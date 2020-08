Juan Pedro Ramos Sevilla, historia viva del Xerez Club Deportivo, analizó en los medios oficiales del XCD la actualidad de la entidad xerecista. 'El Pirata', que desempeña labores correspondientes a la dirección deportiva y además es segundo entrenador del primer equipo, espera impaciente el comienzo de una temporada en la que "a pesar de las limitaciones no va a renunciarse a nada".

-¿Cómo están siendo los primeros días con el nuevo entrenador?

-Estamos todos muy ilusionados con la llegada de Joaquín Poveda. Es un entrenador muy trabajador y metódico que va a aportar una pequeña dosis de profesionalidad. Es capaz de adaptarse a los jugadores que tiene para sacarles el máximo rendimiento. Hemos apostado por él y le apoyamos a muerte. Vamos a trabajar todos para competir a alto nivel y hacer que a los rivales les incomode enfrentarse al Xerez, que les cueste sacarle puntos, que es de lo que se trata.

¿Va a cambiar la plantilla con el nuevo técnico?

-Teníamos una plantilla adaptada a Juan Carlos, pensando en su sistema y estilo de juego, además de estar ajustados al presupuesto establecido. Ahora tenemos que cambiar un poco los planes con la llegada de Joaquín Poveda, pero tenemos mucho avanzado. He compartido con él toda la información de los jugadores que tenemos, mi opinión es importante también para él. Joaquín es capaz de adaptarse a los jugadores que tenemos pero también es cierto que habrá que cambiar cosas del planteamiento inicial. Tenemos muchos jugadores de la zona defensiva y pocos de ataque, estamos un poco descompensados en ese aspecto. Vamos a centrarnos en fichar a jugadores de ataque, como delanteros o extremos que aporten verticalidad por las bandas.

-¿Cómo es la planificación de la pretemporada?

-Estaba planificada con Juan Carlos y ahora con Joaquín no va a variar demasiado; nuestro entrenador quiere una pretemporada de seis semanas. Hay ciertas inquietudes, al no estar el calendario fijado tenemos que hacer una planificación abierta, pero la intención es comenzar el trabajo el 25 o 26 de octubre metiendo dos partidos por semana.

-¿Cuáles van a ser los objetivos del Xerez CD 2020-21?

-Somos conscientes de las limitaciones que tiene el club, aunque intentaremos sacar el máximo rendimiento del equipo. Una vez que tengamos la plantilla cerrada podremos valorar los objetivos. Tenemos una historia por detrás que nos exige siempre apostar a lo máximo, pero la categoría será muy competitiva y no va a ser nada fácil. Cualquier futbolista o entrenador que defienda al Xerez CD no puede renunciar a nada pero la historia no es la que te hace ganar partidos, sino el tipo de plantilla, los factores de la competición y que las circunstancias que nos rodean no sean tan adversas. Si todo esto rueda lucharemos por lo máximo, pero si no nos acompañan estos factores tendremos que ser coherentes en plasmar los objetivos.

-Va a ser un año diferente con una competición diferente...

-La desgracia de la enfermedad que estamos viviendo parece que va a provocar la excepcionalidad del formato subgrupos. Es muy atrevido decir si nos favorece más o menos, porque cualquier equipo de esta categoría puede hacerte la vida imposible. Nosotros tenemos que rendir y competir al máximo nivel, sabiendo que no podemos regalar nada y que tendremos que aprovechar nuestros aciertos. A partir de ahí, y con el nivel de la plantilla que finalmente resulte, podremos fijarnos una meta.

-Desde la dirección deportiva, ¿cómo trabaja con la Comisión Xerecista?

-Lo mejor que me llevo de todo este tiempo que llevamos trabajando por el club es la relación personal con José Luis Mateos y 'Titín' Gil. Tenemos una sincronización y afinidad del cien por cien. Son muchas horas y reuniones que llevamos a nuestras espaldas, también con momentos de tensión, pero a todos nos une el amor que derrochamos por este sentimiento que desprende el Xerez CD. He perdido muchos momentos del verano que podría haber compartido con mi familia y haber descansado, pero también he ganado una gran amistad con las personas con las que he trabajado. Todo este sacrificio se ve recompensado con la amistad.

-¿Qué mensaje trasladaría a la afición?

-Este club se debe a sus aficionados, a todos esos fieles que no han abandonado el barco cuando más se les necesitaba. Estamos intentando recuperar a gente porque el club lo necesita. Tenemos muchas limitaciones con una deuda histórica muy superior a cualquier equipo de Tercera y gracias al apoyo de nuestros seguidores podemos cubrir gastos y seguir compitiendo. Poco a poco tendremos que liberarnos de esa losa que nos impide competir en igualdad de condiciones tanto dentro como fuera de la ciudad; estamos trabajando para intentar conseguir una estabilidad económica. Lo que hay que tener claro es que sin la afición del Xerez Club Deportivo nada tendría sentido. Todo nuestro trabajo lo hacemos por y para ellos, nuestro esfuerzo diario es para darle continuidad a toda la historia de este club, que no es poca.