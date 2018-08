Un brandy con historia

La tradición cuenta que el origen del brandy jerezano fue el resultado de una serie de hechos fortuitos que tuvieron lugar en las bodegas Domecq allá por el año de 1867. Pedro Domecq Loustau recibió el encargo de elaborar 500 bocoyes de alcohol de gran calidad, pero llegado el momento, el cliente no pudo hacer frente al pago, por lo que el pedido fue almacenado en las botas en las que se criaba el vino de Jerez.

Pasado el tiempo, el bodeguero descubrió que el aguardiente se había transformado en un extraordinario licor dorado y de penetrante aroma, que bien podía competir con un buen coñac francés.

En 1874 lanzaría al mercado Fundador, el primer brandy producido y comercializado en España, de ahí su nombre.

Actualmente la compañía está en manos del magnate filipino, de origen chino, Andrew Tan, artífice de la gran transformación experimentada por la antigua Domecq en los últimos años.

La publicidad generada en torno a este brandy singular, con sus diferentes campañas promocionales a lo largo de las últimas décadas discurre en paralelo a otras marcas de brandies del Marco, como la del actor Roger Moore para el 103, de Bobadilla, el pintor Dalí para Veterano, de Osborne, o la cantante Nico para Centenario, de Terry. Sin olvidar las de Espléndido, de Garvey, o las de Soberano, de González Byass.

Tal ha sido la fama de este destilado jerezano que en 1988 el grupo de música español, Mecano, lo incluiría en la letra de su conocido tema 'No hay marcha en Nueva York', canción compuesta por José María Cano, en el albúm 'Descanso dominical'. Una de las estrofas decía así: "Me marcho a Nueva York / con la botella de Fundador / me marcho a Nueva York / con la navaja de explorador".

A principios de los 60, la casa Domecq encarga a los hermanos Moro, pioneros de la animación comercial en España, la creación de una mascota para promocionar su brandy Fundador.

De sus modernos estudios nacería la figura de Don Pedrito, también conocido como 'zapatones', idea que atribuyen a Josetxu Gardoqui, director de la Agencia de publicidad Alas. Un reclamo publicitario que enseguida se hizo muy popular en los filmlets de los cines y la televisión, como en las páginas de revistas y diarios.

Su eslogan, difundido por las emisoras de radio, era canturreado por todos: "Está como nunca / el coñac que mejor sabe, Fundador / porque es seco y suave, Fundador / Está como nunca...Fundador".

Su simpática figura, con una cabeza desproporcionada en relación a su cuerpo, se vincularía, al principio, con la otra campaña del regalo del disco sorpresa. Esta iniciativa duraría desde 1962 hasta 1973.

Tal fue su éxito que en 1964 la editorial Bruguera adquirió los derechos de explotación en sus publicaciones para el público joven, encargando a Francisco Ibáñez el trabajo de llevarlo a las páginas del tebeo. A partir de 1967 este trabajo lo harían otros dibujantes. Su primera aparición fue en el número 185 de 'Tío Vivo'.

Este Don Pedrito, que está como nunca, así se encabeza la tira de las viñetas, no anunciaba el brandy en los tebeos, tal como hacían otros personajes con otras marcas.

Previamente a los anuncios para Fundador, el director de cine José Luis Borau trabajó para Domecq con un anuncio de La Ina titulado la vuelta al mundo, que ganó el Gran Premio del I Festival Nacional de Cine Publicitario.

De la mano de Gardoqui y Borau, la joven Patty Shepard, hija de un oficial americano destinado en Torrejón, se hará conocida en toda España gracias a los anuncios del brandy jerezano.

Su atractivo rostro la convertiría en la musa de la casa, disparando el consumo del Fundador a mediados de los 60.

Los discos sorpresas, que iban cambiando su diseño de portada cada temporada, contenían aquella sintonía previa: "Redondo es el disco sorpresa de Fundador, redondo es el placer del que bebe Fundador, redondo es su sabor, que está como nunca". Una creación del compositor Augusto Algueró.

Cuando a finales de los 60 Shepard dejó la publicidad por el cine se quiso buscar una sustituta. La encontraron en la modelo finlandesa, de veinticuatro años, Sussy Lindberg. Sin embargo no consiguió el éxito esperado.

También el actor jerezano Antonio Pica participó en la promoción del Fundador para su difusión entre un público más joven en forma de combinado.

La técnica publicitaria conocida como brand placement o publicidad por emplazamiento, consiste en incluir un producto, marca o mensaje dentro de la acción narrativa, en este caso de un film de ficción, por parte de los intérpretes.

Esto es un hecho muy conocido en la actualidad cuando se trata de grandes producciones de Hollywood, pero en la memoria colectiva de aquellos que vivieron la Transición está grabada la escena de la película 'Furtivos' (1975), dirigida, mira por donde, por José Luis Borau, en la que Lola Gaos calma sus ansias con una copa de Fundador.

Esto no fue un hecho aislado sino que lo podemos encontrar en otros títulos nuestro cine como: 'Cuando el valle se cubre de nieve' (1947), 'Balarrasa' (1951), 'Distrito quinto' (1957), 'Frente infinito' (1959), 'Los atracadores' (1962), 'A tiro limpio' (1963),' Fin de semana' (1966), 'Se armó el belén' (1969), 'Los novios de la muerte' (1974), etc. En el cine mexicano lo encontraremos también a menudo, cabe recordar a 'Gran casino' (1947), de Buñuel. Y qué decir de la adaptación a la gran pantalla de la obra de Hemingway 'Fiesta' (1957).

Lástima que no podamos comprobar en los archivos de la empresa los motivos, comerciales o no, por los que en estas películas aparece la distintiva bot--ella de Fundador.