A principios del año pasado, la Policía Nacional se trasladó a sus nuevas instalaciones en La Asunción. Se cumplía así una histórica demanda de este cuerpo policial que llevaba años denunciando que la Comisaría de El Arroyo se había quedado obsoleta para las necesidades actuales de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, a pesar del tiempo que tardó en fraguarse la nueva dependencia policial, las administraciones públicas implicadas no se preocuparon en pensar en el día después de que el último policía dejara el Palacio de Puerto Hermoso para empezar a trabajar en La Asunción.

A día de hoy, ni el Ministerio del Interior, propietario del edificio, ni el Ayuntamiento saben qué hacer con el inmueble. Tal y como advirtió el Partido Popular hace unas semanas, el Gobierno central planea venderlo y se lo ha ofrecido en los últimos meses a distintas administraciones públicas. Ninguna se ha interesado.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló en un pleno celebrado hace algo más de una semana que Interior le había planteado el traspaso no solo al Ayuntamiento sino también a otros organismos estatales e, incluso, a la Junta de Andalucía. Todas respondieron con una negativa señalando que no tienen la necesidad de trasladar alguna de sus dependencias a este palacio que fue proyectado en 1873 por el arquitecto Elías Gallegos para Pedro Domecq y habitado posteriormente por los condes de Puerto Hermoso, Fernando de Soto y Aguilar y Carmen Domecq y Núñez de Villavicencio. “Nadie tiene nada que poner allí”, dijo la regidora en esa sesión.

El gobierno local reconoció que no tiene capacidad económica para asumir este edificio (no ha trascendido la cuantía que pediría el Ministerio por la venta ya que se asegura que el traspaso gratuito no es factible legalmente). Incluso, apuntó que se barajó la posibilidad de ofrecérselo a la Junta de Andalucía para que albergara la anhelada Ciudad de la Justicia de Jerez, un equipamiento donde concentrar todas las dependencias judiciales de la ciudad.

Sin embargo, el edificio es pequeño para las necesidades judiciales de la ciudad. Así, la regidora señaló que, aunque no hay ningún tipo de proyecto, un nuevo equipamiento judicial requeriría, al menos, de una superficie de 18.000 metros cuadrados;sin embargo, la antigua Comisaría de El Arroyo apenas cuenta con 4.000 metros cuadrados.

Ahora bien, Sánchez aseguró que hay “interés de privados” por este edificio, que están viendo posibles usos, aunque no dio más detalle al respecto. Sin embargo, a día de hoy el edificio está catalogado como equipamiento público y cualquier cambio debería pasar por una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Esperemos que nadie caiga en la tentación de aprobar una modificación del PGOU”, advirtió el portavoz de los populares, Antonio Saldaña, en esa sesión.

No hubo respuesta del ejecutivo en este sentido. El edil de Urbanismo, José Antonio Díaz, tras reconocer que ha habido una “falta de previsión por parte de todo el mundo” al no tener concretado un uso una vez se marchara la Policía a sus nuevas instalaciones, se limitó a señalar que “lo importante es que se haga algo en este edificio”. Ganemos Jerez, por su parte, también exigió que se mantenga el “uso público del edificio”.

Eso sí, el ejecutivo descarta que este histórico inmueble pueda convertirse en un parador, tal y como en alguna que otra ocasión se ha planteado. Al respecto, la regidora aseguró que hace unos años se mantuvo un encuentro con la empresa estatal Paradores para abordar esta posibilidad. Sin embargo, la sociedad lo descartó alegando la complicada situación económica que arrastra. De hecho, la regidora señaló que en sus planes de inversión, Paradores está rehabilitando los inmuebles que ya cuenta para luego abrir unos nuevos en un listado que está cerrado desde hace años y en los que no está incluido Jerez.

Mientras tanto, la regidora apuntó que el edificio se utilizará provisionalmente dentro de escasos meses para albergar un nuevo rodaje cinematográfico previsto en la ciudad. De hecho, indicó que ya se cuenta con la autorización del Ministerio del Interior para que el Palacio de Puerto Hermoso se convierta durante el tiempo de rodaje en el centro de producción de la película. Según las explicaciones dadas por la alcaldesa, el rodaje estaba previsto para el año pasado;pero tuvo que posponerse debido al estallido de la pandemia del coronavirus. Mientras este uso temporal se produce, el Ayuntamiento asegura que el edificio cuenta con vigilancia para evitar actos vandálicos o de pillaje.