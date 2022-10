Británicos como jerezanos

En otras entregas de El rebusco hemos tratado de la importante presencia británica en Jerez, vinculada, sobre todo, por el comercio de los vinos de la zona.

Una relación que se remonta desde hace siglos, tal como ha estudiado el historiador José Antonio Mingorance en ‘La colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media’ (2014).

El momento de mayor apogeo de la colonia británica en la ciudad coincidió con la expansión de nuestros vinos en el periodo comprendido entre finales del XVIII y la primera década del siglo XX.

Tal fue su relevancia que a principios del XIX se estableció la creación de un viceconsulado, cargo que se mantuvo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

La primera persona en ostentar el cargo fue el escocés John David Gordon, en 1829, y la última Bridget Amelia (Millie) Swithinbank, que lo ejerció desde 1959, año en el que murió Guy Williams, hasta los años ‘ 70 del siglo XX.

Esta es la lista completa de diplomáticos: John David Gordon, Charles Peter Gordon, Charles Harman Furlong, George William Suter (Jorge Guillermo Suter Stevens), Richard Henry Davies, Henry Seymour Davies, Walter John Buck, Guy Dingwall Williams, Bridget Amelia Swithinbank.

Por su dedicación y buen hacer desde el viceconsulado la reina Isabel II le concedería a la última representante consular, en junio de 1970, la distinción de Miembro del Imperio Británico.

Embajadores y Lord Mayor

En el último medio siglo han pasado por Jerez cuatro embajadores representantes de la corona británica, dos ministros plenipotenciarios de la embajada y un Lord Mayor de la ciudad de Londres, al menos esos son mis cálculos.

Aunque el actual, Hugh Elliot, me consta que lo hizo en el 2019 durante una estancia privada.

Siguiendo el orden, Sir John Russell vendría la primera vez el 5 de mayo de 1972, con motivo de imponer a Manuel María González-Gordon la insignia de la Orden del Imperio Británico.

La segunda el 22 de abril de 1974, para inaugurar las nuevas instalaciones del viceconsulado en Jerez, en las dependencias de Williams&Humbert.

Tanto Antony Arthur Acland, que vino el 25 de junio de 1978, como Richard Parsons, el 24 de julio de 1982, firmarían en sendas botas en Williams & Humbert.

En cambio, Peter Torry, el de 22 mayo 1999, signaría la bota en Fundador.

Los dos ministros plenipotenciarios Robert Wade-Gery, y Humphrey John Hamilton, lo harían en los últimos años de los ´70, con objeto con el objeto de tramitar el cierre de las oficinas del viceconsulado en nuestra ciudad.

El 21 de mayo de 1959 llegaba a Jerez, en visita oficial, Sir Sidney Harold Gillet, Lord Mayor Londres. Durante su corta, pero intensa, estancia en la ciudad, fue agasajado por la primera autoridad, el alcalde Tomás García Figueras.

Después de recibir el título de jerezano de honor en el Ayuntamiento, la comitiva se trasladó a las bodegas Williams & Humbert, donde tan ilustre invitado plasmó su firma en una bota y probó los vinos de la casa.

En el orden de protocolo se incluyó una ofrenda floral ante el monumento a Shakespeare.

La princesa Mary en Jerez y Sanlúcar

El 13 de febrero de 1959, procedente de Gibraltar llegaba a Jerez la princesa Mary de Inglaterra (1897-1965), la única hija de Jorge V, y por tanto tía de la recién fallecida reina de Inglaterra, Isabel II.

El motivo era visitar a la familia Guerrero, propietaria de la finca La Mariscala, y del famoso hierro de la yeguada que allí pastaba.

A su llegada fue recibida por los anfitriones, Dolores González-Gordon, los hijos de esta, Manuel y Ramón Guerrero, y la esposa de este último, María Pemán Domecq.

La princesa Mary venía acompañada de su cuñada, y dama de honor, la condesa de Boyne, ya que en aquella fecha era también la duquesa viuda de Harewood, por su matrimonio con Henry Lascelles.

