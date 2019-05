Frente común de los padres de la escuela Primavera contra la maestra

Los padres de la escuela infantil Primavera continúan su lucha para que la maestra que fue suspendida durante seis meses deje de dar clase a los menores del centro. Hay que recordar que la tutora se incorporó hace poco más de una semana tras archivarse una denuncia en su contra. La denuncia fue interpuesta por la madre de una menor de 8 meses que estaba a su cargo ya que, al recogerla del centro, dice que detectó diversas lesiones en los brazos, barriga y cabeza. A pesar de su reincorporación, la maestra está pendiente aún de que se resuelva el expediente disciplinario que se le abrió, según informó la Junta.

Se da la circunstancia, además, que tras hacerse público el caso, la tutora presentó una denuncia contra la directora del centro infantil, por el “acoso” a la que dice que la tenía sometida. El marido de la maestra aseguró, incluso, que “el juzgado no ha archivado ningún proceso en su contra, ya que ella no estaba imputada en ninguna denuncia, estaba referida como testigo”.

Por su parte, trabajadores del centro y miembros del sindicato Ustea se movilizaron también tras conocerse el caso.

Indignación

De poco ha servido que esta docente haya sido destinada a otra aula, ya que el cambio ha provocado que los padres de otras clases muestren su rechazo a dejar sus hijos con esta maestra. Así se lo han hecho saber algunos de padres afectados a la inspectora de Educación que los ha recibido este jueves, en representación del delegado provincial.

Tras trasladarle la queja personalmente, padres y madres de la escuela infantil se reunirán la próxima semana para dejar constancia por escrito de su malestar y para evitar que la maestra siga ejerciendo, según ha podido saber Diario de Jerez. Lo harán el próximo jueves que es cuando pueden estar presentes un mayor número de padres de, al menos, tres clases para redactar el escrito que remitirán inmediatamente a Educación, a través de la dirección de la escuela infantil.

Los padres confían en que la delegación provincial tome medidas lo antes posible y aseguran que el caso “está ya en Sevilla”.

La denuncia

El malestar de los padres crece por día a la espera de que se tomen las medidas oportunas en el centro. Sin embargo, si hay alguien que lo está pasando especialmente mal es precisamente la madre de la menor que denunció a la maestra. Hasta ahora se había mantenido al margen, pero los acontecimientos de los últimos días han provocado que se haya pronunciado al respecto por primera vez. Lo ha hecho a través de un escrito remitido a Diario de Jerez tras ser preguntada por lo ocurrido: “No quería hacerlo público, confiaba en otra vía de resolución como la justicia. Pero llegado a este punto me veo obligada a hacerlo. A hacerlo por ellos, por esos pequeños tesoros que para nosotros sí son un regalo o ‘regalito’ como usted le decía irónicamente”.

La madre de la menor asegura que “el tema es serio, no quiero entrar en detalles porque es muy doloroso y no hay necesidad. Sólo quiero dejar constancia de que en su día se interpuso una denuncia (sí, corroboro que hay denuncia contra la persona encargada en ese momento de mi hija y no contra el centro) porque se produjeron lesiones más graves que un ‘simple bocado’ o ‘cosas normales que pasan por llevar a los niños a una guardería’, como precisamente esta señora me dio como explicación de lo ocurrido en una niña de 8 meses que ni gateaba”.

De hecho, deja entrever que su denuncia “quizás fue el detonante para que saltaran a la luz muchas quejas que ya venían acarreando los padres desde el año anterior y que yo personalmente desconocía, claro está, porque sino mi hija directamente no hubiese pisado su clase”.

“Después de intentar superar lo ocurrido y no sentirme culpable por llevar a mi hija a la guarde, de tener a esta señora seis meses de suspensión de empleo y sueldo, de dolorosas declaraciones ante la instructora de la Junta de Andalucía en su presencia y la de su abogada, nos encontramos con la sorpresa de que el caso no se ha resuelto aún y mientras tanto tiene que volver a su puesto”, lamenta la afectada, destacando que la maestra vuelve ahora “a tener entre sus manos a esos pequeños seres indefensos”.

“Esto no se puede permitir. Si la Junta abre un expediente sancionador es para cerrarlo, no para dejarlo abierto y que mientras tanto siga ejerciendo como si nada hubiese ocurrido. ¿Dónde queda la protección del menor? No podemos tolerar que nuestros niños no están protegidos. No es justo. Los niños no lo merecen”, reclama la madre, que lógicamente quitó a la menor del centro tras lo sucedido.

Por todo ello, “con este artículo, en el que no he querido entrar en detalles ni mucho menos, quiero manifestar que basta ya de echar la culpa a la dirección del centro, que aquí hay una sola persona culpable de no ejercer su puesto de trabajo de forma competente y son muchos los niños y niñas afectadas y no sólo la mía”.