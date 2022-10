Muere Pepe Ravelo

Ha fallecido Pepe Ravelo, santo y seña de Jerez y del xerecismo. Tras luchar durante años contra una grave enfermedad, su corazón azulino ha dejado de latir en la madrugada de este domingo 9 de octubre a los 78 años de edad. Nacido en San Cristóbal de la La Laguna el 08 de febrero de 1944, llegó a nuestra ciudad en 1969 y desde el primer día se convirtió en un jerezano más que fue futbolista, directivo y empresario. Las exequias por el eterno descanso de Pepe Ravelo serán este lunes en la iglesia de Cristo Resucitado del Tanatorio de la zona sur de Jerez.

Inicios

Pepe Ravelo Rodríguez lo fue todo en el Xerez Club Deportivo. Vistió la elástica azulina en 348 ocasiones y tras retirarse, llegó a ser entrenador del filial, secretario técnico, director deportivo, accionista y consejero delegado de la entidad en la etapa de Pedro Pacheco. También estuvo en el banquillo del primer equipo en dos partidos de liga, uno en la temporada 71/72 aún en activo y otro en la campaña 87/88, ambos en Segunda A y mientras el club no firmaba a otro técnico.

Nacido en la Cuesta del Charcón, barrio de la localidad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna, Pepe Ravelo se inició en el mundo del fútbol con tan sólo diez años de edad, en las filas del modesto equipo del Arenas de La Laguna, club de su localidad natal. Militó allí hasta cumplir los dieciocho años. Al mismo tiempo formó parte asimismo de la selección juvenil tinerfeña. De allí fue transferido al Estrella de La Laguna, donde se estrenó en Regional Preferente.

Con diecinueve primaveras, emigró a Venezuela donde vivían la mayor parte de sus parientes. Allí jugó con regularidad durante una temporada y media en la que se proclamó campeón de la Liga Mayor formando parte del equipo de la capital, el Canarias.

Ravelo disputó los partidos premundiales del Mundial de Inglaterra 66 con la selección del país que vio nacer a su familia y sumó la cifra de cuatro choques oficiales jugados. En aquella liguilla, Ravelo se midió a Perú y Uruguay, pero el combinado venezolano no pudo dar la sorpresa y no se clasificó para la cita británica.

De regreso a la península le fichó el Córdoba, por aquel entonces en Primera División. Tras una campaña de verdiblanco, actuó como cedido en el Tenerife mientras cumplía el servicio militar, obligatorio por entonces.

Leyenda del Xerez CD

Antes de recalar en el Xerez CD para hacer historia, jugó otro año en la entidad cordobesa y un año cedido en el Hércules. Luego llegó su etapa en el Deportivo, en el que fue santo y seña hasta convertirse en leyenda jugando 348 encuentros. Sólo Jesús Mendoza y Vicente Moreno, con el tiempo, le superaron en números de partidos con el XCD.

Al Xerez Club Deportivo llegó en la campaña 69/70 con la entidad en Tercera División. En sus casi 350 partidos con la camiseta azulina, Pepe Ravelo anotó 70 goles, 60 de ellos en el campeonato de Liga y 10 en la Copa del Rey. Tiene aún vigente el récord de partidos consecutivos jugados en el Xerez CD: un total de 107, casi tres temporadas completas. Es uno de las pocas personas que ostenta la insignia de oro y brillantes del club.

En sus últimos años como futbolista, abrió y regentó personalmente la conocidísima tienda Deportes Ravelo en la calle Francos, donde además tenía su domicilio particular. La tienda estuvo abierta desde 1976 hasta 2012, un total de 36 años. "Han sido 36 años recibiendo al público y siempre hemos procurado que los clientes, más que clientes, fueran amigos, y nuestra teoría siempre ha sido que el cliente se vaya contento con lo que ha comprado, con el precio y con la atención que le hemos prestado", decía en una entrevista a Diario de Jerez días antes de echar la persiana.

Primer presidente del Xerez DFC

Con la irrupción del Xerez Deportivo FC, Pepe Ravelo dio un paso adelante postulándose como candidato a la presidencia de la entidad, gsiendo el primer presidente electo del club azulino aunque no contó con oposición alguna. Bajo su mandato, el club logró ascender sucesivamente, aunque en su último año no se logró el objetivo de dejar al equipo en Tercera División, logro que se obtuvo un año más tarde (2018) ya con Rafael Coca en la presidencia. Como dirigente del Xerez DFC tuvo de entrenadores a Carlos Orúe, Dani Pendín, Juan Antonio Sánchez Franzón y Juan Luis Aguilocho.

El pasado mes de agosto, el club azulino le quiso rendir un homenaje y creo el I Trofeo Pepe Ravelo. Organizó un partido ante su exequipo, el Córdoba, y el acto de presentación del encuentro fue su último acto público en Chapín.

Hijo Adoptivo y Rey Melchor

Al margen del fútbol, Pepe Ravelo también encarnó al Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos del año 2013, uno de los días más felices de su vida. "Siempre he tenido un cariño especial por Jerez. Nací en Canarias, pero llevo aquí muchos años y, sinceramente, me siento un jerezano más, por eso para mí es un orgullo haber sido recompensado con esto", comentaba días antes del desfile en otra entrevista a este Diario.

El 26 de octubre de 2019, Pepe Ravelo recibía de manos de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, el título de Hijo Adoptivo de la ciudad en un acto que se celebró en los Claustros de Santo Domingo en el que estuvo acompañado por toda su familia, el resto de la Corporación Municipal y por Rafa Verdú, Presidente de Honor del Xerez CD y que también ostenta ese galardón. "Es un honor muy grande ser Hijo Adoptivo de Jerez. Yo siempre he creído en Jerez, es una ciudad fantástica y deberíamos estar orgullosos de ella, hablo ya como jerezano. Aquí podemos presumir de montones de cosas. Yo ahora que viajo un poco más escucho 'mira esto qué bonito'. Y yo respondo de eso en Jerez tenemos cien", apuntaba en su emotivo discurso. Del mismo modo, el Ayuntamiento reconoció su labor y el 3 de marzo de 2019 asistió emocionado al acto en el que el Anexo de Chapín pasó a llamarse Pepe Ravelo.

En 2020 publicó el libro '50 años de xerecismo' en el que repasaba sus vivencias como deportista y luego como directivo tanto en el Xerez CD como en el Xerez DFC: "Siempre me ha gustado escribir y hace tiempo comencé a plasmar mi historia desde que tenía 10 años. Llené tres libretas y más de 400 páginas para que mis nietos conocieran cómo se ganó la vida su abuelo jugando al fútbol. Lo vieron mis familiares, mis amigos y todos, junto a Antonio Millán, que ha realizado el prólogo, me comentaron que era una pena que no publicara todas esas historias", decía entonces.