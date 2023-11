Hacienda y Ayuntamiento apuran el plazo para acordar la refinanciación de la deuda municipal

Hoy, 3 de noviembre, concluye el plazo para que el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Jerez concreten la propuesta definitiva para que pueda refinanciarse el grueso de la deuda financiera municipal. En este documento deberán establecerse las medidas que el Consistorio deberá ejecutar durante los próximos años para aumentar sus ingresos y reducir sus gastos.

Hasta el momento, no ha trascendido que haya habido algún tipo de acuerdo entre ambas administraciones públicas. De hecho, tras la solicitud realizada por este periódico, el ejecutivo se limitó a señalar que continúan trabajando. Eso sí, en las últimas semanas, el gobierno municipal ha insistido que Hacienda le reclama como única vía, entre otras medidas, una subida de los principales impuestos, extremo negado tanto por la administración central como por el partido que la gobierna, el PSOE. El ejecutivo, mientras tanto, se niega a aprobar a una subida fiscal asegurando que ha planteado medidas alternativas.

Como ha venido informando este medio en los últimos meses, el Ayuntamiento de Jerez tiene que devolver este año unos 32,4 millones (unos 25,7 millones en amortizaciones y el resto en intereses) de los préstamos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscritos al denominado fondo de ordenación, la línea habilitada por la administración central para los ayuntamientos con problemas financieros.

Este importe supone en torno al 15% del total de los gastos municipales, con el añadido de que no cuenta con consignación presupuestaria para ello —el Consistorio opera actualmente con el presupuesto de 2022 que tiene reservado para este fin unos 15 millones de euros aproximadamente—, un importe que ha crecido exponencialmente en este ejercicio. El motivo de este incremento es que en este año debería empezar a devolverse el mayor préstamo que el Ayuntamiento tiene actualmente en su pasivo, concretamente uno suscrito en 2021 en el que se agrupó casi todas las operaciones firmadas con el Ministerio de Hacienda.

Teniendo en cuenta que este problema no solo lo tiene el de Jerez sino también otros ayuntamientos de España, en abril se aprobó un aplazamiento de esta devolución hasta final de año mientras se ofrecía la posibilidad de acogerse a un procedimiento donde se refinanciaría el pasivo a cambio de aplicar medidas que “garanticen la sostenibilidad financiera” de la entidad local a medio y largo plazo, según se recoge en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado mes de abril donde se aprobó esta medida.

Así, tal y como se recoge en el procedimiento establecido por la administración central, hay de plazo hasta este viernes para acordar las medidas entre el Ministerio y cada ayuntamiento, unos compromisos que deberían plasmarse en una modificación del plan de ajuste que, además, tendría que pasar por el pleno municipal para su ratificación.

Si hay acuerdo entre ambas administraciones, en este año se abonará la cuantía correspondiente recogida en el documento. Pero, si no lo hay, el Ayuntamiento tendría que abonar los 32,4 millones de euros antes del 31 de diciembre, con el problema añadido de que en 2024 este importe se incrementaría hasta los 46,4 millones (amortizaciones e intereses incluidos).

De los aproximadamente 892 millones de euros de deuda financiera que el Ayuntamiento tiene previsto tener a finales de este año, unos 832 millones son operaciones con el fondo de ordenación, que ahora se agruparían y refinanciarían en unas condiciones aún por establecer.

Un presupuesto a expensas del acuerdo con Hacienda

Una de las consecuencias que aún esté pendiente de saber qué ocurrirá con la refinanciación es que el gobierno municipal no puede presentar y aprobar el presupuesto del año próximo. De hecho, hasta no conocer cómo quedarán los costes financieros no se sabrá que repercusión tendrá en el resto de la previsión de ingresos y gastos.

No obstante, el delegado de Economía, Francisco Delgado, mostró su confianza en el pasado pleno de que “pronto” pueda convocar a los grupos para presentarle la previsión contable del próximo ejercicio. Así, tras una pregunta formulada por Vox, el edil incidió en que el motivo de que no se haya presentado radica en que se está a la espera de alcanzar algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para la refinanciación de la deuda.