Isra sigue siendo duda en el Xerez CD

Isra mejora pero no termina de estar al cien por cien y de hecho ayer acabó el entrenamiento en La Granja antes que sus compañeros por precaución para evitar que se le cargase el sóleo de la pierna derecha, donde sufrió una elongación en el partido contra el Utrera en el estreno de Calle al frente del Deportivo.

El capitán azulino está ultimando su puesta a punto pero no acaba de dejar atrás sus molestias, y hoy acudirá a la Clínica Beiman a que le examinen la zona dañada, ya que la intención del futbolista jerezano es estar a la disposición de Calle para la lista de convocados para el partido del domingo (18:00 horas) contra la Balompédica Lebrijana de Juanito Benítez.

Isra explica que "el martes entrené bien con el equipo, sin molestias; el miércoles entrené bien y faltando cinco minutos me molestó un poquito”, y ayer jueves “he entrenado y me he tenido que retirar por las molestias pero estoy mejor, aunque para evitar que vaya a más otra vez me he retirado. No termino de estar al cien por cien pero si el míster lo cree oportuno, el domingo iré".

Las sensaciones del capitán son que aún no está recuperado del todo pero quiere ser optimista: "Esto es día a día, he ido mejorando, estos dos últimos entrenamientos me he metido con el equipo y bien pero claro, se me carga y ya llega un momento en el que me retiro o me rompo, por eso, por precaución, me he salido" en el entrenamiento de ayer.

Isra, que acudirá hoy a que le examinen en la Clínica Beiman, subraya que "roto no tengo nada" pero el sóleo de la pierna derecha "se me va cargando hasta que se estira demasiado".

El capitán azulino apuesta por reaparecer pero no a cualquier precio porque "llevo un mes parado y eso se nota, ojalá pudiera jugar aunque sean cinco minutos", pero sin forzar porque sería arriesgar a una lesión peor. "Llevo deseando jugar dos semanas, esta ya es la cuarta que me quedo parado", explica el jerezano, que asume que "al ritmo que voy es complicado", así que si no pudiera ser contra la Lebrijana, ahí está el derbi: "A ver si la semana que viene estoy un poquito mejor y me pongo en igualdad de condiciones con los compañeros".

Con la incógnita de la participación de Isra, Calle al menos recupera a Raúl Fernández, que volverá a formar en el eje de la zaga junto a Dani tras cumplir sanción. Son bajas para recibir a la Lebrijana el sancionado Amin y los lesionados Naranjo, operado hace poco de la rodilla, y Carlos Sanjuán, que se recupera de un esguince de rodilla. También tiene opciones de volver a la lista Guerrero, que la pasada jornada cuando tenía opciones de jugar por la baja de Raúl Fernández se cayó de la convocatoria por motivos personales.