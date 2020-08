Padres denuncian las obras pendientes en los colegios Pío XII y Tartessos

Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios Pío XII y Tartessos han denunciado que el Ayuntamiento, a pesar de estar a poco más de un mes del nuevo curso escolar, aún no ha iniciado las obras de mejora en estos centros. Estas entidades recuerdan que llevan años reclamándose estas intervenciones sin que, por el momento, los compromisos adquiridos por el gobierno local se hayan hecho realidad.

En el colegio Pío XII, por ejemplo, es necesario reparar las cubiertas para que puedan estar disponibles todas las aulas de la zona de Infantil. Mientras, en el Tartessos continúa en el debe una serie de mejoras en el patio que llevan demandándose desde hace varios cursos. Este medio preguntó al gobierno por sus planes para ejecutar estas actuaciones sin obtener respuesta.

Arancha Ponce, presidenta del Ampa del Pío XII recuerda que llevan tres años esperando a que se arreglen las cubiertas del edificio de Educación Infantil de este centro educativo. En el pasado curso, tuvieron que clausurarse dos clases (una de los alumnos de los cuatro años y otra de cinco años) por la humedad que hay en ambas aulas. Los techos tienen grietas y por él se filtra el agua de la lluvia provocando que dar clases en ellas sea inviable. En su lugar, los alumnos tuvieron que trasladarse a un aula de música y a otra multiusos mientras hubo clases de manera presencial antes de que estallara la pandemia.

Pero esta humedad ha provocado daños también en otras zonas de colegio, según se recuerda desde la asociación de padres. La humedad ya está afectando a buena parte de la biblioteca por lo que temen que este espacio no pueda utilizarse en el próximo curso. Incluso, varios aparatos audiovisuales quedaron inservibles ya que se guardaban en un armario que también se ha visto afectado por la humedad.

Arancha Ponce explica que, al haberse tenido que habilitar aulas provisionales para los alumnos de Infantil y no estar claro cuándo se ejecutará la obra, no se le ha podido conceder al centro un espacio destinado a la Educación Especial al no contar con un número de aulas suficientes.

En este sentido, el Ampa denuncia que tanto la entidad como la dirección del centro llevan años reclamando al Ayuntamiento la ejecución de estas obras. De hecho, han remitido varias cartas al delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, recordándole que el ejecutivo se comprometió a ejecutar estas obras y donde advierten de que se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones en septiembre.

Hace un mes, el gobierno local aseguró en un comunicado que podrá acometer las obras en el Pío XII una vez se apruebe el presupuesto municipal de este año, ya que el dinero necesario está previsto en él. Sin embargo, aún no hay fecha para la aprobación de la previsión contable ya que la propuesta realizada por el ejecutivo municipal aún no cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

En una situación similar se encuentran los padres del colegio Tartessos que llevan años que se hagan mejoras en el patio de Educación Infantil, un espacio que se encuentra especialmente deteriorado ya que la falta de mantenimiento ha provocado que el suelo pierda arena y haya zonas con graves riesgos de caída para los pequeños. También se alerta del mal estado en el que se encuentra el pavimento de la zona deportiva del centro educativo.

Ana Varela, en representación del Ampa, denuncia que el Ayuntamiento alega que unas actuaciones de este tipo “no son de competencia municipal”; sin embargo, ven como en otros centros, como el Ciudad de Jerez, sí se arreglan los patios infantiles. En este sentido, asegura que la asociación de padres se ha ofrecido a comprar los materiales para poder acometer actuaciones de pequeño calado (por ejemplo, el repintado de las pistas deportivas), aunque los trabajos sean acometidos por personal del Ayuntamiento. Sin embargo, no han recibido una respuesta afirmativa.

No son las únicas actuaciones pendientes en este centro. Desde hace años está pendiente el pintado de la fachada del edificio de Infantil, que fue reformado y es necesario sustituir la claraboya del edificio principal. El Ampa denuncia que estaba previsto que se acometieran algunas reformas menores en el centro con cargo a los planes de empleo; sin embargo, estas actuaciones tampoco se han realizado por el momento.