Convocan una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Jerez para "reclamar autobuses dignos"

La Federación Coordinadora Vecinal Zona Sur Existe convoca una concentración este viernes de 08:30 a 11:30 horas para "reclamar en las puertas del Ayuntamiento de Jerez un servicio de transporte urbano de autobuses digno y eficiente, acordes con nuestra ciudad".

Desde la Federación Coordinadora Vecinal Zona Sur Existe "denunciamos públicamente la situación caótica, inaceptable y fruto de la negligencia politica en la que se encuentra el transporte urbano de Jerez. Este Ayuntamiento, con mayoria absoluta pero sin voluntad real para gobernar, ha permitido que el servicio público de autobuses llegue a un punto de colapso sin precedentes. Los talleres están paralizados por falta de piezas, hasta el punto de tener que desguazar autobuses para mantener unos pocos en funcionamiento. Hoy, la mitad de la flota está inutilizada".

En nota de prensa, la Federación lamenta que "la falta de transparencia es escandalosa: se ocultan los datos reales del estado del servicio, no se rinden cuentas sobre las inversiones prometidas, y todo se justifica con excusas vacías. La gratuidad del servicio no resuelve nada: regalar billetes no arregla las horas de espera, los autobuses averiados ni las líneas que desaparecen. Queremos autobuses que funcionen, no limosnas".

En el escrito, la Federación Coordinadora Zona Sur Existe se dirige "a la señora García-Pelayo, alcaldesa de Jerez: usted gobierna con mayoria absoluta, pero su gestión del transporte urbano es una absoluta incompetencia. Ya está bien de echar balones fuera: el transporte es su responsabilidad y los jerezanos ya no aguantamos más".

Así, la Federación exige "un plan de emergencia con plazos claros, inversión real y cumplimiento riguroso para reparar todos los autobuses; transparencia inmediata publicación de informes oficiales sobre el estado de la flota, las piezas faltantes y el dinero invertido (o no); dimisiones de quienes no puedan garantizar un servicio digno. Jerez no es una ciudad de segunda, y sus vecinos no lo somos tampoco".

El comunicado finaliza agradeciendo "a todos los vecinos, colectivos que hoy alzan la voz 'Jerez no se rinde'. Seguiremos movilizados en la calle, exigiendo soluciones reales, hasta que el transporte funcione o hasta que los responsables asuman su fracaso y se vayan".