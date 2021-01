La Junta invierte 4,8 millones en la reforma de la residencia de La Granja

Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha anunciado esta mañana una inversión de casi 4,8 millones de euros en las obras de reforma integral en el centro residencial para mayores de La Granja, trabajos que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y que la consejera ha visitado hoy. La inversión de 4.717.116,45 euros permitirá remozar las instalaciones, en funcionamiento desde hace varias décadas, para ofrecer una mejor atención a los usuarios dependientes, además de adaptar el recinto a los últimos estándares de seguridad y eficiencia energética, reduciendo tanto costes de suministro como emisiones contaminantes.

La consejera explicaba que "estamos en la residencia de gestión pública de La Granja para conocer el proyecto de reforma, un importante proyecto de reforma e inversión de 4,8 millones para esta residencia, que tiene también centro de participación activa. Una residencia que data de 1975 y que tenía demandadas durante muchísimos años obras importantes de renovación y de mejora, pero que durante la anterior legislatura no se hicieron en ningún momento. Somos nosotros, este Gobierno, esta Consejería, con el compromiso que tenemos para la atención integral de calidad para nuestros mayores, por ese compromiso esta importante inversión para esta residencia, para mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, que es la prioridad del Gobierno andaluz, además siendo las personas más vulnerables y más afectadas por esta pandemia".

Acompañada por la delegada territorial de Salud y Familias en Cádiz, Isabel Paredes, el director general de Personas Mayores de la Junta, Pedro Miguel Mancha, y el responsable del centro, Manuel Benítez Feijoó, Rocío Ruiz explicaba que "se van a construir 14 habitaciones dobles con todos los servicios comunes", añadiendo que "también vamos a hacer importantes obras de mejoras en la seguridad contra incendios, de protección, y en la impermeabilización, en las cubiertas, en todos los cerramientos para la mejora energética y para la eficiencia energética que es uno de los compromisos también de esta Junta con el medio ambiente y la sostenibilidad: vamos a reducir la emisión de gases, un ahorro de energía de un 40% y de un 20% de la energía eléctrica, que tan en boga está ahora con las facturas de luz que sufrimos. Va a ser un importante ahorro y protegiendo nuestro medio ambiente porque se va a hacer toda la renovación con energías renovables".

La consejera añadía que estas mejoras "van siempre dirigidas al compromiso firme del Gobierno andaluz para el bienestar y la mejor atención de calidad de nuestros mayores, que se lo merecen todo", destacando en el "compromiso" de su departamento "por mejorar la atención a muestras personas mayores y cuidar a los que nos han cuidado", insistiendo en que la mejora y adaptación de las residencias es "un elemento clave de la acción de gobierno por cuanto supone darle cobertura global a las personas mayores de 65 años".

También anunció la consejera que "vamos a aumentar la plantilla de La Granja en 13 profesionales más, que es también una buena noticia", y finalizó apuntando que "la inversión de La Granja es importante, son casi cinco millones y era absolutamente necesaria, me parece increíble que desde 1975 no se hayan mejorado las instalaciones, que están obsoletas, no cumplían las medidas de seguridad contra incendios...".

La residencia de La Granja es un centro de gestión propia de la Junta de Andalucía en funcionamiento desde 1975, que además de la zona de residentes alberga un Centro de Participación Activa. El edificio, de siete plantas, tiene una superficie de 12.649 metros cuadrados para atender a 82 usuarios (36 de ellos personas dependientes), y cuenta con una plantilla de 46 profesionales.

En el resto de las instalaciones, las obras prestarán especial atención a la seguridad pasiva en caso de incendios, sectorizando la zona de habitaciones y creando nuevos vestíbulos de independencia, una medida que favorece de paso la movilidad en caso de posibles aislamiento por contagio.

Asimismo, se sustituye uno de los actuales ascensores para habilitarlo como elevador de emergencia al conectarlo con el grupo electrógeno y se reemplaza la escalera de incendios exterior actual. El proyecto incluye, en este sentido, la construcción de una segunda escalera de emergencia en el otro extremo del edificio.

Respecto a las mejoras de salubridad y eficiencia energética, las obras previstas se centrarán en la sustitución e impermeabilización de la cubierta de la planta baja para evitar filtraciones, así como mejoras integrales en la climatización y ventilación.

El centro contará así con un sistema energético y descarbonizado para lograr un edificio de consumo de energía casi nulo cuando terminen los trabajos. La previsión es de un ahorro energético del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% en consumo de electricidad.