo gestiona mejor. Si eso lo dice un político, el que no gestiona bien es él.

Tenemos un ayuntamiento notablemente endeudado. ¿Cómo se gestiona con esa losa?

La deuda del Ayuntamiento es impagable. Quien diga que la va a pagar, miente. Esto debe ser una política de Estado. Tiene que haber un cierto perdón como el que se hizo a la banca cuando estuvo en la ruina. Y no es un problema solo de Jerez sino de muchos municipios de España. Esto ha pasado por muchas obras faraónicas que provocaron enormes deudas. Hay muchos políticos que han gestionado por encima de sus posibilidades. Y hay un interés en cubierto que esa deuda genera intereses bárbaros para la banca, por lo que le interesa que se mantenga. Se ve que en la única solución que ofrecen es seguir dando créditos, ya sean blanditos en sus condiciones, pero, en definitiva, créditos. Eso no hace reducir sino aumentar cada vez más la deuda.

Y, además, es una ciudad con un enorme desempleo y un tejido productivo débil...

Hacen falta políticas de empleo porque Jerez tiene índices del 31% de paro y no hay industrias que se establezcan en Jerez. Todo el mundo asegura que va a traer industria, pero se olvida que la industria se deslocalizó porque todas las empresas se han ido a China. Son grandes corporaciones internacionales que manejan la distribución y que buscan la mano de obra más barata. Por eso tenemos que pensar en otras formas de crear empleo y, en el caso de Jerez, tenemos una asignatura pendiente que es el fracasado Parque Tecnológico Agroalimentario. Jerez tiene una gran campiña y debe ponerse en valor la industria agroalimentaria. Hay que apostar por el producto cercano, que también ayuda a cuidar del medio ambiente. Y necesitamos empresarios valientes que hagan formación, pero, por desgracia, se ha convertido también en un negocio. Además, se da la circunstancia de que Jerez siempre ha sido una ciudad poco emprendedora, que estuvo acostumbrada a tener mucho trabajo gracias al sector vitivinícola. Pero eso se acabó. Ahora lo que más funciona es el sector de la hostelería y el turismo porque hace tiempo que alguien en Europa decidió que aquí fuéramos todos camareros. Eso ha contribuido a que las empresas se hayan ido para otro lado.

Usted es una persona que se ha dedicado al comercio. ¿Qué se puede hacer para revitalizar el sector comercial?

Lo primero es realizar una moratoria de grandes superficies en la ciudad con el objetivo de que el pequeño comercio se revitalice. La idea es potenciar las distintas áreas comerciales que hay en Jerez para que el pequeño comercio sea un lugar de destino. El pequeño comercio juega una función social muy importante basado en la economía social. Y eso le da mucha vida a un barrio. En los últimos años hemos visto que el comercio siempre está, solo que cambia de emplazamiento y actores. Antes, el comercio estaba en el centro de Jerez y estamos viendo ahora que lo está perdiendo. No hay renovación generacional. En cambio, vemos que en otras zonas de Jerez sí hay un cierto comercio. Hay zonas como La Asunción, Parque Atlántico, Delicias, Princi Jerez hay una buena área comercial; también la hay en la zona sur de Jerez; en Icovesa; en la avenida Caballero Bonald hasta La Canaleja también se está llenando de comercios. Y hay negocios de destino porque atraen público de otras zonas de Jerez. A ese fenómeno hay que prestarle muchísima atención para fortalecerlo. Debemos programar actividades en las áreas comerciales de esos barrios, no sólo en el centro. Hay que acercarse también a los barrios porque crean vida.

¿Y qué hacemos con el centro histórico para revitalizarlo?

Corremos el riesgo de que el centro se 'turistifique'. Estamos en ese camino por lo que es el momento de poner frente a una situación que ya está sufriendo otras ciudades, a las que se les ha ido de las manos. Nosotros abogamos por establecer por distritos un máximo de viviendas turísticas, a la vez de invertir en hacer vivienda social para llenar de vida esos barrios. El turista no crea vida en la ciudad, sino la gente que vive en ella. Hay que invertir en turismo, pero también en vivienda pública. Hay que rehabilitar el centro, hay que potenciar el registro de solares y edificaciones solares porque no se puede tener un solar abandonado durante años. Hay que dar respuesta a la vivienda vacía. La vivienda cumple una función social importante y es el proyecto de vida de cualquier persona. Por lo tanto, hay que facilitar para la gente llegue a tener una vivienda digna. Por eso es necesaria una inmobiliaria pública que sirva para abaratar el alquiler y dar facilidades a los propietarios para garantizar la renta. Emuvijesa no está haciendo nada porque no está gestionando bien esa demanda de más de 5.000 familias que necesitan una vivienda en Jerez.

Usted también ha estado muy vinculado al sector cultural: ¿Qué políticas culturales son necesarias para que Jerez sea un referente en este sector?

La ciudad tiene mucha fuerza en flamenco, por ejemplo, pero no tenemos una escuela municipal de flamenco. Eso crearía muchísima actividad. Aquí tenemos buenos historiadores, académicos, la Universidad... Todo ese conocimiento tiene que trasladarse a la sociedad mediante una cultura más popular. Por desgracia, tenemos una sociedad muy inculta en muchos aspectos, por lo que hay que hacer una pedagogía cultural. La cultura en Jerez no puede ser cuatro conciertos; tiene que ir mucho más allá. Se tiene que comprometer más con la sociedad y hacerla más cercana a la gente. Se le dedica poco dinero a la cultura en Jerez.

Podemos se considera heredero del movimiento del 15-M. ¿Qué queda de ese momento hoy día?

Quedan cosas importantes. Este tipo de movimientos son efímeros. Son momentos puntuales de crisis. En aquel momento había una situación de crisis por la caída de construcción y hubo una especie de revolución porque nos estaban echando la culpa de la situación. Ese movimiento ha enraizado bien, se ha constituido un movimiento político, hay conciencia en muchos colectivos sobre los problemas de la sociedad y se ha profundizado en ello. Eso ha quedado ahí, aunque ahora la sociedad no tenga conciencia militante. Pero ahí continuamos luchando. Creo que sirvió aquel movimiento. La sociedad se fortaleció, aunque nos parezca que no, aunque bien es cierto que también hay un retraso por parte de ciertas ideologías que nos quieren hacer volver al pasado.