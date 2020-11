Xerez DFC-Xerez CD: Mejor defensa vs mejor ataque

La cuenta atrás para la disputa del séptimo derbi entre el Xerez DFC y Xerez CD el domingo (12:00) en Chapín ha comenzado con la vuelta a los entrenamientos de ambos equipos tras el parón del fin de semana.

Ya tanto José Pérez Herrera como Joaquín Poveda preparan un encuentro que se presenta como el más equilibrado de las últimas temporadas si se tiene en cuenta el potencial de las plantillas de unos y otros. Las diferencias importantes de campañas anteriores se han reducido.

Sobre el verde de Chapín, van a pelear dos equipos con muchos argumentos para llevarse los tres puntos pero cada uno con una filosofía de juego diferente. Los números son parejos pero hay algunos aspectos que destacan sobre el resto.

Sin liderato

El Xerez CD llega por segunda vez a un enfrentamiento de este tipo por encima de su rival, aunque no lo hará ya como líder. Tiene los mismos ocho puntos que el Ceuta, que ahora es primero por su mejor diferencia de goles tras ganar a Los Barrios el domingo en el encuentro que tuvo que aplazar por el positivo en Covid-19 de varios jugadores hace ya tres semanas. Los de Pérez Herrera tienen sólo un punto menos, siete, y son cuartos igualados con el Arcos.

El cuadro de Poveda no ha perdido y, junto al Ceuta, es el único equipo que ha sido capaz de sumar tres puntos como visitante en este igualado subgrupo. Se impuso al Cabecense en el Carlos Marchena en la primera jornada de la competición (0-2). El Conil es el otro equipo del grupo que está invicto, aunque acumula cuatro empates.

Por contra, el Xerez DFC tampoco sabe lo que es perder como local. De sus siete puntos, seis los sumó en el Municipal, los tres primeros ante el Rota y los otros tres frente al Arcos. Ambos encuentros terminaron con el mismo resultado, 1-0. Una campaña más, su objetivo es hacer un fortín de un escenario en el que han cedido pocos puntos en los últimos cursos.

Camacho, un cerrojo

Los jugadores del Deportivo son los que más goles han hecho hasta el momento, con siete dianas, y el Xerez DFC es una de las escuadras que menos goles recibe. Hasta el momento, ha encajado dos, los que le hizo la Lebrijana para endosarle su única derrota en la segunda jornada de Liga.

En los otros tres partidos, Camacho, que va ganando confianza a medida que avanza la temporada, ha logrado echarle el cerrojo a su portería, con todo lo que eso supone.

Se verán las caras un bloque con un arsenal ofensivo bastante importante y otro muy solvente atrás. Pero eso no quiere decir que el cuadro anfitrión no tenga un potencial importante en ataque ni que el Deportivo no posea una buena defensa.

Puntos en común

Ambos rivales también tienen puntos en común. Tanto Jose como Poveda han variado lo mínimo la defensa desde que arrancó la competición. El entrenador jerezano se vio obligado a realizar cambios por primera vez en la tercera jornada de Liga, cuando tuvo que prescindir de Edet, que tuvo que cumplir la sanción que arrastraba desde la pasada temporada al terminar los plazos de la cautelar. Entró Junior, ahora tocado, y repitió en Ceuta. Por lo demás, Oca y los dos laterales, Marcelo y Fran Ávila, han sido titulares siempre.

El preparador alicantino en esa demarcación no ha tenido problemas y ha repetido la misma defensa en los cuatro partidos que ha disputado. Ángel, Lucas Correa, el exjugador del XDFC Rodri y Joselito son básicos.

En la portería, sin embargo, sí ha realizado cambios. Comenzó jugando Ezequiel Navarro Montoya en los dos primeros partidos pero ante el Conil no estuvo acertado y ocupó su plaza Iván Ares, que ha dado bastante confianza a sus compañeros.