El 28 de mayo también habrá elecciones a las alcaldías de los ayuntamientos pedáneos

El próximo 28 de mayo también habrá elecciones en las siete pedanías del término municipal jerezano, una convocatoria en la que se elegirán a los presidentes de las juntas vecinales de las entidades locales. Todos los alcaldes que actualmente ocupan este cargo a revalidar su mandato el próximo 28 de mayo.

Como en comicios precedentes, PSOE y PP serán los únicos partidos que presentarán candidaturas en las siete entidades locales autónomas. Mientras, la coalición de Izquierda Unida y Ganemos se presentará, al menos, en Torrecera y Estella, aunque apura los últimos días para buscar “candidatos de garantías” en otras pedanías, según apuntaron fuentes de la formación.

Adelante Andalucía baraja presentarse en Guadalcacín, aunque aún la decisión no está tomada aún, según informaron desde esta formación. Mientras, Ciudadanos y Andalucía X Sí ya han confirmado que no presentarán a ningún candidato en las alcaldías pedáneas. Vox, en cambio, no ha respondido a la pregunta realizada por este medio. Además, al menos dos pedanías (Guadalcacín y Nueva Jarilla), contarán con candidaturas independientes.

No obstante, las formaciones tienen entre el 19 y el 24 de abril para presentar sus candidaturas. Según el censo publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística), serán 12.773 los jerezanos que están llamados el próximo 28 de mayo a elegir a su presidente.

Guadalcacín

Nieves Mendoza tratará de obtener su tercera victoria consecutiva en las elecciones a la presidencia de la pedanía de Guadalcacín. Lo hará nuevamente bajo las siglas del PSOE, formación por la que se presentó a las elecciones de 2019 —en las de 2015 lo hizo bajo las siglas de Unión Rural Jerezana (URJ)—. Hace cuatro años obtuvo una destacada victoria al recibir casi el 75% de los votos.

Para competir contra ella, el PP ha elegido a Roque Caballero. Asimismo, la actual presidenta tendrá que enfrentarse a su anterior compañero de partido, Salvador Ruiz, hasta hace escasos meses secretario local del PSOE, que, tras la reelección de Mendoza como candidata, se marchó del partido y creó uno nuevo, Unidos por Guadalcacín.

Por su parte, Adelante Andalucía baraja presentarse en esta pedanía aprovechando que cuenta con un vocal. No obstante, la decisión aún no está tomada, según explican fuentes del partido.

Guadalcacín mantendrá sus ocho vocalías en el próximo mandato al ser, por población, la pedanía más grande de toda Andalucía. Según el último censo, en esta pedanía podrán votar 4.314 guadalcacileños.

La Barca

Alejandro López tratará de lograr su cuarta victoria consecutiva en la pedanía de La Barca en las elecciones a la presidencia de las entidades locales autónomas del próximo 28 de mayo. El representante popular no ha tenido rival desde 2015 superando el millar de votos en cada una de las convocatorias realizadas desde entonces (en la última consiguió 1.348 sufragios, su mejor resultado).

Frente a él, el PSOE ha vuelto a confiar en Ramón Pérez, que ya le disputó la presidencia de la entidad vecinal a López en 2019. En aquellos comicios, el representante socialista obtuvo 695 respaldos.

Para estos comicios, La Barca mantiene sus seis vocalías que en mandatos precedentes. 3.345 barqueños podrán ejercer su derecho al voto.

Estella

Ricardo Sánchez aspira a un tercer mandato al frente del ayuntamiento pedáneo de Estella tras las victorias logradas en 2015 y 2019. Esta es una de las dos presidencias que tiene actualmente el Partido Popular.

Frente a él, el expresidente de la pedanía Blas Moreno volverá a presentar su candidatura con la coalición conformada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez. Mientras, el PSOE ha confiado en Ángeles Becerra para que le represente en estos comicios.

Estella continuará teniendo cuatro vocales en su junta vecinal. Al próximo 28 de mayo están citadas 1.364 personas.

Nueva Jarilla

Javier Contreras lleva desde 2003 siendo presidente de la junta vecinal y en las elecciones del próximo 28 de mayo aspira al que sería su sexto mandato al frente del ayuntamiento pedáneo. El representante socialista es, a día de hoy, el alcalde de una entidad local jerezana que lleva más tiempo en el cargo.

El PP también ha previsto presentar un candidato en esta pedanía, aunque declinó facilitar su nombre a este medio alegando que lo presentará próximamente. En Nueva Jarilla también está previsto que se presente una nueva formación, Unidos por Nueva Jarilla, aunque por el momento no ha dado a conocer a su candidato.

Nueva Jarilla cuenta con cuatro vocalías en su junta vecinal, que mantendrá en el siguiente mandato. 1.260 neojarillenses están convocados a las urnas el próximo 28 de mayo.

Torrecera

El PSOE obtuvo una ajustada victoria hace cuatro años en la pedanía de Torrecerae que le permitió a Francis Arcila hacerse con la presidencia de la junta vecinal frente al anterior alcalde, Manuel Bertolet. De hecho, desde 2015, las elecciones en las entidades locales autónomas de Jerez más disputadas son las que se realizan en la pedanía torrecereña.

Arcila repetirá como candidato del PSOE en la próxima cita electoral del 28 de mayo. Frente a él, la coalición de Izquierda Unida y Ganemos Jerez presentará también una candidatura, aunque aún no ha decidido la persona que lo representará, al igual que el PP, que tampoco ha querido desvelar su nombre.

Torrecera mantiene para el próximo mandato sus cuatro vocalías en la junta vecinal. 1.017 torrecereños están citados en las urnas.

El Torno

Francisco Javier Fuentes tratará de repetir la victoria que logró en 2019 y que permitió que el PSOE recuperara esta presidencia pedánea. Obtuvo en aquella ocasión el 65,2% de los votos, su mejor resultado en unos comicios en esta pedanía.

Frente al él, el PP presentará también una candidatura, aunque ha rehusado dar a conocer su nombre alegando que lo presentará próximamente.

Para el próximo mandato, El torno también mantiene las cuatro vocalías de su junta vecinal. El censo de esta pedanía está conformado por 987 personas.

San Isidro del Guadalete

Manuel Sánchez aspira a obtener su tercera victoria consecutiva en los comicios del próximo 28 de mayo. El PSOE mantiene su confianza en el que ha sido el presidente de la junta vecinal desde 2015.

El PP también prevé presentar una candidatura en esta pedanía, aunque por el momento ha declinado dar a conocer su nombre.

San Isidro, que es la pedanía más pequeña de las siete del término municipal, mantiene sus cuatro vocalías para el próximo mandato. Podrán votar 486 personas.