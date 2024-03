La camaradería y la lluvia protagonizan la XI Carrera solidaria a beneficio de Upacesur en Jerez

Eran las 10 de la mañana y el tiempo seguía tan inestable como preveían los partes meteorológicos. A pesar de todo, esa no fue razón suficiente para que casi todas las personas inscritas se liasen la manta a la cabeza y decidieran que la labor que lleva a cabo Upacesur merecía tanto la pena como para mojarse y correr la prueba. Esta ha sido la primera vez en once años que la carrera no ha contado con el favor del tiempo, pero eso no fue razón bastante como para que la organización tuviese que suspenderla. Esto fue posible gracias al compromiso de corredores y corredoras, de los grupos Scouts que colaboran voluntariamente año tras año vigilando el recorrido, de los agentes de la Policía Local que lo controlan y regulan, y de los profesionales de Upacesur que se implican en su organización y desarrollo.

Estuvieron presentes al momento de dar la salida tanto el delegado municipal de Deportes del Ayuntamiento, José Ángel Aparicio, como Baldomero García, representante del Banco Mediolanum y Pedro García, representante de Adarve Aparicio Gestión Inmobiliaria, ambos encabezando dos de los patrocinios más destacados y consolidados de la carrera. Quisieron acompañar y arropar con su presencia a distintos miembros de la junta directiva y patronato de Upacesur así como a su director general, Rafael Márquez, en un día poco lucido por culpa de las inclemencias meteorológicas. Todos ellos quisieron, pidiendo a los corredores guardar un minuto de silencio, rendir tributo al profesional de la entidad Roberto Quintana, fallecido repentinamente hace un mes a los 48 años de edad.

El importe total de la recaudación obtenida tanto por la venta de dorsales como por los patrocinios de la prueba, va a ser destinada a tratamientos de rehabilitación de niños y jóvenes con parálisis cerebral y otras patologías asociadas a la pluridiscapacidad, de entre 6 y 18 años, que son usuarios de los distintos centros de habilitación funcional de Upacesur en la provincia.

Apoyo de empresas de la zona sur a Upacesur

Este año, gracias a la mediación de Pedro García Adarve, Upacesur ha contado con el apoyo de nuevas empresas de la zona sur de la ciudad, lugar donde tiene su sede este colectivo desde hace más de 30 años. Se han sumado en esta ocasión a la larga lista de patrocinadores ya consolidados Mecanikea, Consultoría y Marketing 2010, JuanDo y Sherrycard. "Gracias a todas ellas es posible que edición tras edición pueda llevarse a cabo esta prueba deportiva solidaria", recalcan desde Upacesur.

Destacar una vez más el apoyo tanto de la Fundación Manolo Maestre Dávila como del principal patrocinador de la prueba, Banco Mediolanum, que conecta a Upacesur con clientes y Family Bankers involucrados en la Semana Solidaria Mediolanum. Esta iniciativa solidaria cuenta con el apoyo añadido de la Delegación de la Fundación Mediolanum, que impulsa proyectos que ayudan a niños y niñas a conseguir un futuro mejor, duplicando esta las donaciones recaudadas durante esos siete días con entre 2.000 y 5.000 euros más.