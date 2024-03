El PSOE acusa al Ayuntamiento de Jerez de "impagos" a proveedores municipales

El PSOE de Jerez denuncia en un comunicado que el Gobierno del PP de María José García-Pelayo, alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, "oculta información sobre la situación económica del Ayuntamiento de Jerez que reflejan los impagos a las empresas que prestan servicio al Gobierno local".

El periodo medio de pago a proveedores, el tiempo medio que tarda el Ayuntamiento en pagar a las empresas que prestan servicios, "no se ha publicado en 2024, concretamente, el mes de enero y febrero".

El Grupo Municipal Socialista advierte que la situación económica del Ayuntamiento es "catastrófica, descontrolada y errante en 8 meses de gobierno de Pelayo, y los datos económicos que están ocultando reflejan la nefasta gestión económica de una alcaldesa que vuelve hacer lo mismo que en el 2011-15, conducir al Ayuntamiento al colapso económico”.

La gestión económica del gobierno local ha activado "la alarma de los departamentos económicos, no solo por el aumento galopante del periodo medio de pago, también por pagos sin créditos presupuestarios, el aumento del gasto descontrolado, la prestación de servicios sin contrato, incluso falta por reconocer más de 15 millones de euros en facturas a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento, las llamadas “factura en el cajón".

El portavoz socialista, José Antonio Diaz, añade que “la alcaldesa Pelayo está ocultando información, no publica ningún dato económico en 2024, entendemos que para ocultar lo que es un secreto a voces dentro del Ayuntamiento. La gestión económica del Gobierno de Pelayo no existe, no hay rigor, es nefasta, está llevando al hundimiento económico del Ayuntamiento con el silencio cómplice de todos menos del grupo municipal socialista”.

Una de las preocupaciones internas, es el aumento considerable del gasto comprometido por el Gobierno de Pelayo, ·habiendo eludido los controles jurídicos y técnicos, y principalmente, sin tener en cuenta al Departamento Económico lo cual derivará en una serie de consecuencias irreversibles y traumáticas a corto plazo", señalan en la nota.

Y otra de las preocupaciones, es que la propia alcaldesa "ha votado en contra de la flexibilidad presupuestaria planteada por el Gobierno de España y que permitía a Ayuntamiento de Jerez tener un respiro económico, llegando incluso a verbalizarse internamente que la alcaldesa se ha tirado un tiro en el pie y dos a Jerez con su voto en contra”.

El PSOE de Jerez avisa que el PP está "atrapado en su desastrosa gestión, prometieron tanto en campaña que a fecha de hoy está endosando los impagos a las empresas, ocultando información y preparando la mayor subida de impuestos a los jerezanos".

Y por último, desde el grupo Municipal Socialista "hemos solicitado por Transparencia más de 200 peticiones de expedientes sin que se haya respondido ni un 5%, incluso teniendo que intervenir el Consejo de Transparencia, no obstante, no nos extraña, un gobierno oscuro siempre oculta la información".