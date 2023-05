"Nunca pensé en una mayoría absoluta del PP; en la calle no aprecié eso"

La alcaldesa de Jerez en funciones, Mamen Sánchez, ha realizado un balance más sosegado de los resultados electorales del pasado domingo. En una conversación telefónica con este medio, entiende que, a pesar de la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular en Jerez, no se ha castigado su gestión porque ha conseguido más votos que hace cuatro años (504 más, aunque 3,7 puntos porcentuales menos debido a un incremento de la participación), sino que han influido otros factores tales como el debate nacional, una mayor movilización del electorado conservador y la división de las formaciones situadas a su izquierda.

Insiste en defender el trabajo realizado durante los últimos ocho años señalando que Jerez “ha dado un cambio”. Y afirma que hará un traspaso de poderes “ejemplar” al PP. Así, comenta que ya se ha comprometido con su sucesora, María José García-Pelayo, que le dará toda la información sobre el estado actual del Ayuntamiento y de los proyectos que está ejecutando.

Su partido, tras ocho años de gobierno, se ha visto superado por el PP, que ha conseguido mayoría absoluta. ¿A qué atribuye este resultado?

Creo que no se ha votado pensando en el marco mental de Jerez. Sinceramente, se ha pensado según la estrategia que marcó el PP, que envió cartas donde escribía [Alberto Núñez] Feijóo y [Juanma] Moreno Bonilla. Incluso, hubo gente que el día de la votación pidió dos papeletas. Pero, bueno, ya está. No hay que darle más vueltas a lo ocurrido. Hemos tenido más votos que en 2019. Es la tercera vez que me presento y, de nuevo, obtengo más votos que en la anterior. El marco mental de muchas personas no estaba en Jerez; eso lo ves y lo lees. Hay mucha gente que tiene una buena apreciación de nuestra gestión en la ciudad, pero se ha metido en otro marco mental. Y también ha ocurrido una disgregación de la izquierda, con muchos votos que no han servido para nada. Además, ha habido una participación altísima en el distrito 4 y en el 2, que ha hecho que se haya movido más el electorado de derechas, algo que no ha podido contrarrestarse en otros sitios. Pero, bueno, eso es un análisis para quien le guste. Yo acepté el resultado desde el primer momento porque esa es la potestad que tienen los ciudadanos. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que mi equipo ha hecho en Jerez. Y seguimos recibiendo muchísimas felicitaciones y ánimos. Lo mejor es que me llevo amigos de todos los colores políticos que reconocen el cambio que ha tenido la ciudad gracias al trabajo de mi equipo. Hay están los datos económicos, el empleo, las obras que hemos hecho en todos los sitios, en las mejoras que se han hecho en todos los barrios... Esa es la conclusión. Estoy feliz por la gestión que hemos hecho.

¿Cree que su gestión ha sido valorada a pesar de que otro partido haya logrado la mayoría absoluta?

La gestión es valorada. Lo que no sé es si la gente, cuando fue a votar, estaba valorando eso u otra cosa. No creo que la gente estuviera valorando eso. Creo que una mayoría de personas no ha pensado en Jerez a la hora de votar. Punto. Es la sensación que tengo porque, luego, vas a los sitios y preguntas y los comentarios son positivos y se reconoce que ha habido un avance. Eso está ahí y lo hemos hecho posible mi equipo y yo para que la cosa funcione.

Ha comentado que la división de la izquierda también ha influido en este resultado al restarle posibilidades de, al menos, poder sumar para superar al PP...

Ha habido un desánimo de la izquierda, que no ha sabido movilizar a muchísima gente. Hay algunas voces que señalan que se podría haber producido un traspaso de algunos votos de la izquierda a la derecha. No lo sé porque no he tenido tiempo de mirarlo, pero sí es cierto que ha habido una izquierda muy desencantada. Mucha gente no puede entender qué partido se presenta o cómo se llama. A tres meses de unas elecciones no se puede estar cambiando de nombre de partido. Hay que ser realista; esa izquierda siempre ha movido, por lo menos, cuatro concejales. Es cierto que la participación ha subido y eso dificulta las posibilidades, pero lógicamente ha hecho que, cuando hay varios partidos de izquierdas, parte del voto no sirve para estar representado en el Ayuntamiento.

¿Le sorprendió la mayoría absoluta del PP?

