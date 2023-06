Calma tensa en el PSOE de Jerez tras perder el gobierno de la ciudad

El más que discreto resultado que obtuvo el PSOE en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, que provocaron que el partido vaya a perder el gobierno de la ciudad, ha provocado que se desaten las primeras hostilidades en la agrupación local que presagian la pelea interna que vivirá el partido en los próximos meses por su liderazgo.

Desde hace meses, la agrupación vive una pelea soterrada entre el sector oficial y los afines a UGT —no hay que olvidar que este último llegó a declarar persona non grata a la alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez, durante la Feria del Caballo—. Y esta pugna se corroboró en una asamblea celebrada en la tarde de este martes para votar a los candidatos de la candidatura que presentará el partido por la provincia en las elecciones generales del próximo 23 de junio.

En estos días, se están celebrando las asambleas locales del PSOE para que se voten a los militantes que han presentado su candidatura a entrar en la lista para los próximos comicios. Ahora bien, el resultado no es vinculante, sino que es la ejecutiva provincial de cada circunscripción la que elaborará una propuesta que debe ser ratificada por el regional y el federal, que será finalmente quien decida.

En Jerez, la candidata más votada, y con notable diferencia respecto al resto, fue la delegada de Turismo, Isabel Gallardo, seguido del secretario de Organización del PSOE local, Israel Pérez Morón, ambos vinculados al sector ugetista del partido. Se da la circunstancia de que ninguno de los dos formó parte de la candidatura con la que el PSOE concurrió a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

Suele ser habitual que en estas listas cada asamblea vote de manera mayoritaria a los suyos. Y en este caso, los socialistas jerezanos que participaron (unos 130 de los casi 400 que tiene su censo) optaron mayoritariamente por Gallardo y Pérez Morón. En cambio, recibieron menos respaldo algunas de las personas de mayor confianza que Sánchez como Laura Álvarez, Carmen Collado o Jesús Alba.

En este listado no aparecía Mamen Sánchez, aunque eso no es óbice para su posterior inclusión en la candidatura si así lo estima conveniente el partido. Teóricamente en la jornada de este miércoles la ejecutiva provincial hará su propuesta y el PSOE jerezano debe aspirar a mantener el diputado que ha tenido habitualmente (actualmente este puesto lo ocupa Eva Bravo, que todo apunta a que no repetirá a la reelección por sus desavenencias con Sánchez). Mientras tanto, la aún alcaldesa de la ciudad no ha aclarado si, tras la toma de posesión del próximo día 17, asumirá la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento, si será uno de los dos diputados provinciales del PSOE por el partido judicial de Jerez o bien optará a volver al Congreso o a formar parte del Senado.

Ahora bien, esta asamblea vislumbra que el PSOE jerezano vivirá un intenso debate interno en los próximos meses. La primera pugna ha sido con los afines a UGT, un grupo que, curiosamente, le apoyó tiempo atrás para hacerse con el control de la agrupación local. Así, una vez se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio, estará por ver en qué situación queda el partido en todos los niveles. Ahora bien, la formación socialista aún tiene que analizar en profundidad qué le ha ocurrido en las elecciones municipales que han provocado que haya perdido la Alcaldía de la ciudad tras ocho de gobierno.

Y, por otro lado, tendrá que decidir si su proyecto sigue liderado o no por Mamen Sánchez para tratar de recuperar la Alcaldía en 2027. Teóricamente, hasta 2026 no tendría que renovarse la ejecutiva local, pero, si se producen cambios a nivel orgánico en el PSOE federal tras las elecciones del próximo mes, todo puede adelantarse.