De su paso por La Mariscala, donde fue agasajada con un almuerzo, se conserva su firma en el libro de visitas y en una bota.

De allí se desplazó, ya por la tarde, a Sanlúcar de Barrameda, alojándose en el palacio de los Infantes de Orleans. para volver a Jerez al día siguiente y reunirse con el vicecónsul británico, Guido Williams, en las bodegas de Willians & Humbert.

Una importante representación de bodegueros de origen inglés, el alcalde, Tomás García Figueras, además de otras personalidades venidas de Cádiz y Sevilla, le dieron la bienvenida a la entrada de las bodegas, donde firmo en el libro de honor además de en una gran bota.

Almorzaría en la residencia del vicecónsul.

De su breve estancia se conservan unas cuatro fotos en los archivos de Francisco Lozano, tomadas por el reportero gráfico Rafael Iglesias, que además las publicó en la revista ‘Blanco y Negro’, en el nº2442, de 21 de febrero de 1959.

Por su parte, el diario local ‘La Voz del Sur’, de los días 14 y 15, cubriría la noticia con fotos de Fiallo.

Británicos como jerezanos

En el libro de viajes ‘Travelling in Spain in the present day’ (1866), Henry Blackburn (1830-1897), describe en su capítulo IX su corta estancia en Jerez, en su itinerario que le llevaba de Sevilla a Cádiz.

En el mismo se lee este comentario que describe bien lo que estamos exponiendo de que Jerez era: ‘The residence of many of our countrymen,and the chief town in the wine-producing district of Andalusia’.

Así mismo la investigadora austriaca, Katharina Grössl, expone en su tesis ‘Das Produckt Jerez: Fallstudie zu Mentalist und Kulturaustauch Spanien und England un 19.Jh’, aspectos poco estudiados de esta comunidad medio extranjera y medio jerezana.

Para acceder a un resumen de su trabajo recomendamos la separata publicada en 1999: ‘González de Jerez’. El Archivo Municipal de Jerez dispone de un ejemplar en sus fondos.

Varios son los casos ejemplares de estos británicos jerezanos, uno de ellos es Guido (Guy) Dingwall Williams.

Don Guido nació en Jerez de Frontera en 1889, hijo de los ingleses Alexander Dingwall-Williams y Amy Humbert. Sus primeros estudios los realizó en un internado de Inglaterra. En 1911 su padre, que dirigía la bodega familiar Williams & Humbert, lo requiere en Jerez, para trabajar en el negocio familiar.

Don Guido casó en 1921 con Cristina (Nina) Milward, que le daría una única hija, Anne Christinne Williams, quien, a su vez contraería nupcias con Beltrán Domecq González, padres de Beltrán Domecq Williams.

Su hermano Carlos Williams fue conocido en Inglaterra como el ‘rey del jerez’.

Otro caso representativo es James (Diego) Ferguson Hay nació en Escocia en 1854 y fallecería en Jerez el 4 de agosto de 1916. Con unos doce años vino a vivir a Jerez.

Al casarse con María Josefa Aranda, hermana de Fermín Aranda, adoptó el nombre de Diego.

Su hijo Guillermo (William) Ferguson Aranda nació en Jerez en 1885 y falleció en la misma ciudad en 1947.

Este casó con la viuda María Luisa Castellón Ortega.

El hijo de este y nieto del primero, Diego Ferguson Castellón, nació en Jerez, el 16 de junio de 1927, y falleció en la misma ciudad el 27 de octubre de 2004. Fue directivo de las bodegas Harvey´s. Vivió en calle Carmen, 2.

Diego Ferguson Castellón estuvo casado con Concepción Amores Nieto, con la que tuvo tres hijas.

Otro miembro de la familia, Manuel Pan Ferguson, fue el autor de un libro ‘La vendimia y sus problemas en el siglo XVIII’.