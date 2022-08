Lay, el pichichi del Xerez CD en lo que se lleva de pretemporada

El Xerez Club Deportivo ha disputado hasta la fecha cinco partidos amistosos que ha saldado con tres victorias contra Recreativo de Huelva, Jerez Industrial y Racing Club Portuense y dos empates: a dos tantos con el Marbella en el Trofeo de la Feria de la Vendimia que se llevó el equipo de Emilio Fajardo en los penaltis, y sin goles en el Antonio Gallardo de Arcos.

En estos cinco encuentros, los de Paco Peña han marcado nueve goles y recibido tres. Los azulinos mantuvieron la portería a cero en sus tres primeros compromisos: 1-0 con el Recreativo; 0-3 en el Pedro Garrido contra el Jerez Industrial en el Trofeo de la Copa y la Venencia; y 0-0 en Arcos; mientras que han encajado en los dos últimos frente al Marbella (2-2) y Racing Portuense (1-3).

El máximo goleador del equipo hasta el momento es Lay, atacante que llegó hace unas semanas a prueba para iniciar la pretemporada y que se ha ganado continuar en el Deportivo. El extremo le hacía dos goles al Jerez Industrial y en El Puerto abría el marcador ante el Racing.

Paco Peña ha dado el visto bueno para que Lay se quede en el Xerez CD y ahora la parcela deportiva tiene que llegar a un acuerdo económico con el atacante. El técnico avala al jugador: "Llegó a prueba y se ha quedado, lo está haciendo bien, le faltan muchas cosas, pero otras las está haciendo bien y eso le está viniendo bien para su confianza. Me alegro porque es un buen chaval y se ha ganado quedarse en el Xerez Deportivo y durante el año va a tener muchos minutos", confesaba Paco Peña tras el encuentro del equipo xerecista en el José del Cuvillo.

Y si Lay es el máximo artillero del equipo, Miguel Ángel Lobo, máximo goleador de la División de Honor la pasada campaña con 32 tantos, no ha inaugurado aún su casillero. El punta marcó en El Puerto, pero el colegiado le anuló el gol por una mano, y frustró el estreno goleador del atacante. De cualquier forma, el técnico no está preocupado y respalda a su futbolista: "Ni lo he hablado con él, estamos en pretemporada y los partidos son como son. A su trabajo, para mí, no se le puede poner ni un pero y no tengo duda de que le van a llegar y le van a caer los goles. Ni me preocupa", atestiguaba Paco Peña.

Los que sí han visto puerta en estos primeros cinco encuentros son el canterano Jesús Soto, autor del gol del triunfo ante el Recreativo de Huelva en el primer partido de los azulinos; Jesús Parada, que con dos tantos está demostrando que tiene llegada incorporándose desde el centro del campo; Antonio Sanlúcar, Iván Navarro (goleadores contra el Marbella); y el central Urri, que también anotó en El Puerto.

Por otro lado, el Xerez CD sigue sondeando el mercado en busca de dos futbolistas que refuercen al equipo, un lateral derecho y un centrocampista generador de juego: "Estamos buscando, pero la realidad es que como no caiga alguno que se queda fuera de Segunda RFEF es complicado y luego te metes en el problema del dinero, porque tenemos un presupuesto que no es para tirar cohetes y hay que hilar muy fino", afirmaba el técnico hace unos días.