La maleza inunda la Laguna de Torrox

Los vecinos de la Laguna de Torrox denuncian "abandono" por parte del Ayuntamiento. El presidente de la asociación vecinal, José María Ibáñez, subraya que "te quedas asombrado de la desidia por parte de las autoridades municipales. El lago está totalmente abandonado y no hay ningún tipo de mantenimiento".

El 27 de febrero de 2018, el colectivo remitió una carta al teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, "alertando de que crecía maleza en el interior del lago. Hasta el día de hoy no tengo respuesta", informa Ibáñez, añadiendo que "aquello no lo dragaron bien porque no hubo supervisión y en varios años el agua desaparecerá, como ya pasó. Dragar ese vaso ha costado 500.000 euros y desde mi punto de vista es dinero que se ha tirado a la basura".

"El Ayuntamiento se comprometió al mantenimiento del lago y del entorno. Pero no cumplen. Sólo se actúa cuando llamamos y llamamos una y otra vez. El lago está lleno de matojos, y también estaba el compromiso de mantener la cota de agua, y tampoco está", remarca María del Carmen Trujillano, vicepresidenta.

La asociación enumera desperfectos (como la barandilla), falta de limpieza y solería levantada como otros puntos negros de Torrox. "Es un entorno tan bonito que debería cuidarse más, porque hay zonas del perímetro del lago que no se ve el agua porque hay matojos y cañas muy altas", declara Trujillano.

"Los contenedores de basura estás sucios y muchos rotos. Hemos llamado a Urbaser varias veces pero hay desatención en esta zona. Y cuando los jóvenes pidieron más autobuses, el Ayuntamiento le contestó que cogieran más la bicicleta. Se cerraron en banda", critica Carmen Pica, también miembro de la asociación vecinal.

El presidente pide además vigilancia en la zona porque "parte del vandalismo es resultado de que los incívicos ven anarquía aquí". "Queremos que los impuestos de los jerezanos se utilicen en cosas que lo veamos. No digo que sea toda la clase política, pero hay un perfil bajo que cree que el ciudadano tiene que estar supeditado al político y es al revés", denuncia Ibáñez.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han puesto en valor las actuaciones que se han realizado en la zona, subrayando que "cuando entramos en el gobierno la situación era de abandono y por ejemplo, este año acabaremos con la plantación de mil árboles".

"Este gobierno retomó la limpieza de los vasos con una gran inversión a cargo al Plan de Inversiones y la maleza que crece ahora en la laguna es el resultado de que está viva. Es el efecto de las aves y peces que viven en la zona", declara Díaz. El delegado de Sostenibilidad añade además que el Ayuntamiento "mantiene la cota de agua para oxigenar la laguna y evitar la sedimentación".

"Hemos instalado tres dotaciones nuevas: el parque biosaludable, el infantil y el canino; y ya tenemos un proyecto presupuestado en 400.000 euros para el arreglo de la zona peatonal, unos 4 kilómetros para pavimentar con asfalto", adelanta Díaz, quien avanza además que "también tenemos planteado la posibilidad de un bar, estilo al que hay en El Retiro".

"Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de este gobierno, no se puede decir que no hayamos actuado y además lo hemos hecho con mucho cariño. Hemos dado pasos hacia adelante", concluye el delegado.