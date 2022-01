Revistero de la vendimia de Jerez

Para conocer la historia de la Fiesta de la vendimia de Jerez es imprescindible la consulta del libro de Antonio Sanz Zamorano, Gloria y ocaso de la Fiesta de la Vendimia, publicado en el 2011.

En las primeras páginas del mismo el autor se lamentaba no haber podido manejar la documentación generada por la organización de la Fiesta durante los años de su existencia ‘al estar los archivos de la Fiesta de la Vendimia en manos privadas’. Por lo que le resultó imposible su consulta.

Este asunto ha quedado favorablemente resuelto en fechas recientes en la medida que este importante legado documental se encuentra a salvo en dependencias del Archivo Municipal, donde ha sido depositado. A partir de ahora los investigadores podrán tener acceso al contenido de cientos de archivadores que guardan una información fundamental que abarca desde 1948 hasta 1990.

Uno de los aspectos que el libro no trata es el de la repercusión de esta fiesta local en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Aquí daremos unas pinceladas de lo que creemos es un tema digno de estudio en profundidad.

La vendimia

La representación más antigua de la vendimia jerezana la encontramos en una revista editada en París, pero escrita en español, bajo el título El Correo de ultramar. En el número 52, del año 1853, se publicó un extenso artículo de tres páginas ilustrado con escenas de vendimia y labores de bodega. Estaba firmado con las iniciales A.G. (Alfred Guesdon). Grabados que se reproducirían en otra, en francés, ese mismo año.

En 1876 lo haría la inglesa The Ilustrated London News. En una página completa, dividida en cuatro viñetas, se indica al pie de la misma: The Sherry Vintage in the Cerro de Obregón Vineyard Jerez.

Reproduce cuatro escenas de la vendimia de aquel año, que nos sirve para hacernos una mejor idea de las labores de la viña en el XIX.

Por otra parte, en España, La Ilustración Española y Americana no ha sido muy prolífica al tratar este tema. Hemos localizado dos grabados basados en las obras de dos artistas nacionales, el de Fernando Fernández Mota, el 30 de octubre de 1898, y el del gaditano Salvador Viniegra, en 1901. El de este último reproducido también en La Ilustración Artística de ese mismo año.

Otra de las publicaciones más destacadas de aquel periodo de entre siglos fue Blanco y Negro, de la que hablaremos más adelante, ya en los años ‘50.

El periodista Luis Royo Villanova, que ejerció de redactor jefe de la mencionada revista, escribió un amplio reportaje, acompañado de fotos, en el número 336 de fecha 9 de octubre de 1897, incluida la portada.

La fiesta

La sección de hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Jerez dispone de un fondo muy importante de colecciones de prensa editada en España desde el último tercio del XIX hasta los ‘80 del pasado siglo, con cabeceras como: Ayer, La Voz del Sur, La Ilustración Española y Americana, Nuevo Mundo, Blanco y Negro y La Actualidad Española, un material de gran utilidad a la hora de escribir el presente ‘rebusco’.

La revista La Actualidad Española fue un semanario creado por el Opus Dei, de gran difusión durante sus veinticinco años de vida, de 1952 a 1977. Estuvo editada por el conglomerado la Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones, siendo su fundador el profesor, periodista y político Antonio Fontán, de la que fue también su director.

En las décadas de los años ‘50 y ‘60 recogería entre sus páginas información de la Fiesta jerezana. El primero es el del periodista valenciano José Luis Quintanilla, uno de sus redactores en plantilla. En el número 90, con fecha 24 de septiembre de 1953, se le dedica la portada a color, y el interior el título Ha nacido el nuevo vino. Las fotos eran de Leal.

Los de septiembre de 1956 y 1957 correrán a cargo del escritor vasco José Javier Aleixandre Ybargüen. En concreto los números de 13 de septiembre de 1956, con Jerez, tierra de vinos y de sol, donde además José María Pemán escribe de Alcohol y vino, y el del 19 de ese mismo mes, pero de 1957, Jerez en vendimia.

Otro periodista valenciano, Miguel Veyrat, que actualmente reside en Cádiz, sería el enviado por la revista a Jerez en 1962, junto al reportero gráfico Antonio, el mismo que hizo las fotos en 1956. Su trabajo lo titularía Fiestas al vino recién nacido. La foto de las vendimiadoras inspiraría al artista jerezano Paco Toro a la hora de hacer su pintura, cuadro que se encuentra actualmente en la sede del Consejo.

