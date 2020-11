El central uruguayo Lucas Correa fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a la disciplina del Xerez CD pero no ha tardado demasiado en ganarse la confianza de Joaquín Poveda. Ha disputado los cuatro partidos de Liga y está rindiendo a un buen nivel.

Procedente del San Roque de Lepe, tiene experiencia en la categoría y advierte que "estamos contentos con la marcha del equipo pero queda mucho, esto acaba de comenzar", asegura que no va a ser fácil estar arriba porque "todo está muy parejo", valora el liderato en su justa medida y le encantaría que "el derbi se disputase con público. Chapín es un campo lindo y grande y se podrían establecer medidas sanitarias seguras".

-Cuatro jornadas de Liga, primer triunfo en casa y liderato...

-Es bonito e importante estar ahí arriba, aunque queda mucho. Hay que seguir por este camino, por esta senda de sacar puntos. Verte ahí, con la semana de parón, te da tranquilidad. Cuando ganas la semana se disfruta de otra manera.

-¿Cómo valora la victoria ante Los Barrios?

-Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Conocíamos al rival y sabíamos lo que iba a plantear, nos costó el gol pero lo logramos, lo importante es el resultado. Salió un partido raro, que nos costó sacar adelante.

-¿Por qué sufrió tanto el equipo?

-Eso significa que cualquier equipo te va a dar pelea, que no hay partido fácil. Nosotros sabemos perfectamente que no vamos a ganar tres o cuatro a cero cada partido, todos son complicados. Los rivales saben el potencial que podemos tener y nos lo ponen difícil. La Liga es muy pareja, este grupo es muy competitivo. Cada partido es único y cada partido hay que jugarlo como una final. Si se puede ganar por más goles, mejor pero el 1-0 no está mal, me deja tranquilo. Dejamos la portería a cero y tuvimos ocasiones para marcar. Eso me deja contento.

Expectativas

-El césped de La Juventud no está en buen estado, ¿influyó en el resultado?

-No está bien pero no es ninguna excusa para nosotros. Nos ha tocado ir a jugar a peores campos, nos tenemos que adaptar, plantear nuestra idea de juego sabiendo que tenemos que ganar cada uno de los partidos.

-El Xerez CD aún no ha perdido, ¿les beneficia de cara a la construcción del equipo?

-De las derrotas también se aprende, aunque es más lindo corregir ganando, todo se hace más llevadero, los ánimos en los entrenamientos son otros y es importante. De todos modos, sabemos que esto no es fácil, que cada partido es un mundo y que esto no termina hasta la última jornada. No podemos dejar pasar ninguna oportunidad.

-¿Cómo lleva jugar sin público?

-Es muy complicado, los partidos parecen entrenamientos pero sabemos que no lo son, nos estamos jugando los puntos y los resultados. Con público es más lindo porque la gente tiene expectativas, nos está acompañado, y sabe que lo podemos hacer mejor o peor pero que el equipo lo da todo dentro del terreno de juego. La afición nos muestra su cariño, nos apoya a muerte y nosotros también tratamos de defender al equipo en el terreno de juego. Es lo que toca en este año tan complicado, hay que jugar sin público por el bienestar y la salud de todos. Ojalá puedan volver pronto.

El papel de la afición

-El derbi se tendrá que disputar sin afición en las gradas...

-Este tipo de partidos son especiales y es una pena, es muy triste. Todo derbi se quiere ganar, la gente lo vive con intensidad, es el partido del año en todos los lugares. En esta ciudad hay dos equipos y los dos queremos lo mismo. Ojalá la gente pudiese acompañar al equipo pero va a ser complicado. Chapín es un estadio muy grande y allí se podría hacer algún protocolo para que los aficionados pudiesen entrar manteniendo la distancia. Si la gente lo respetara todo sería lindo.

-¿Cómo ha sido su adaptación al Deportivo?

-Hay un grupo humano excelente, hay muy buenas personas y, además, buenos futbolistas. Me han sorprendido. Cuando uno llega nuevo a un equipo no sabe lo que se va a encontrar. Me he adaptado rápido gracias a eso. Los compañeros me lo pusieron muy fácil desde el primer momento. Me he sentido uno más y así ha sido para todos los que han ido llegando. Fui uno de los últimos en llegar pero parecía que había hecho toda la pretemporada con ellos. De esta manera todo es más fácil. Hay un gran grupo y eso, a la hora de encarar la temporada, te da muchos puntos.