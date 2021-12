"Lo de Saldaña no se gestionó bien porque el perjudicado he sido yo"

Días después de que Antonio Saldaña fuera detenido por conducir en estado ebrio, a Antonio Montero se le comunicó que iba a dejar de ser el portavoz municipal del Partido Popular. Su sustituto sería Saldaña puesto que, previamente, la formación había decidido que dejara de ser su cabeza visible en el pleno de la Diputación Provincial. En ese momento, Montero se negó a firmar el escrito para el cambio en la portavocía, pidió su reingreso a su puesto de trabajo y se desvinculó de la actividad diaria del grupo municipal.

Quince meses después, volvió a acudir a un pleno para anunciar que renuncia a su acta de concejal, una decisión que formalizó el pasado miércoles. En esta entrevista, el ya ex edil incide en que ha sido "el perjudicado" por unos hechos que no protagonizó. Afirma que no se marchó antes esperando a que el partido le ofreciera una "solución", pero que las propuestas recibidas eran "inviables". Y apunta que adopta ahora esta decisión para "no dañar" al partido, pero que continuará como militante.

Su sustituto en la corporación será Francisco Zuasti, quien ya ha anunciado que aceptará el acta, aunque no se integrará en el grupo municipal del Partido Popular. Mientras, la designación de Saldaña como portavoz está recurrida por el gobierno municipal en el Tribunal Supremo, ya que considera que su nombramiento debía contar con el respaldo de todos los integrantes de la formación.

El pasado miércoles usted formalizó la renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Jerez. ¿Por qué ha elegido este momento y no lo hizo poco después de que dejara de ser el portavoz municipal del PP?

Esto se ha prolongado en el tiempo debido a la pandemia. Esta situación, en circunstancias normales, hubiera estado resuelta en un par de meses. Pero, cuando ocurrió todo esto, estábamos en plena pandemia, había mucha gente enferma, muchísimos fallecidos... y no era el momento más indicado para entrar en un debate político cuando había gente pasándolo mal. Además, tenía la esperanza de que esto se podía arreglar. Se ha prolongado en el tiempo porque esperaba tener ese acercamiento tanto con la presidenta, María José García-Pelayo, como con Antonio Saldaña. En circunstancias normales, esto se hubiera resuelto en poco tiempo.

¿Tuvo alguna esperanza de que se revirtiera la situación?

Sí tenía la esperanza de que se pudiera arreglar porque, sin comerlo ni beberlo, me vi inmerso en unas circunstancias complejas. Yo pensé que podría haberlo arreglado con Antonio Saldaña; pero ha habido una serie de incompatibilidades que nos han distanciado y me ha llevado a tomar esta decisión.

Remontémonos a junio del pasado año. ¿Cómo le comunican que va a dejar de ser el portavoz del PP en el Ayuntamiento jerezano?

En aquel fin de semana, empiezo a notar un distanciamiento con Antonio Saldaña, aunque es cierto que había poca comunicación por las circunstancias de la pandemia. Todo eran comunicaciones mediante Whatsapp, llamadas de teléfono o reuniones por Zoom. Pero, de un día para otro, me dijeron que yo tenía que reincorporar a mi puesto de trabajo. Entonces, comenté que ya nos habíamos organizado para que yo representara la portavocía y, en ningún momento, tal y como han dicho por ahí, me negué a dejarla. Yo renuncié al salario cuando vi que las circunstancias que me habían llevado a esta situación no se iban a resolver porque consideraba que, si el grupo determinaba que ya no era el portavoz, no podía cobrar por ello. Lo que sí es cierto es que quien tenía que decidir que me quitara era el grupo. Fue Antonio Saldaña quien me dijo que yo dejaría de ser portavoz y le respondí que, teniendo en cuenta que él sí había arreglado su situación, tenía la obligación de buscarme a mí una solución para continuar con mi vida de política activa. Yo no estoy aquí en política para cobrar un sueldo porque para eso está mi trabajo; yo estaba para desempeñar una función política. Yo lo que pedí es que eso se resolviera y, sin embargo, nunca se resolvió.

