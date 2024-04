Aprobada la demolición de una finca en la calle Campana en riesgo de derrumbe

Como la calle San Blas en su día, que estuvo siete años cortada al tráfico, la calle Campana volverá, casi nueve años después, reabrir el flujo de vehículos. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento, que ha anunciado la demolición de la finca del número 39, declarada en estado ruinoso en 2017, pero que desde 2015 tiene cortada la calle ante el riesgo de derrumbe.

Desde entonces, muchas han sido las quejas por parte de los vecinos de la zona e incluso desde la Asociación de Vecinos del barrio de San Miguel, pero hasta ahora la situación se había mantenido sin modificación alguna.

La Junta de gobierno local ha aprobado este lunes 29 de abril un proyecto para la demolición de la fachada de la finca. La ejecución de estas obras se llevará a cabo de forma subsidiaria, por parte del Ayuntamiento, y tienen un presupuesto de 26.908,85 euros. En concreto, los trabajos previstos afectarán a la fachada del inmueble y la primera crujía.

Belén de la Cuadra, responsable de Urbanismo, ha informado que, a la vez que fue declarada en situación de ruina inminente, en 2017, se ordenó su demolición y posterior limpieza y cerramiento del solar resultante por parte de sus propietarios, que no atendieron esta solicitud, por lo que en enero de 2018 se acordó la ejecución subsidiaria de estas obras. "El juzgado autorizó al Ayuntamiento la entrada al inmueble para poder realizar esta intervención, por lo que en 2022 se redactó el correspondiente proyecto, si bien, no se llegó a aprobar por parte de la Junta de Gobierno Local y, por tanto, no se ejecutó en su día; por tanto, lo hemos retomado, actualizándolo y aprobándolo para poder ejecutarlo".

Como se ha constatado en la documentación emitida por el Departamento de Disciplina Urbanística, “el estado de la finca es ruinoso. Cuenta con forjados derruidos, problemas de estanqueidad que hacen que el deterioro de las estructuras de madera sea exponencial en el tiempo, y los muros cuentan con numerosas fisuras y grietas; no cuenta con servicios de abastecimiento, electricidad y telefonía y se encuentra tabicado el hueco principal de acceso a la finca”.

La obra de demolición parcial proyectada tiene como objeto eliminar el riesgo de derrumbe descontrolado de la edificación y garantizar la seguridad en cuanto a los edificios colindantes y a la circulación por la calle Campana, tanto peatonal como del tráfico rodado. La parcela sobre la que se actúa tiene una extensión superficial de 351,00 metros cuadrados, siendo el volumen a demoler de 401,48 metros cúbicos.