El Xerez CD tramita las fichas de Israel y Yeray Morales

El Xerez CD seguirá jugando en La Granja sus partidos como local. En un principio, el club se había planteado aceptar el ofrecimiento de la Roteña para utilizar el Manuel Bernal pero, finalmente, a petición de muchos aficionados, ha optado por continuar en Jerez. Aún así, no descartan disputar algunas citas en el recinto rojillo a lo largo del curso.

Los dirigentes de Afición Xerecista están muy satisfechos con la masiva respuesta de los seguidores azulinos frente a la Lebrijana (1-2) y esperan que en los próximos compromisos continúen respaldando al equipo.

Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, explica que "estamos muy agradecidos tanto a la Roteña como a todos los clubes que nos han prestado su ayuda y no descartamos nada. De todos modos, pensamos que el equipo tiene que jugar en Jerez, que es su casa, y así nos lo han hecho llegar muchos de nuestros socios y aficionados. La prioridad es La Granja, pese a las incomodidades de unas instalaciones en las que no debería jugar nuestro equipo. El Ayuntamiento no es flexible y es lo que hay".

Mientras, en el plano deportivo, tanto Yeray Morales como Israel ya tienen las fichas tramitadas y podrán ser utilizados por Juan Carlos Gómez en cuanto dejen atrás sus respectivos problemas físicos. El primero tiene molestias en un tobillo y el capitán en el aductor. El defensa está intentando acortar los plazos para su regreso pero se va a perder como mínimo el próximo partido en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez ante el Córdoba B.

Aún no tienen sus licencias tramitadas ni Juan Pedro Ramos, segundo técnico azulino, ni Jose Ortega, preparador físico, pero el XCD pretende agilizar las gestiones para que ambos puedan estar en el banquillo ya.

La entidad blanquiverde ha fijado el choque ante el Deportivo a las seis de la tarde del domingo, ya que el primer equipo, esta temporada en el Grupo IV de Segunda B, adelanta su partido frente al Real Murcia a partir de las seis y media de la tarde del sábado en el Nuevo Arcángel.

Ese partido se lo va a perder Juanma Aguilar, expulsado en el último minuto del encuentro ante la Lebrijana por doble amarilla. El club ha visionado las imágenes y ha optado por no recurrir, ya que la redacción del acta no permite demasiado margen.

Del mismo modo que los partidos se van a jugar en La Granja, los técnicos también han optado por variar el horario de entrenamientos. El equipo se ejercitará por las mañanas en Picadueñas.