¿Su partido llegó a hacerle alguna propuesta?

Planteó alguna alternativa que no era viable y que no dependía de ellos. Por lo tanto, no se pueden plantear cosas que no dependen de ti.

¿En qué nivel orgánico se decidió su relevo como portavoz?

Todo se decidió a nivel local, aunque se trató de trasladar la pelota a nivel provincial. Pero a nivel provincial se fue claro y se dijo que esto era una cuestión de Jerez que tiene que resolver Jerez. No es que se pusieran de lado, porque ha habido mucha gente en el partido que me ha apoyado, pero era una situación que habían provocado ellos y que ellos tenían que resolver.

¿Se ha sentido en algún momento vilipendiado o infravalorado por los compañeros del grupo municipal de su partido al apoyar el cambio de portavoz?

Aquí hay una cosa que está clara: Los partidos funcionan en torno a la capacidad de organización del líder. Es verdad que hubo compañeros que se acercaron y preguntaron, pero también hubo quienes buscaron la solución fácil diciendo que Antonio Saldaña había resuelto la situación y que estaba todo arreglado, cuando no lo estaba. Cada uno puede decir lo que piense, pero lo que pasó está muy claro. Aquí se crearon unas circunstancias que no las creé yo sino Antonio Saldaña, que es cierto que eso le puede pasar a cualquiera, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y lo que yo le he demandado a Saldaña es que esto no se ha gestionado bien, porque el perjudicado he sido yo. Si se hubiera gestionado bien, esto no hubiera pasado.

¿Considera, por tanto, que ha acabado recibiendo la responsabilidad de unos hechos que usted no cometió?

Pues sí, eso es cierto. Esa es una realidad palpable. Y decir otra cosa es faltar a la verdad.

¿Se ha sentido respaldado por su partido? ¿Tiene algo que reprocharle?

Absolutamente nada. Ya lo dije públicamente en el pleno cuando comuniqué mi decisión. Ha sido más el apoyo, el cariño de la gente de mi partido y de la ciudad de Jerez. Muchos me decían que tenía que seguir trabajando por el partido y por la ciudad; pero cuando hay una incompatibilidad en el grupo municipal, no tiene sentido estar. Lo dije en el comité del partido el pasado lunes y lo digo ahora: la mejor decisión que he podido tomar es la de no seguir como concejal porque ni le hago daño al partido ni a la figura de Antonio Saldaña. Ya, luego, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo estoy bien conmigo mismo y estoy convencido de que he optado por la mejor decisión.

Desde que se decidió su relevo hasta el pleno celebrado hace un par de semanas ha guardado silencio. ¿No cree que esa actitud ha contribuido a generar más ruido y más especulaciones sobre lo que ocurrió y sobre la situación interna del PP de Jerez?

Hay una cuestión que está clara y es que el tiempo y la verdad pone a todo el mundo en su sitio. Yo estoy contando mi verdad; y mi verdad es que es así. Quien no lo quiera entender es porque no quiere entenderla. Yo no quiero hacerle daño al PP porque sigue siendo mi partido. Hay personas del PP que siguen empujando para que yo no me marche del partido; y eso es lo que me mantiene en él. Yo voy a seguir siendo del PP y creo que hay posibilidad para que en el PP se hagan las cosas bien, porque creo que se han hecho mal y tienen que asumir responsabilidades los que la han hecho mal. ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Probablemente. ¿No se han hecho? Pues sí, es cierto. Pero estoy contento porque han sido más los apoyos que las desavenencias.

¿Cómo es su relación con la presidenta del partido, María José García-Pelayo? ¿Qué papel jugó en esta situación?

Al principio, hay que ser justos, se puso un poco de lado y no afrontó con la intensidad que había que tomar este asunto. No lo midió bien. Pero lo que he trasladado a María José García-Pelayo es que, con mi salida, se solucione esta situación. Y resolver esta situación es que cada uno podamos ejercer nuestro derecho a hacer política desde nuestra posición. Y ¿cuál es mi posición? Eso es algo que debe decidir mi partido a nivel local y la presidenta tendrá que decir. Yo me salgo del grupo municipal del PP para no hacer daño a mi partido; por eso había que esperar ese tiempo para que se pudieran arreglar las cosas. Al no haberse podido arreglar por las incompatibilidades con Antonio Saldaña, la presidenta tiene aún la posibilidad de resolver esta situación.

