El Jerez Industrial busca en Vejer su primera victoria fuera

Cuarto en la tabla e intratable en La Juventud, el Jerez Industrial aspira a conseguir la primera victoria del curso a domicilio esta tarde (17:00 horas) en su visita al Manuel Guerrero Moriano 'El Mocito', donde se medirá a un Vejer Balompié siempre incómodo como anfitrión y además necesitado, ya que ocupa puesto de descenso.

En efecto, el equipo blanquiazul, que lo ha ganado todo en casa, ha saldado sus dos anteriores salidas con derrota en Sacramento y empate en el Manuel Bernal, y la tropa industrialista tiene ganas de ofrecer a su parroquia la primera alegría lejos de Jerez aunque sin fiarse de un Vejer que lo ha perdido todo fuera pero que no ha perdido en El Mocito.

Juanjo Durán, entrenador del Industrial, prefiere ser cauto porque "sabemos que nos enfrentamos a un rival complicado, que en su campo deja escapar muy pocos puntos a lo largo de la temporada. Es un equipo muy veterano, con mucha altura y de tres cuartos de campo hacia delante tiene gente habilidosa y sobre todo bastante rápida. Las dos últimas salidas del Industrial a Vejer fueron derrotas, sabemos que allí siempre cuesta trabajo sacar algo positivo".

Además, el Industrial se desplaza con los 18 justos ya que por lesiones y motivos laborales, son seis las bajas en el cuadro blanquiazul además de David, que aún no tiene la ficha cursada en la Andaluza. Mere, David y Lechu siguen en el dique seco aunque poco a poco se van incorporando al equipo, y a la enfermería blanquiazul se han incorporado esta semana José Carlos, que en el entrenamiento del jueves tuvo problemas físicos, y Juanma Carrasco, al que el viernes se le hizo una prueba y hasta que no se compruebe el alcance exacto de la lesión, que puede ser una contractura o una microrrotura, el cuerpo técnico no va a arriesgar con el zurdo. Las ausencias aumentan con Agu y Raúl, bajas por motivos laborales.

Cambio de árbitro Ha habido cambio de árbitro en el Vejer-Jerez Industrial: el viernes, la página web de la Federación Andaluza señalaba que el choque lo dirigiría la árbitra Zoila González Vargas pero ayer aparecía Miguel Ángel Pereira Vargas como árbitro del partido. Curiosamente, Miguel Ángel Pereira Vargas también aparece como árbitro del partido Roteña-Algeciras B del mediodía.

La principal novedad en la lista de convocados es el estreno del recién fichado Roque, que como ha estado entrenando y jugando con el Rota está en condiciones físicas para estrenarse con la elástica blanquiazul. También vuelven a la lista Joselito Zambrano, Agu y Jesús Barrera. La convocatoria la forman Álex García, Pablo, Álex Rodríguez, Velázquez, Maikel, Quintero, Joselito Zambrano, Güiza, Pulido, Yuni, Dani Castro, Caballero, Kevin, Alberto del Río, Alberto Gil, Jesús Barrera, Juan Rosillo y el recién incorporado Roque.

Juanjo Durán subraya que "el equipo tiene muchas ganas, sabemos que es un partido importante porque esta semana hay varios enfrentamientos directos y ganar en aquel campo podría suponer dar un salto importante en la clasificación y nos permitiría alejar un poquito a los equipos que vienen por detrás. El equipo ha hecho una semana muy buena de entrenamientos, vamos con muchas ganas y deseando seguir con la racha y traernos algo positivo, que nos permitiría seguir escalando puestos y alejar a la gente de atrás, que también es importante".