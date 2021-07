AFE incluye al Xerez CD en la lista de equipos con deudas

El Xerez CD es uno de los clubes de Tercera RFEF que aparece en la lista de equipos con deudas pendientes con jugadores tras la celebración de la Comisión Mixta entre AFE y la Federación Española de Fútbol por las denuncias que han llegado al sindicato de futbolistas por impagos, según ha informado el colectivo que preside el exfutbolista David Aganzo.

Además, del Xerez CD, no han satisfecho, un vez concluido el plazo, el total de los pagos establecidos por la Comisión Mixta AFE-3ª División para cubrir las cantidades reclamadas por sus futbolistas los siguientes clubes: Atlético Saguntino, San Juan de Mozarrifar, Arcos, Club Atlético de Pinto, Benicarló, Bullense, Manchego Ciudad Real, Extremadura B, Ibarra, Mazarrón, Novelda, Real Jaén, La Roda, Sariñena, Somorrostro, Racing Murcia, Almagro y Olímpic de Xàtiva.

Por un lado, AFE reclama al Xerez CD unas cantidades que tuvo que adelantar a varios jugadores hace algunas campañas. El sindicato de jugadores tiene un fondo salarial para casos de impagos durante la temporada, del que echa mano para pagar nóminas a jugadores y luego se las reclama al club deudor. AFE aplazó estas cantidades con el XCD y ahora se las reclama. Además, al club también han llegado las denuncias de dos jugadores de la temporada recientemente finalizada pero que no acabaron la liga con el equipo. Desde la entidad xerecista se apunta que estas cantidades quedarán solventadas antes del inicio del próximo curso liguero.

El Xerez CD ha tenido prácticamente todos los años problemas para solventar sus deudas con los jugadores de temporadas anteriores. La excepción fue, precisamente, la pasada temporada, cuando despachó el asunto con mucho tiempo de antelación.

Sin embargo, la norma habitual en las últimas temporadas fue llegar al último día con la incertidumbre de saber si se competía o no. De hecho, el Deportivo estuvo a punto de no competir en Tercera en la temporada 19/20. No pudo presentarse en la primera jornada en Arcos aunque finalmente pudo participar en el campeonato tras llegar a un acuerdo

En años precedentes, el club también se salvaba de la quema 'in extremis' y tras ímprobos esfuerzos de sus dirigentes.