En ningún momento lo pensé. Yo pensaba que íbamos a ganar porque en la calle no se ha notado nada de eso. Incluso, noté a la ciudadanía mejor con nosotros que hace cuatro años. Por lo tanto, ha habido una revolución en el distrito 4 y 2 que ha ido a mansalva a votar.

En la zona rural, su partido ha perdido la alcaldía de Guadalcacín. ¿Lo esperaba?

Toda división de partidos entre un mismo electorado produce estos efectos. Con eso contábamos de que pudiera ser así. Eso es lo mismo que le ha pasado a la izquierda, que de dos partidos se pase a más. Es el mismo voto para repartir entre muchos partidos. Y a eso se une la abstención de la izquierda cuando no sabes con quién identificarse.

¿Cómo está su equipo en estos momentos? Le quedan menos de tres semanas de trabajo al frente del Ayuntamiento, en funciones...

Pues eso, estamos en funciones. Estamos haciendo todo lo que se pueda hacer para hacer un traspaso ejemplar. Hoy [por ayer] le decía a María José García-Pelayo que a mí no me dejaron ni un papel. Yo no sabía ni que había que hacer al día siguiente. En cambio, nosotros vamos a dejar mucho trabajo hecho y avanzado para los próximos meses. Eso es lo normal. Soy una persona totalmente respetuosa con las instituciones y vamos a hacer un traspaso para que sepan lo que se tiene que hacer en las semanas próximas.

Me dice que ya han hablado María José García-Pelayo y usted. ¿De qué han hablado?

Hemos hablado por teléfono para poder vernos antes de tres semanas. Le he dicho que vamos a pedir datos de todas las delegaciones para que los tengan.

No va a haber ni ordenadores ni cajones vacíos, entonces...

A mí no me dejaron ni un papel para saber qué había que pagar al día siguiente. Nosotros, en cambio, vamos a dejar todo; y también vamos a dejar un PMP (periodo medio de pago a proveedores) en 39 días. Dejaremos todo, incluso muchas obras que están para inaugurarse, que es lo normal que se haga, pero que no hicieron conmigo.

¿Qué papel va a tener usted a partir del 17 de junio una vez que María José García-Pelayo tome posesión como alcaldesa?

No creo que Pelayo me ofrezca ninguna delegación...

Le pregunto si va a ser la ‘jefa’ de la oposición por usar el símil del Congreso...

Ya veremos quién se encarga porque aún no lo hemos hablado. Yo tengo que ver cómo vuelvo a mi trabajo en la Fundación Andrés de Ribera. Tengo que saber, incluso, si eso es compatible con mi trabajo en la Fundación. Lo están mirando en estos días.

Hay elecciones generales el 23 de julio. ¿Le gustaría ir en la lista del PSOE para optar a volver al Congreso de los Diputados?

Por ahora no me lo he planteado. Ya se verá qué quiere hacer el partido. Nadie me ha dicho nada en ese sentido.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones municipales, ¿se plantea abrir un debate a nivel orgánico sobre el futuro de su partido en Jerez? ¿Piensa seguir siendo su secretaria local? ¿Es necesario un congreso local para analizar la situación del partido?

Los congresos del partido tienen sus fechas. Eso ya se irá viendo en los próximos meses. Ahora mismo tenemos que conformar el grupo municipal. Ahora mismo, no se ha pensado en nada de eso.

Pero, entiendo que habrá que debatir a nivel interno las causas de este resultado...

Ahora mismo el único debate que hay es el que ha planteado el presidente del Gobierno.

La prioridad, por lo tanto, son las elecciones generales de julio...

Hay que ir paso a paso. Si alguien ha apostado por ser generosa y apostar por la gente joven, lo he sido yo. Pero ya llegará el momento de lo orgánico. Me quedo con que el PSOE ha tenido el mejor resultado en votos en las tres elecciones que me he presentado. A partir de ahí, ya se irá viendo todo, pero será el partido el que marque los tiempos de los congresos. Además, primero tiene que haber un congreso federal, luego un regional, un provincial y, finalmente, uno local. En cada momento, y como siempre, buscaremos a la mejor persona que nos represente.

¿Le gustaría seguir en el momento que toque elegir?

Buscaremos en cada momento a la mejor persona que nos represente. Ya está. Esa es una decisión colectiva del partido.