Juan Carlos quiere la segunda victoria del Xerez CD como visitante en Sevilla

El Xerez CD tomó oxígeno el pasado fin de semana con su agónico triunfo ante el Conil en La Granja (2-1). Sumó sus tres primeros puntos como local y también en la clasificación, ya que Competición le restó los tres logrados ante el Córdoba B por su incomparecencia en Arcos en la primera jornada de Liga. Ahora, aspira a sumar su segunda victoria consecutiva y la segunda como visitante en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ante el Sevilla C para seguir fuera de los puestos descenso.

Juan Carlos Gómez, entrenador azulino, se muestra optimista de cara al choque y detalla que la semana de trabajo tras el triunfo del domingo "ha ido bastante bien, ha sido tranquila. Tenemos muchas ganas de seguir en la buena línea y de continuar puntuando, a ver si entramos en una dinámica positiva".

Además, subraya: "La victoria nos reforzó anímicamente y mucho más después de lo complicada que fue, ya que necesitamos hasta remontar. Insisto, hay que seguir con la racha, no vale ahora no cumplir y no puntuar. Hay que seguir así, con las mismas ganas y con la misma ilusión. Sería muy importante volver a puntuar fuera de casa y ante un equipo que como local se hace fuerte".

El partido ante el Sevilla C, bajo su punto de vista, será "difícil, como todos, y mucho más cuando nos vamos a enfrentar a un filial que tiene mucha calidad y que nos va a exigir mucho. Vamos a jugar en un buen campo, de hierba natural, que para nuestra propuesta nos viene perfecto".

El Xerez CD se ha medido ya al Córdoda B y al Betis Deportivo, los otros dos filiales del grupo. Gómez considera que el cuadro sevillista "es diferente a los otros dos, está a mitad de camino entre uno y otro. El Córdoba se encuentra un escalón por debajo y el Betis un par de peldaños por encima, es de los mejores equipos de la categoría. Creo que estamos en condiciones de plantarles cara y vamos intentar sumar los tres puntos".

Para puntuar, tiene claro que no deben dar concesiones: "Iremos a la Ciudad Deportiva con la idea de siempre, la de no dejar jugar al contrario, hacer lo que sabemos y ser valientes. Vamos a salir siempre a ganar dentro y fuera. Si el equipo hace las cosas bien, un buen partido a nivel defensivo y dejamos la portería a cero, tendremos mucho ganado".

Dejar la portería a cero es el gran reto de los azulinos, ya que hasta ahora no lo han conseguido. El preparador cordobés lo sabe y asume que "ese es el camino y el objetivo a corto plazo, empezar a mantener la portería a cero porque eso nos va a dar puntos, sobre todo fuera de casa. Aquí en La Granja ya seremos más valientes si cabe".

Juan Carlos, además de satisfecho con la victoria sobre el Conil, se muestra contento con la evolución de su equipo "más allá de los resultados. Las sensaciones son buenas, salvo la debacle en Ceuta. El equipo ha competido contra todos los rivales, ha tenido opciones de ganar siempre. A una escuadra tan complicada como la del Betis fuimos capaces de hacerle una buena primera parte, con la Lebrijana también lo hicimos bien y en Córdoba ganamos. Nos falta mejorar en algunos aspectos pero estamos en el buen camino, ya tenemos la plantilla casi al completo y eso fortalece mucho al grupo, nos da más garantías a la hora de afrontar los partidos".

Con todos los jugadores ya listos para jugar a excepción de Yeray Morales, el preparador xerecista se enfrenta a "un bendito problema, es lo que queremos todos los entrenadores, tener a todos preparados. No habrá muchos cambios pero es una buena noticia contar con todos, es importante tener la posibilidad de repetir once y contar con gente en el banquillo capacitada para entrar y dar el máximo. Es garantía de que el equipo está bien".

La nota negativa de la semana ha sido la marcha de Piñero por problemas laborales, un jugador que estaba llamado a ser importante. "Es una pena no poder contar con él. Es un futbolista que nos podía ofrecer mucho pero el problema laboral existe y es un hándicap muy importante, especialmente para el trabajo con el grupo y para poder competir con sus compañeros y ganarse un puesto. He hablado con él personalmente y es el único motivo de su salida. Lo ha comprendido, lo ha respetado e imagino que hablará con el club para solucionar su situación y llegar a un acuerdo".