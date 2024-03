¿Cuánto vale un billete de tren de Jerez a Madrid? El Gobierno critica los precios de las low cost que compiten con Renfe

Los bajos precios de las dos compañías ferroviarias que operan en España desde 2022, Iryo y Ouigo, causan malestar en el Gobierno. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, las tarifas de estos desencadenan "los malos resultados" de Renfe.

En una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Puente afeó a Iryo y Ouigo "tirar los precios" y dijo que "están perdiendo una importante cantidad de dinero en España". Tanto las empresas con participación italiana como la francesa no han llegado a Cádiz, al no contar la provincia con alta velocidad ni trenes de ancho fijo. Por lo que desde Cádiz solo es posible optar a la oferta de trenes de Renfe, de propiedad estatal. O bien, viajar hasta Sevilla para usar Iryo. Ouigo no operará hasta después de verano en la capital hispalense.

Estas palabras de Puente han generado cierta polémica en toda España por los altos precios de los trenes de Renfe en muchas provincias. En el caso de Jerez, el precio medio para ir a Madrid en el fin de semana del 22 al 24 de marzo, es de 106,6 euros ida y vuelta en Media Distancia (el billete más barato para la fecha) y en Alvia asciende a 105,70 euros de ida y entre 105 y 120 euros de vuelta.

Renfe, en algunas ocasiones, facilita promociones especiales que bajan los precios considerablemente. No obstante, los horarios de estas oportunidades de mercado son trenes a las siete de la mañana en fin de semana o a últimas horas del día. El pasado Black Friday, con motivo de la Navidad, se lanzaron billetes a 18 euros.

Cuánto vale viajar en los trenes low cost de Iryo desde Sevilla

Por el contrario, Ouigo e Iryo presentan ofertas permanentes para los usuarios. La compañía francesa incluso se publicitan con asientos desde 9 euros. Por el momento, Ouigo no llega a Sevilla. Está previsto que después del verano de 2024 ofrezca tres viajes de ida y tres de vuelta. Por su parte, Iryo está en la capital hispalense desde marzo de 2023.

En esta compañía donde está presente Trenitalia, del gobierno italiano, la tarifa media es de 40 euros por viaje a Madrid para el fin de semana del 22 al 24 de marzo. A Cádiz no se espera que lleguen ninguna de las low cost en el medio plazo. Sin embargo, los planes de liberalización de Adif dan lugar a la esperanza: en la segunda fase se exigirá a estas empresas que cuenten con trenes de ancho variable. Justo el tipo de tren necesario para transitar las vías de la provincia. Las primeras concesiones se hicieron a trenes de ancho fijo, exclusivos para la alta velocidad.

Adif inició en 2019 la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril "tras el análisis de experiencias de otros países europeos". Hasta entonces, el uso de las vías eran exclusividad de Renfe. Ahora el Gobierno se muestra contrariado por la forma de actuar, sobre todo, de la francesa Ouigo y acusa a las low cost de 'dumping' de precios. Dicho de otro modo, de vender a pérdidas, de competencia desleal.

Otro asunto que frustra al Gobierno español es "la falta de reciprocidad" del Estado francés, propietario de Ouigo a través de SNCF. Puente asegura que están poniendo trabas para la entrada de Renfe en el país galo mientras ellos en España tienen "todo el pulmón del mundo, pueden aguantar y está generando unas distorsiones en el mercado tremendas". Y sentencia: "Creo que se está obligando a Renfe a competir con las manos atadas a la espalda. Me preocupa, porque es una empresa pública que tenemos que sostener y no puede ser que no pueda competir".