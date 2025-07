Jerez: Lope de Vega, la miel del sueño y Ángel González

“En una de fregar cayó caldera”, escribió Lope de Vega. El hipérbaton, en clave de metáfora social, no suele cuajar bajo los fragores de la canícula. La estructura lineal de toda cronología veraniega queda escrita e incluso descrita, a efectos privativos, al dictado de la placidez, la discreción institucional, la coral parada en seco, los viajes familiares por cuenta propia, las lecturas sin toque de retreta ni toque de diana, un quietísimo no precisamente -Deo gratias- cultural y la tradicional y por ende colosal mayéutica -jamás publicada en los postizos escaparates de ciertas redes sociales- de los diálogos con los veteranos del lugar: nuestros sagrados mayores: nuestros sabios innominados -siempre tan prestos a la sabiduría platónica y asimismo a la socrática-.

El método de Platón y Sócrates gana enteros pese a la implantación de la IA... Como bien me decía días atrás María Eugenia Vázquez Laboisse, directora del colegio La Salle Buen Pastor, de nuevo llega un tiempo para la decidida apuesta por la filosofía, el humanismo, el análisis crítico… La innovación pedagógica también precisa de ciertos postulados educacionales. No se pierda el lector la entrevista a tres que -en aras de la educación y las nuevas tecnologías- publicaré el próximo jueves en este papel prensa. Los entrevistados son expertos en la materia. El verano gana en autenticidad si recrece directamente proporcional a la belleza de la vida privada -ni pública ni artificiosamente publicada.-. El verano posee un je ne sais quoi cuya poética deseamos eternizar como en un distingo del verso de Antonio Machado: “Quién puso, entre las rocas de la ceniza/ para la miel del sueño,/ esas retamas de oro/ y esas azules flores del romero?”.

Sin embargo parece que, en el ámbito de lo local, al menos hasta la presente, no han sido necesarias las serpientes periodísticas para así zigzaguear de súbito -sin copias rescatadas del natural- por los recónditos parajes de la actualidad. Los titulares han sobrevenido a voluntad. Por sí mismos, por sí solos. Sin el chasqueo ni el chasquido del calzador. No es que el ambiente esté precisamente caldeado en según qué ámbitos. Pero la calma chicha tampoco campa a sus anchas verbigracia al abrigo del microcosmos cofradiero: pongamos que hablamos de las cuentas de la Unión de Hermandades. Espacio -¡con despacio!- tendremos por delante para desmenuzar este asunto. Dijo Caballero Bonald en su poema ‘Cloto’: “Sólo es verdad lo que aún no conozco”.

Cambio de tercio: recomiendo a quienes hallen en la lectura “pródigas las horas”, como así escribió Ángel-Antonio Herrera en su primigenia tentativa poética ‘El demonio de la analogía-, una obra a tientas insondable -con aspiración a incunable-: ‘Neón en vena’. El contenido, delicioso. Editada por Planeta, es un libro literario de entrevistas -y no taxativamente un libro de entrevistas literarias-. El antetítulo anticipa cuanto, a lo largo de casi trescientas páginas, podrá encontrar el lector: “Diálogos con gente lúcida y divertida que nos habla del arte de vivir”. El estilo predominante es literario porque sus autores son/fueron (ambos han fallecido) escritores de fuste: Jimmy Giménez-Arnau y Eduardo Bronchalo. Una joya prácticamente inencontrable. Los 48 entrevistados se expresan sin pelos en la lengua. De Aranguren a Carlos Tena, pasando por una nómina de gente culta tales, entre otros, García Tola, Juan Diego, Jorge Berlanga, Úrculo, Dragó, Umbral, Maruja Torres, Coll, Gila, José Luis Sampedro, Félix Grande o Sánchez Ferlosio. Una petición final: recemos por la pronta recuperación del gran Ángel González, un histórico de la bodega Díez Mérito y padre de Julio Ángel González Rodríguez -destacado pintor y retratista que firma como Julio Rodríguez-. Ángel, a sus 85 años, lucha por superar un achuchón de la salud. Pues sí, Julio: ¡saldréis de ésta!