El ex consejero de Cultura se defiende: “El Museo del Flamenco tiene informe jurídico”

Miguel Ángel Vázquez, ex consejero de Cultura del anterior Gobierno autonómico socialista, fue tajante. La primera: “El convenio del Museo del Flamenco tiene un informe jurídico que lo avala”. Y la segunda: “Podía firmar este convenio estando en funciones”.

En declaraciones a este periódico, el anterior responsable de la Consejería de Cultura, que firmó en representación de la administración autonómica el convenio para la construcción del futuro espacio museístico en la plaza Belén, defendió su gestión en este expediente tras las dudas mostradas por su sucesora, la popular Patricia del Pozo.

Las alarmas sobre este proyecto saltaron con las advertencias realizadas por la actual responsable autonómica de Cultura el pasado martes en el Parlamento andaluz cuando aseguró que existen problemas burocráticos en la tramitación de este proyecto. Del Pozo lo resumió señalando que había “situaciones administrativas complicadas”, entre ellas la ausencia de un informe jurídico que avalase que el convenio se firmara cuando el ejecutivo estaba en funciones —la rúbrica se hizo días después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre—.

Vázquez acusó a la responsable autonómica de “poner en riesgo” una inversión que supera los seis millones de euros pues expresó su temor de que modifiquen un proyecto que “va con los plazos relativamente ajustados”. La actuación se pretende ejecutar en su mayor parte con fondos europeos —concretamente con la línea ITI(Iniciativa Territorial Integrada) de la provincia de Cádiz— que obliga a que las obras estén concluidas en 2022.

Por ello, el anterior titular de Cultura mostró su convencimiento de que estas acusaciones obedecen “a una voluntad política”. “La actitud de la consejera no se basa en criterios administrativos sino políticos; es voluntad política del PP que no quiere que allí vaya [en la plaza Belén”].

En este sentido recordó que el PP local expresó su intención de modificar el proyecto, aunque ya en el Gobierno popular matizó estas afirmaciones señalando que mantendrá este espacio museístico en el antiguo Zoco de Artesanía. Eso sí, no ha aclarado aún si también trasladará a este espacio el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), ubicado actualmente en la plaza San Juan. Miguel Ángel Vázquez volvió a defender el diseño propuesto señalando: “Es un proyecto que es importante porque supone dinamizar la plaza Belén, que va a ser similar a lo que representa para Málaga el Museo Picasso”.

Acto seguido, afirmó que, a pesar de estar en funciones, estaba legitimado para firmar el convenio, pero que se optó por proceder a este trámite tras las elecciones para no hacerlo en campaña electoral. Así explicó que se pretendió evitar que hubiera una “nueva demanda” contra la alcaldesa.

Vázquez recordó que la regidora fue denunciada en varias ocasiones por el PP por protagonizar actos institucionales y realizar anuncios de gestión durante la campaña, una circunstancia que le valieron varios apercibimientos de la Junta Electoral. Durante la campaña hicieron una persecución contra la alcaldesa y, para evitar otra demanda más, decidimos de manera prudente posponer la firma; pero ya en ese momento ya estaba cerrado y se había dicho en qué consistía el proyecto”, agregó Vázquez.

Para concluir, el ex consejero y actual senador dijo:“En el fondo lo que ocurre es que al PP no le gusta este proyecto, pero lo que no puede alegar problemas de procedimiento cuando todo se hizo con todos los informes.