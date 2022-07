Duro comunicado del Xerez CD contra el Ayuntamiento de Jerez

Vienen curvas en la ya de por sí complicada relación entre el Xerez Club Deportivo y el Ayuntamiento de Jerez. La entidad sigue a la espera de la respuesta del Gobierno municipal a la solicitud de reunión con la alcaldesa y, además, ha reaccionado a la réplica del Ayuntamiento tras la petición en el pleno del cambio de las ordenanzas municipales en materia de uso de instalaciones deportivas, que obliga al club a pagar por entrenar y jugar en su propia ciudad.

En efecto, hace unos días, un socio y miembro de Afición Xerez CD, Juan Manuel Macías, requería al pleno del Ayuntamiento el cambio de las ordenanzas municipales, obteniendo una rápida respuesta por parte del Gobierno municipal, y en un comunicado de prensa, el consistorio jerezano contestaba que "la Ley de subvenciones y la Ley de Contrato exige estar al corriente de pago de la Seguridad Social y Hacienda para que cualquier entidad o ciudadano, se pueda beneficiar de una bonificación y subvención. La ley exige deuda cero o tener un acuerdo de pago de esa deuda". ¿Por qué el Xerez CD no puede llegar a un acuerdo de pagar la deuda poco a poco? Porque para ello debe tener representación legal y no lo tienen", explicaba.

Respuesta del Xerez CD

El club azulino ha contestado este lunes al Ayuntamiento con un comunicado que dice lo siguiente: "El Consejo de Administración del Xerez CD, en reunión celebrada este lunes 4 de julio ha acordado dar respuesta a las desafortunadas e inexactas declaraciones vertidas por doña Mamen Sánchez en distintos medios locales, a raíz de la petición formulada en el Ayuntamiento por un socio del club y de la Asociación Afición Xerez CD para que el Deportivo pueda hacer uso de las instalaciones municipales.

La alcaldesa apela al escrupuloso cumplimiento de la Ley de Subvenciones que exige estar al día con Hacienda y Seguridad Social sin reparar en que el Consistorio jerezano cerró 2021 con una deuda financiera de 918.418.503 euros, un importe al que solo le supera Madrid, con un pasivo de más de 1.600 millones de euros. Parece que consejos vendo y para mí no tengo.

Entre esa deuda se encuentran los casi tres millones de euros que el Ayuntamiento adeuda al club azulino según el informe obrante en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. Por otra parte, se demuestra poca sensibilidad municipal para con los actuales gestores, que desinteresadamente están transitando un arduo camino para restablecer la andadura de una institución histórica de la ciudad, de la que el Ayuntamiento es socio y responsable de su gestión durante largos periodos.

Por este motivo el club mantendrá una ronda de contactos con los distintos portavoces políticos de la ciudad a fin de que tengan cumplida información de los avances que se vienen produciendo en la regularización de la entidad así como para pedirles colaboración en esta tarea. Colaboración, que no subvención, que se sigue interesando del gobierno municipal".

Reacción del presidente

Las palabras del Gobierno municipal cayeron como una losa en la entidad xerecista, que ya se prepara para una nueva temporada teniendo que pagar por entrenar y jugar en su propia ciudad, aunque Juan Luis Gil, presidente del club, anuncia que van a defender sus intereses. "La verdad es que estamos cansados y un poco aburridos de todo este asunto. Entendemos que no se está tratando con respeto a un club que ha paseado el nombre de Jerez durante los 75 años de su historia. Aquí se ha recibido a Joaquín Morales, a Silgado, incluso a Ricardo García y ahora que el club está en manos de jerezanos y xerecistas no se nos recibe".

Además, el club está a la espera de una respuesta a la solicitud de reunión con la alcaldesa, efectuada hace tres meses. "Si esta semana no tenemos fecha para la reunión tendremos que empezar a jugar nuestras cartas y habría que tomar otro camino". Gil recuerda que al XCD le cuesta todos los años jugar y entrenar en la ciudad más de 40.000 euros, "que es el desfase que hemos tenido esta temporada con AFE y que no existiría de poder jugar en nuestra ciudad sin tener que pagar".

Al presidente también le ha dolido el hecho de que se insista desde el Gobierno municipal en que el club no tiene representación legal. "No sé si no leen los medios de comunicación, estamos dando pasos desde hace meses intentando regularizar la sociedad. Hemos celebrado una Junta General Extraordinaria de Accionistas, tenemos nuevo Consejo de Administración y se están intentando hacer las cosas bien para abrir la hoja del Registro, hemos reducido la deuda con los acreedores y también la de Hacienda. Seguimos luchando por la supervivencia y la viabilidad del club".