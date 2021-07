¿Está el peor hotel de España en Jerez?

El Hotel Joma, ubicado en la calle Medina, es una ruina. Al menos así se desprende de los comentarios que multitud de usuarios han dejado en la web Tripadvisor donde se le califica como uno de los peores establecimientos hoteleros de España. ¿Es realmente así? El caso, que es recurrente (ya hubo graves críticas en 2017), ha llegado de nuevo a la prensa nacional después de que un reportero narrara la experiencia de pasar una noche en el Hotel Joma.

Este medio ha intentado, sin el menor éxito, ponerse en contacto con el gerente del establecimiento el cual, según informan desde la recepción, se encuentra de vacaciones.

¿Qué puede encontrar en el Joma? Pues básicamente, y siempre según la versión de los clientes, un hotel viejo “con ambiente setentero” en el que las deficiencias están a la orden del día. La falta de limpieza es una de las principales quejas, así como lo delgado de las paredes que provoca que “te estés enterando de lo que sucede en la habitación de al lado”. A todo ello hay que unir un sinfín de comentarios negativos referentes a la presencia de insectos, pelos en la ropa de cama así como unas toallas poco higiénicas al tener manchas de color marrón.

“Es mejor dormir en la calle”

El pasado mes de mayo un cliente dejó el siguiente comentario: “Estoy ahora mismo hospedado. Son las 2 de la mañana casi y no consigo dormir. Las paredes son de papel, los de al lado con la música a todo volumen, los del otro lado dándolo todo que parece que los tengo en la cama de al lado. Llamo a recepción y nadie lo coge. La habitación con más suciedad que el palo de un gallinero. No hay armario, confórmate con un perchero. Lo barato sale caro. No volveré”. "Es mejor dormir en la calle".

Otro de los testimonios apunta que “sin duda, el peor hotel en el que he estado. Una cosa es que sea barato y que los muebles y las camas sean viejísimos. Pero otra cosa es que sea asqueroso y que se rían de los clientes. Cuando llegamos, el baño estaba muy sucio y había manchas de orina en la taza del WC. Me quejé en recepción y una chica rubia me dijo que por supuesto lo limpiarían inmediatamente. Cuando volvimos a la habitación por la noche vimos que el baño daba la impresión de haber sido limpiado, pero el WC seguía estando sucio. Vamos, que no limpiaron nada e intentaron hacernos creer que sí colocando la cortina de la ducha en du sitio y doblándole la esquinita al rollo de papel higiénico. Sólo conseguí que me hicieran caso y limpiaran de una vez el maldito baño después de montarles una escena en recepción”.

La historia de este hotel nace en los años 50 del pasado siglo, cuando una familia granadina abrió una pensión en la calle Higueras. La familia prosperó gracias a su trabajo, se trasladó y con los años se hicieron con el edificio completo de la calle Medina. Todo marchó bien hasta que las sucesivas crisis económicas dejaron a comienzos del siglo en curso estancado a este establecimiento que, cada cierto tiempo, se erige en noticia por sus pésimos servicios. Pese a todo, sigue gozando de buenas ocupaciones dados los precios baratos que oferta.