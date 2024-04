Barceló asumirá la gestión del hotel de la Alameda Cristina y lo convertirá en un cinco estrellas

El grupo hotelero Barceló pasará en breve a gestionar el hotel Tryp de la Alameda Cristina (su denominación comercial actual es Hotel Jerez Centro). Este medio ha podido saber que esta cadena hotelera, con sede en Palma de Mallorca y que ya cuenta con un establecimiento en la ciudad (el Barceló Montecastillo), reformará este establecimiento para convertirlo en un hotel de cinco estrellas.

En la mañana de este jueves, el grupo hotelero anunció que a lo largo de este 2024 tiene previsto invertir unos 50 millones de euros en Andalucía en la apertura de dos hoteles de cinco estrellas, uno de ellos en Jerez y otro en Cádiz. No obstante, en la comparecencia pública realizada por el director general de la división de sus España de la compañía, Gaspar Sáez, no se apuntó el emplazamiento de este nuevo establecimiento en la ciudad.

No obstante, distintas fuentes consultadas por este periódico han confirmado que se hará cargo de este hotel que actualmente regenta la cadena hotelera Meliá. No han trascendido por el momento los detalles del acuerdo para hacerse con este negocio hoteleros situado en pleno centro histórico de la ciudad. La compañía Barceló no ha atendido a la petición realizada por este periódico.

Ahora bien, todo apunta a que el grupo Barceló realizará una importante reforma del edificio teniendo en cuenta que su pretensión es que el establecimiento pase a ser de cinco estrellas —actualmente es de cuatro—. El establecimiento hotelero actual data de 2001 cuando la cadena hotelera llegó a un acuerdo con la propietaria del inmueble por un periodo de 20 años. Anteriormente fue la sede del desaparecido Banco de Jerez, vinculado a Rumasa. El edificio cuenta con una superficie de unos 2.900 metros cuadrados y cuenta con cuatro plantas.

Inicialmente, el hotel se explotó inicialmente bajo la marca Tryp, que en el año 2000 había sido adquirida por Meliá. No obstante, en los últimos años había pasado la compañía había decidido traspasar el hotel de Jerez a la marca ‘Affiliated by Meliá’ en la que se encuadran los establecimientos franquiciados. Todo apunta a que este hotel continuará bajo la marca Meliá hasta pasada la Feria del Caballo y, tras esta fiesta, pasará a ser gestionada por Barceló. De hecho, a día de hoy no se pueden hacer reservas en los días posteriores a la Feria.

No ha trascendido el número de habitaciones y de plazas que tendrá el futuro cinco estrellas —el hotel actual tiene 98 habitacioes y 192 plazas—. Una vez reabra, se convertirá en el cuarto establecimiento de cinco estrellas de la ciudad tras los ya operativos Barceló Montecastillo, Villa Jerez y Casa Palacio María Luisa.

Más vuelos a Jerez

En la comparecencia pública, el representante del grupo Barceló ha reclamado a la Junta de e Andalucía que se refuercen las conexiones aéreas con aeropuertos como Jerez, además de los de Granada y Almería. Así, demandó a la administración autonómica que haga una apuesta económica con las compañías aéreas por buscar nuevos vuelos internacionales desde Andalucía y potenciarlos no solo en verano.

Según Sáez, los aeropuertos de Jerez, Granada y Almería están infrafavalorados y deberían reforzarse con más vuelos para apuntalar a la industria turística, como ha ocurrido en la Costa del Sol donde los hoteles abren casi todo el año gracias al "fantástico" trabajo que han hecho las administraciones para potenciar el aeropuerto de Málaga.