Mario de Luis, el joven 'cerrojo' de la portería del Xerez DFC

Mario de Luis, a sus 19 años, se ha convertido en uno de los porteros más destacados del Grupo IV de Segunda RFEF en los últimos meses de competición en las filas del Xerez DFC. El guardameta, cedido por el Real Madrid, aterrizó en la entidad azulina a finales del pasado mes de enero tras la rotura en el aductor izquierdo que sufrió Camacho, que más tarde terminaría cediendo su ficha al club para que se pudiese reforzar. La evolución del roteño está siendo muy favorable y si todo marcha por los cauces normales estará listo en poco tiempo de cara al próximo curso.

De Luis llegó para competir con César, que se había quedado como único meta del primer equipo tras los problemas de Camacho, pero una inoportuna lesión de su compañero ante el Villanovense le abrió las puertas de la titularidad hace ya ocho jornadas. Se ha afianzado bajo los palos, ha encajado sólo cuatro goles y ha dejado en cuatro ocasiones su portal a cero.

Se muestra encantado en Jerez y confiesa que "estoy muy contento, el equipo está en un buen momento y me están saliendo las cosas bien. La verdad es que estoy en la gloria, venía de no jugar en el Avilés y de una situación incómoda y me encuentro muy a gusto. Hasta el momento, he disputado ocho partidos y sólo perdimos contra Las Palmas Atlético, debuté ante el Mérida con un empate".

Bajo su punto de vista, el equipo "ha mejorado bastante. Hace unas jornadas atravesamos una mala dinámica, perdiendo fuera de casa y sin puntuar de tres en Chapín. No nos salían las cosas y sufrimos, pero, poco a poco, mejoramos atrás, dejamos de encajar tantos goles y comenzamos a ofrecer mejor imagen. Ahora, el equipo ha evolucionado y está ofreciendo su mejor versión, de ahí los números".

De cara al final de temporada, se muestra optimista. "Hay mucha igualdad en el grupo, creo que sólo el Córdoba está muy por encima del resto de equipos, por eso ha ido siempre líder. Luego, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Como he comentado antes, pasamos un momento complicado, pero todos fuimos a una y fuimos capaces de revertir la situación. El final de liga nos va a deparar partidos ante rivales directos, tres canarios, Don Benito y Antequera. Tenemos que sacar el máximo número de puntos posibles para asegurar la permanencia y si puede ser cuanto antes para no sufrir, mejor. En casa, debemos sacar adelante los tres partidos que nos quedan, aunque también hay que ganar el de este fin de semana en Don Benito, hay que ir a muerte".

De Luis lo tiene claro a la hora de desvelar lo que más le ha sorprendido del equipo. "El nivel de la plantilla lo esperaba importante, peer lo que más me ha sorprendido es la afición. Venía de un equipo que tenía respaldo en Asturias, pero no tiene nada ver con lo que estoy viviendo aquí porque no se implicaban tanto. Es increíble que un club en esta categoría movilice a tanta gente, es impresionante. Fue una pasada ver ante el Montijo más de seis mil personas en Chapín, es de locos. Luego, también me ha sorprendido para bien que haya un vestuario tan sano, nos llevamos todos muy bien".

A nivel personal, está rindiendo a un gran nivel y se encuentra a gusto, pero en junio finaliza su cesión y deberá volver al Real Madrid, club con el que tiene contrato. De momento, no piensa "en el futuro, estoy centrado en hacer las cosas lo mejor posible aquí hasta el final para ganar minutos, experiencia y confianza. Estoy muy a gusto, pero llegado el momento, tendré que hablar con el Real Madrid y decidiremos".