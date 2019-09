El número 62 de la colección ‘Flamenco y Universidad’ (que coordina Rafael Infante) verá la luz en cuestión de semanas, y lo hará con la conjunción de dos sagas especialmente llamativas, la de los Agujetas y la de los Morao. Veintitrés años después de aquella grabación compartida entre Luis y Diego Agujetas con Moraíto, ambas escuelas han vuelto a coincidir, esta vez con Diego Agujetas y Pepe del Morao. Los dos abanderan un ambicioso proyecto, grabado en el estudio La Bodega de Jerez, en el que defienden, como ellos mismos afirman, “el cante gitano andaluz”.

“La idea surge de José Miguel Sánchez. Me llamó y me propuso la idea de grabar con Diego (Agujetas), que llevaba mucho tiempo sin pasarse por el estudio y el único disco que tenía era con Moraíto hace años. A mí la idea me pareció estupenda, es más, lo considero un regalo porque es un cantaor que para mí, un guitarrista con el corte que yo tengo y que me gusta lo puro, cuadra a la perfección”, explica Pepe del Morao.

Tal y como relata el guitarrista, el planteamiento inicial nace del aficionado roteño José Miguel Sánchez Navas, coordinador de la producción. “Conozco a Diego de toda la vida, porque era vecino de mi abuelo, y lo he escuchado muchas veces. Pensé que unir nuevamente a estas dos sagas sería interesante”.

Sánchez Navas se encargó entonces de preparar lo que para él es “un proyecto natural”, asegura, y al que poco a poco se le han ido sumando colaboradores. Se considera un melómano, no en vano, como otros muchos roteños de su generación, creció en un conocimiento musical grande, gracias a toda la música que llevaba desde Estados Unidos a Rota a través de la base naval. De hecho, cuando habla de Diego Agujetas y de Pepe del Morao, “que han congeniado de una manera asombrosa a pesar de la diferencia de edades”, los compara con James Brown y BB King, “tienen algo especial, como ellos”.

El disco comenzó a grabarse en el mes de febrero, y concluyó oficialmente el pasado mes de mayo. Sin embargo, “primero hicimos algunos trabajos de convivencia, porque yo conocía a Diego de cuando empecé, que coincidimos en algún festival, pero sólo eso”, destaca el tocaor.

Diego Agujetas va más allá y recuerda que “a Pepe lo conocí en el festival de Alcalá del Valle. Me llamó Pepe Marín y fui con él y con Pepe, que entonces era muy joven, pero tocaba muy bien”, recuerda.

A partir de ahí, “hemos congeniado muy bien y creo que ha salido una cosa muy bonita”, apunta el cantaor. Eso sí “la idea era hacerlo despacito para poder sacarle a Diego todo lo mejor”, responde Pepe.

A pesar de haberse grabado muchos más cantes, se decidió incluir solamente siete de ellos. En concreto, tonás, soleá por bulería, malagueñas, seguiriyas, soleá, fandangos y bulerías. “Hemos grabado también romances”, apunta José Miguel Sánchez, “pero lo hemos dejado porque tenemos en mente un proyecto, también con Diego, sobre la evolución del romance, un cante muy ligado a su familia”.

Para Pepe del Morao,“escuchar un tipo de cante tan racial y tan auténtico es una cosa exclusiva”, reseñando por encima de todo “el concepto rítmico, la melodía y la afinación que tiene Diego”. Es más, considera que “es un cantaor que mucha gente no lo conoce bien, con una velocidad que ahora no hay, por no hablar de esa gitanería que desprende. Para mí personalmente ha sido un descubrimiento en todos los sentidos”.

Diego Agujetas, por su parte, reivindica en el disco “mi cante de siempre”, destacando especialmente “las seguiriyas, la soleá y la malagueña, que la he hecho diferente. Suena a Jerez, pero con otro aire”, señala.

El disco ha contado con las palmas de Manuel de Cantarote, Juan Diego Valencia, El Pirulo, Marquitos Carpio y Manu de Sordera.

Tras la experiencia vivida, Pepe del Morao cree que Diego Agujetas “es ese corte de cantaor que yo echo en falta para mi manera de tocar. Yo tengo dos vertientes, una más vanguardista pero otra más clásica, que viene de mi abuelo. Y para llevar ese legado a la máxima expresión, acompañar a cantaores como Diego es una maravilla y se adapta perfectamente al sonido de la guitarra de mi abuelo, que es el que yo defiendo. De hecho, el disco lo he grabado con las guitarras de mi abuelo”.

Paradógicamente, la puesta de largo de este nuevo trabajo discográfico no será en Jerez ni tampoco en Rota, sino que cruzará el charco para hacerlo en California. “En total serán tres galas”, afirma Pepe del Morao. Dos de ellas serán en San Francisco, en concreto, el 25 de octubre en el Teatro Brava; y un día después, el 26 de octubre en la Peña Cultural Center de Berkeley. La tercera será en Atlanta.

“Estados Unidos es una tierra muy aficionada al flamenco, hay mucho sureño y gente que se vuelve loca con el cante. Cuando llegas allí no lo haces como un extranjero, sino que te acogen como en tu casa. Yo he estado allí dos veces y ahora será la tercera. Gracias a Nina Menéndez que es una manager de allí con la que tengo un buen trato, en lo profesional y en lo personal”, explica Pepe del Morao.

“A mí lo que más me gusta cada vez que voy allí es la afición que tienen y que saben lo que están escuchando”, añade.

Para Diego, en cambio, será una experiencia única, toda vez que “nunca he estado en Estados Unidos. Yo he cantado en Japón y también en muchos países de Europa, pero en Estados Unidos será la primera vez que esté”, recalca.

En España, por su parte, la puesta de largo de este Diego Agujetas&Pepe del Morao será en Rota, en la Bodega de la Mina, “un sitio emblemático por el que pasaron en los años noventa cantaores como Luis de la Pica o El Torta”, recuerda José Miguel Sánchez. La fecha, está por concretar, “igual que una actuación en Jerez”.