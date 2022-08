Paco Peña, técnico del XCD: "Estoy satisfecho con el crecimiento del grupo"

El Xerez CD está a punto de cubrir su semana más exigente de la pretemporada, con tres amistosos y una importante carga de trabajo. Los azulinos se midieron el miércoles al Jerez Industrial en el Trofeo de la Copa y la Venencia y ganaron por 0-3, el jueves se enfrentaron al Arcos en el Antonio Gallardo, acusaron el cansancio y no pasaron del empate a cero, y el domingo reciben en el Pedro Garrido (20:30) al Marbella de Emilio Fajardo. Los futbolistas sólo tendrán el sábado el día libre.

Tras los dos nuevos amistosos, Paco Peña, técnico azulino, se muestra satisfecho con el trabajo realizado por sus jugadores, con las sensaciones transmitidas y con la evolución del grupo. El jerezano subraya que "la semana programada era muy intensa y no hemos variado el trabajo a pesar de los tres partidos. De hecho, después de jugar ante el Jerez Industrial realizamos un entrenamiento extra dedicado al físico. En los dos partidos hemos hecho dos equipos en cada uno porque queríamos que todos jugaran cuarenta y cinco minutos y así todo se iguala".

"Me gustan este tipo de partidos, el equipo supo sufrir y se sacan conclusiones interesantes"

"El Arcos, por ejemplo, realizó un gran trabajo y me gustó el nivel de exigencias. Si un partido de este tipo lo hubiésemos podido disputar en un campo de tierra, pues lo hubiese hecho. Al final, aprendes muchísimo y te da muchas cosas que te vas a encontrar durante la competición. En pretemporada, hay situaciones que no te sueles encontrar y me agrada que haya de todo. Me gustan este tipo de partidos porque hay muchos duelos y se sacan conclusiones interesantes", matiza.

La intención en estos amistosos es la de "acumular minutos de carga y de trabajo y ver a los chavales de la cantera. Los resultados no cuentan. Estoy satisfecho con lo que he visto en el campo en los dos partidos. Prima que todos asimilen los conceptos, pero nos queda mucho trabajo por hacer y pretemporada por delante para estar listos de cara a competir lo mejor posible el día 11 ante el Salerm Puente Genil. En estos encuentros, el equipo supo sufrir. Aunque te midas a rivales de inferior categoría, aprietan y tienes que estar preparado para afrontar todas las circunstancias y los diferentes aspectos del jugo. Hay que sufrir, disfrutar, pelear, ajustarte y tener menos presencia en campo contario porque el rival juega y maneja el balón... Eso es lo que nos vamos a encontrar en la liga".

Lay se queda

En estos partidos de pretemporada, el Xerez CD tiene a prueba al extremo Lay. El almeriense ha convencido a los técnicos por su trabajo y cualidades y, salvo imprevisto, se va a quedar en la primera plantilla. El entrenador xerecista detalla que "debutó ante el Jerez Industrial, hizo dos goles, uno de ellos bastante bueno, con una gran definición, y en Arcos también estuvo a un buen nivel. Es joven, tiene ganas y nos puede aportar cosas diferentes".

Y si a Paco Peña le ha convencido el rendimiento de Lay, también está satisfecho con la aportación de los jugadores de la cantera. "Estoy contento, lo que pasa que tanto por la edad como por la categoría en la que militan el ritmo es diferente al nuestro. Con entrenamientos y partidos lo irán ganando".

Rotaciones en la portería

En la portería está rotando y ya han jugado César, Nico y Cazalla. "Han jugado los tres y en los tres partidos hemos dejado la portería a cero. César jugó más minutos ante el Recre y Nico ante el Industrial. En Arcos, aposté por Nico y Cazalla porque César está un poco cargado y no queremos cargarlo".

Además, añade: "Parece fácil no encajar goles, pero no lo es, aunque te enfrentes a equipos de inferior categoría. Todos los rivales generan peligro y a estas alturas de pretemporada es lógico que existan desajustes. Eso nos sirve para reforzar el trabajo diario y para que los futbolistas, no sólo los porteros, ganen confianza. Ya he comentado antes que en estos encuentros lo que prima es la evolución del trabajo y el crecimiento del grupo".

Ahora, con una jornada de descanso por medio, ya están centrados en el partido del domingo en el Pedro Garrido ante el Marbella de Emilio Fajardo con el Trofeo Feria de la Vendimia en juego. "El objetivo lo tenemos puesto ya en el 11 de septiembre en el inicio de Liga ante el Salerm Puente Genil, pero está claro que antes tenemos otros partidos importantes de cara a nuestra puesta a punto, no podemos perder de vista ese encuentro dentro de nuestra planificación. Espero que los futbolistas estén ya menos cargados. En estos días vamos a bajar el nivel".