Marcelo: "Me gusta ver al vestuario enfadado, hay ambición y rabia"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, explicó en la rueda de prensa posterior al partido contra la Balompédica Linense, encuentro disputado en Chapín y que acabó con empate a dos goles, que su idea era contar con Alberto Durán para el centro de la defensa, pero el central pasó una mala noche "con fiebre y en urgencias" y tuvo que activar el plan B, tirando de Marcelo, capitán xerecista, para jugar junto a Hugo Carrillo en el centro de la zaga. Esa posición no le es ajena al bravo lateral jerezano. La pasada temporada en el play-off de ascenso ya tuvo que jugar en esa demarcación en los últimos minutos del partido contra el Ceuta B jugado en la ciudad norteafricana y en Águilas ocupó esa demarcación toda la segunda parte por las molestias de Antonio Oca, homenajeado por el club este pasado domingo por sus 100 partidos como azulino. David Sánchez aseguró tras el encuentro que el mejor de su equipo fue el improvisado central.

Como primer capitán del equipo, Marcelo es de esos futbolistas que siempre dan ejemplo como modelo a seguir y dispuesto a jugar donde le requiera el entrenador a pesar de que, como este domingo, la posición no fuese la idónea para sus características: "Aquí estamos todos para sumar donde requiera el míster y eso es lo importante, adaptarse a lo que necesita el equipo, esa es la idea que tenemos que tener todos, desde el que se queda fuera, el que juegue dos minutos, el que juega de inicio o el que juega en otra posición, hay que remar todos en la misma dirección porque eso es lo que nos va a acercar a la victoria", comentaba el jerezano tras el encuentro.

El Xerez DFC es el único equipo invicto del Grupo 4 de Segunda Federación, pero en las seis primeras jornadas acumula cinco empates -tres consecutivos- y la única victoria en El Rosal ante el colista. El primer triunfo en Chapín se sigue resistiendo. Marcelo explica que "nos está costando y se está resistiendo esa primera victoria en casa, pero somos fieles a una idea, insistir y en esas vamos a seguir. Me gusta llegar al vestuario y ver a la gente enfadada porque es señal de que el equipo no se relaja, que es ambicioso y no se conforma con el empate y que quiere más. Tenemos la sensación de que mejor un punto antes que perder, pero el equipo tiene hambre y ganas de más. El vestuario tiene un poco esa sensación agridulce de que es bueno no perder, pero estamos enfadados porque tenemos habmre y queremos ganar, es bueno tener esa sensación de rabia, de que no nos conformamos y que queremos más", dijo.

El equipo no está mostrando la solidez defensiva de la temporada pasada, la categoría es nueva y el nivel es superior y los azulinos encajan goles en jugadas puntuales por fallos de concentración. Valga el ejemplo de los dos de la Balona de este domingo, en un saque de esquina mal defendido y tras un despeje del portero que se comió la defensa. Marcelo explica que "esta es una categoría que el más mínimo error te penaliza, han sido dos jugadas puntuales en las que te despistas y te hacen gol. Hay que pulir esos fallos porque en esta categoría te hacen daño y luego intentar seguir insistiendo y trabajando en ataque para hacer más daño, generamos mucho pero nos está costando materializar las ocasiones".

Especialmente doloros fue el 1-2 de Joao Pedro, justo al filo del descanso y tras un despeje del portero visitante a la presión de Abraham: "En el momento que te cogen la espalda y dudas un segundo... sin quitarle méritos al rival que lo hace bien. (El rival) corre ese metro un segundos antes que nosotros, nos hemos parado un segundo y en esta categoría no te puedes relajar ni cuando incluso el balón está fuera". No queda otra que centrarse ya en el partido del próximo domingo 13 de octubre en Villanueva de la Serena (12 horas), un choque en el que Marcelo asegura que irán "con el cuchillo entre los dientes, esa es nuestra esencia y nuestra filosofía, la de insistir y no rendirnos, cuando no nos vale el cien por cien hay que dar el 120 y así hay que ir a Villanueva ".