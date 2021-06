La alumna Rosa María López Oliva, de CDP La Salle Sagrado Corazón, conocido popularmente como La Salle Mundo Nuevo, ha obtenido la mejor calificación de Jerez en las Pruebas de Acceso a la Universidad (Pevau) de este curso 2020/21. La jerezana ha logrado un 13,918, una nota que roza la perfección, teniendo en cuenta que el máximo son 14 puntos.

La joven estudiante ha confesado a Diario de Jerez que “he trabajado mucho para conseguir esta nota”, si bien dejaba claro que “sinceramente, no esperaba sacar una cifra tan alta”.

Rosa María López Oliva ha cursado el Bachillerato de Ciencias de la Salud ya que su objetivo es poder matricularse en “Biomedicina Básica y Experimental que se imparte en la Universidad de Sevilla”, ha asegurado. Con sus 13,918 podrá acceder a este grado que tenía la nota de corte “en 13,336, por tanto no era fácil, de ahí que esté muy contenta”.

La alumna de La Salle Sagrado Corazón reconoce “siempre he sacado buenas notas, desde que era pequeña”, confiesa, aunque no esconde que “también he tenido que trabajar mucho y sacrificarme para tener estas calificaciones”.

En un año complicado debido a la pandemia, Rosa María asegura que “todos teníamos un poco de miedo sobre todo porque ha sido un curso en el que ha habido mucha desigualdad. Date cuenta que nosotros hemos tenido todo el año clases semipresenciales, pero en otros centros, sin embargo, han podido asistir a clase con normalidad, por eso digo lo de desigualdad”.

Además, recalca que “veníamos de un primero de Bachillerato en el que tuvimos confinamiento, y no pudimos dar las clases con normalidad debido a la pandemia, entonces, teníamos miedo de que no estuviésemos del todo preparados”.

“También-continúa-el año pasado las notas de corte subieron mucho y sabíamos que iba a haber mucha gente que no entró el año pasado esperando con las notas del curso pasado porque sabían que iban a bajar. Por eso creo que tenemos mucho mérito”.