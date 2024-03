¿Qué está pasando en los pisos ya rehabilitados de La Asunción en Jerez?

Las lluvias del pasado fin de semana causaron graves problemas en diversas viviendas de La Asunción. Las filtraciones provocaron el miedo entre los residentes que lamentaron que esta situación se esté dando ahora en bloques que acaban de ser rehabilitados.

La presidenta de la asociación 'La Integración', Verónica de la Flor, explica que debido a las precipitaciones hay muchas viviendas afectadas "pero los más perjudicados son dos bloques de la calle Piedad". Se trata de doce viviendas que ya fueron rehabilitadas y que están sufriendo numerosas filtraciones. El mismo fin de semana ya comenzaron los problemas con azoteas anegadas que obligó a la intervención de los bomberos para evacuar el agua.

Esto ha provocado que las filtraciones se hayan producido tanto el fin de semana, como este lunes, cuando los vecinos denunciaron la aparición de nuevas humedades.

"Tememos que con nuevas lluvias la situación vaya a peor. Ya nos han dicho que puede ser grave si llueve más y las azoteas se vuelven a inundar. Además, los bomberos nos han dicho que lo peor es la instalación eléctrica, que en muchos casos no cumple ni la normativa lo que nos han hecho", afirma la responsable vecinal.

Tras lo ocurrido, "estamos en contacto con la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra; el Defensor del Pueblo Andaluz; el director general de Vivienda; y el parlamentario José Ignacio García". "Por fin desde el Ayuntamiento de Jerez nos están atendiendo desde que ha pasado esto, aunque llevamos mucho tiempo denunciando las negligencias que se estaban cometiendo y no nos hacían caso", asegura.

A pesar de que dos bloques son los más afectados, hay otros tantos que "están sufriendo humedades y hongos en las paredes, escaleras con filtraciones" y un sinfín más de fallos, según los afectados.

De momento, "ya se ha dado avisado a la dirección facultativa actual para que supervise los bloques". No obstante, "habrá que pedir responsabilidades a la constructora que ha ejecutado las obras". Aun así, De la Flor recuerda que aunque la constructora las ha ejecutado "estas han contado con el visto bueno de la dirección facultativa, los peritos y la Junta, así que tendrán que responder por lo que está ocurriendo".

La presidenta lamenta que la situación se haya alargado tanto en el tiempo, "porque llevamos desde 2021 con la rehabilitación". "Los vecinos están ya cansados, hartos, agotados y rendidos. Una reforma que iba a ser una mejoría se ha convertido en motivo de ansiedad. Hasta infartos han sufrido los afectados", critica Verónica de la Flor.

Bloques aún pendientes de una intervención

A esto se suma que, además, hay bloques de La Asunción que siguen pendientes de la rehabilitación. La Junta ya anunció que para poder culminar la obra, tras acabar el plazo de los fondos europeos con los que se ha sufragado, aportaría fondos propios del presupuesto andaluz.

Sin embargo, este segundo plazo expirará en junio y aún hay "tres bloques en los que no se ha tocado nada". Igualmente, "hay treinta expedientes a la espera del visto bueno de la Junta. Sin su visto bueno, no hay fondos y no sabemos el motivo de que no están aprobados todavía". Según relata la presidenta vecinal, "después todo el papeleo puede ser un mes o más, así que si no están en mayo estos expedientes, no va a dar tiempo".