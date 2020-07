El defensa Chico Benítez, segundo fichaje del Jerez Industrial

Jose Manuel Benítez Ollero 'Chico Benítez' se ha convertido en el segundo refuerzo del Jerez Industrial, que ha convocado elecciones, para la temporada 20/21. El jugador sanluqueño llega procedente de la UD Algaida, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera Andaluza el curso anterior.

Con una dilatada trayectoria tanto en Tercera como en División de Honor en equipos como Atlético Sanluqueño, Racing Club Portuense o Rota, Chico Benítez se pondrá a las órdenes de Juanjo Durán para aportar al equipo veteranía, calidad y polivalencia, ya que puede jugar tanto de central como de pivote, a una plantilla que poco a poco va cogiendo forma para la próxima temporada.

Tras rubricar su acuerdo con el club, el futbolista asegura que "estoy muy contento de poder recalar en un club tan importante como el Jerez Industrial. Los compañeros que han pasado por aquí en los últimos años me hablan maravillas del club. Será un placer poder vestir esta camiseta y aportar mi granito de arena para que el equipo esté lo más arriba posible la próxima temporada".

Además, el defensa, en declaraciones a los medios del club, añade: "En campañas anteriores ya conversamos para estudiar mi posible llegada pero, por diferentes motivos, no ha sido posible hasta ahora. Jugar en este club era un reto que tenía pendiente y ahora, por fin, ese sueño se ha hecho realidad".

De cara al próximo curso aclara que "haya o no subgrupos y existan las normas de competición que existan, lo que está claro es que la Primera Andaluza es una categoría durísima. Siempre hay un grupo de equipos candidatos a estar arriba y cuesta muchísimo sacar los partidos adelante, sobre todo fuera de casa. Si te relajas, en cualquier partido estás muerto porque todos los equipos van al doscientos por cien y si no eres capaz de igualar esa intensidad habrá pocas posibilidades de ganar. Al margen de la calidad individual, habrá que trabajar mucho en equipo para sacar los partidos adelante".

Bajo su punto de vista, "cada partido es un reto que debemos afrontar como un desafío colectivo en el que debemos dar el máximo sin mirar la clasificación ni el rival. Como he dicho antes, si nos confiamos o caemos en la autocomplacencia estaremos muertos”.

Chico Benítez, de todos modos, espera una temporada en la que "nuestros aficionados se sientan orgullosos de su equipo en cada partido. Ojalá podamos contar con su apoyo desde la grada, ya que sería un factor muy importante a la hora de afrontar la temporada. Me hablan maravillas de esta fiel afición y el reto es ir de la mano en cada partido. Siempre he sido de la opinión de que el fútbol no es nada sin sus aficionados".

Renovaciones

Y si Chico Díaz se ha convertido en el segundo fichaje -el primero fue Luis Castillo-, han dado el ok para seguir en la entidad en las últimas horas Joselito Zambrano, Maikel Pozo y Sergio Moreno, que se han unido a Pablo, Güiza, Velázquez, Vega, Nico, Barrera, Felix, Rosillo y Yuni.

La comisión deportiva industrialista continúa trabajando tanto en nuevas renovaciones como en posibles nuevas incorporaciones para intentar dejar cerrada la plantilla en los próximos quince días.