Por su parte, Blanco y Negro, revista ilustrada editada en Madrid y fundada en 1891 por Torcuato Luca de Tena, prestó atención, junto al Diario ABC, edición para Andalucía, a Jerez y a su Fiesta del vino.

Para el 10 de agosto 1957, número 2362, los jerezanos Rodrigo de Molina y Eduardo Pereiras elaboran cuatro páginas bajo el epígrafe Jerez viña y bodega. Los mismos autores que para el ejemplar del 12 septiembre de 1959, con el trabajo Imperio del sol, de la luz, del vino.

Siguen los del 14 septiembre 1957, dedicado a la reina de la Fiesta, Teresa Conte Domecq y sus damas suecas; el 20 septiembre de 1958, nº 2420, con fotos de Enrique Ysasi y Luis Díez Serra, y el texto La llamada de la vendimia, de José Medina Gómez; el10 septiembre 1960, nº 2523; La vendimia de Jerez, reportaje gráfico, en color, por Verdugo; finalmente, septiembre de 1972, nº 3151, sobre Las Bodas de plata de la Vendimia jerezana.

El diario ABC, edición Sevilla, con sus portadas de 1956, 1957, 1959, 1961, entre otras. La de 1987 anunciaba la suspensión del evento, marcando el principio del fin de la Fiesta. Una de las colaboraciones en destacado a toda página la dedicaría a la Fiesta el escritor César García Ruano.

Esta relación continua con la revista Semana, que nacida en 1940 fue de las publicaciones de más éxito de las últimas siete décadas.

El jerezano M. de la Quintana, con fotos de Amorós y Sándalo, publicó dos páginas en 1948, el año de la primera edición de la Fiesta.

Incluso las revistas del corazón, que no por ello son menos relevantes para el caso que nos toca, se interesaron por la Fiesta, destacando, sobre todo, el Hola.

Varias reinas fueron portadas a todo color de su papel cuché.

El nº 1048, de 1964, el nº1309, de 1969; el del 20 septiembre de 1970; el nº 1517, de 1973; la de septiembre de 1974, dedicada a Japón; la de septiembre de 1985; el nº 2199, de 1986, que trataba de la XXXIX Fiesta, con reportaje interior, del redactor y fotógrafo Alberto Matey.

Otras son Garbo, que recoge la presencia de Marisol en la XXV Fiesta, septiembre 1962, con fotos junto al alcalde Tomás García Figueras; el nº 748 de Sábado Gráfico, con portada, el 2 octubre de 1971; y Diez Minutos, nº1868, de 1987, con fotos de Tatiana Masaveu, reina de la Fiesta.

De esta fecha, y editada en Inglaterra, hemos localizado un ejemplar de The wine&Spirit Trade Review, que reproduce varias fotos con breves reseñas de los invitados escoceses en la edición de 1964.

Por último, la publicación impresa en Jerez, Fiesta jerezana. Fiesta de la Vendimia, que durante varios años editaron José María Lozano y Miguel Espinosa. De la cual tenemos conocimiento de los años:1951,1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1960, 1962 y 1965.

De fotos y documentales

Para los más interesados habría que indicar que en la web de la Agencia EFE puede consultarse su archivo fotográfíco, que contiene imágenes relevantes y excepcionales, entre las que se encuentra una buena tanda dedicada a nuestra Fiesta de la Vendimia.

Para conocer las imágenes grabadas por el Noticiero Cinematográfico Español, NO-Do (Noticiario y Documentales), remito a mi artículo publicado en las Actas del Simposio Internacional La vinatería andaluza entre los siglos XVIII y XX (2020): Los vinos andaluces en los documentales de Cine y TV.

El Noticiario Cinematográfico Español, NO-DO (Noticiario y Documentales), fue un noticiero propagandístico semanal del periodo de la dictadura de Franco que se exhibían en las salas cinematográficas antes de la película en sí. Se mantuvo entre 1942 y 1981.

La Fiesta de la Vendimia pudo verse en los años de 1949, 1951, 1952, 1954, 1955 (dos), 1957, 1958, 1960 (dos), 1961, 1970, 1972, 1973.

Un reportaje más amplio, de su serie documental fue el de Jerez y su vendimia (1969).

Incluso la productora francesa Pathé, concretamente su delegación británica, British Pathé, vino hasta aquí en 1964 para recoger escenas de la Fiesta de ese año.

Los ‘50, ‘60 y ‘70 fueron las décadas de mayor esplendor, y por tanto, de difusión y promoción de la Fiesta dedicada al nuevo vino.