¿Y por dónde tienen que ir esas soluciones?

Eso ya no lo sé. Eso es algo que tendrá que plantear la presidenta y el partido a nivel local. Lo que yo he hecho no es muy usual: abandonar un cargo en estas circunstancias. Me he encontrado, incluso, en la calle con gente que no lo comprende y que me decía que tenía que seguir. Pero yo no podía traicionar a los ciudadanos; a mí me votaron para estar ahí, ejercer mi representación y estar en un grupo. Pero si hay un líder y hay un distanciamiento con esa persona, lo mejor es esta salida.

Tras lo ocurrido con Saldaña, ¿se ha producido una división en el partido? ¿Se cuestiona la posibilidad de que vuelva a ser el candidato en las municipales de 2023?

El partido no está en el momento de definir quién será su candidato. Antonio Saldaña está en su derecho de ser el candidato y, si en el momento oportuno, el partido decide que sea él, lo respetaré. No voy a entrar a valorar si Saldaña es mejor candidato porque esa no es mi responsabilidad y eso lo tiene que decidir quién lo tiene que decidir. Yo sí le puedo decir que el PP necesita al mejor candidato. Y si el partido decide en todos sus estamentos que el mejor candidato es él, será la mejor decisión que adopte. Pero no soy yo quién deba valorar si Saldaña es mejor o peor candidato. Eso lo decidirán los ciudadanos en las urnas.

¿Cómo es a día de hoy su relación personal con Antonio Saldaña?

Con él he tenido una relación bastante buena, pero desde aquel incidente empezó a haber un distanciamiento. Y ha pasado eso no porque yo me pusiera en contra de nadie, sino porque me posicioné en lo que era justo. Yo no soy quién tiene que decidir qué va a pasar con él. Tuvo un problema que el partido y él tenían que resolver. Yo quería y quiero lo mejor para Antonio Saldaña.

Una vez dejada el acta de concejal, ¿cuál va a ser su papel a partir de ahora en el PP?

Yo voy a seguir siendo un militante del PP en Jerez y espero que pueda ganar las elecciones tanto en Andalucía como en Jerez. Yo creo en este partido que tiene un gran equipo humano y que ha hecho cosas muy importantes para esta ciudad. Como militante del partido puedo seguir haciendo muchas cosas.

No es un adiós, por tanto, sino un hasta luego...

Está claro. Yo no cierro ninguna puerta ni tengo por qué cerrarla porque no he hecho nada. Yo he hecho lo que consideraba más justo para mi partido y para mí. Tomando esa decisión se demuestra que hay personas honestas y que han asumido su responsabilidad. Y yo he asumido la mía porque he estado faltando a mi responsabilidad porque he estado faltando a mi compromiso con los ciudadanos. Como militante del partido puedo seguir haciendo muchas cosas; las puertas siguen abiertas, pero es el partido quién tiene que decidir.

¿Ve a su partido con posibilidades de volver a la Alcaldía en 2023?

Son muchas las connotaciones que se tienen que dar para que eso se produzca y muchas de esas vendrán propiciadas por decisiones que adopte el partido. Si se toman las decisiones oportunas, se podrá recuperar la Alcaldía.

¿Y entre esas buenas decisiones estaría la de nombrar candidato a Antonio Saldaña?

Esa es una decisión que tiene adoptar el partido. Hay una cosa clara, Jerez necesita al mejor candidato o candidata para ganar las elecciones. Y está claro que el PP ha tenido buenos líderes y buenos equipos como lo demostró María José García-Pelayo. ¿Quién tiene que ser? Eso lo tiene que decidir el partido y, para ello, tiene sus estatutos y sus órganos de decisión. Sí espero que el PP elija a la persona idónea para recuperar la Alcaldía en 2023.