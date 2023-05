El Xerez CD marca su hoja de ruta para la temporada 23/24

La primera piedra del proyecto del Xerez CD 23/24 la puso la entidad la pasada semana con la contratación de Miguel Ángel Rondán y este martes, los dirigentes y la dirección deportiva han mantenido una reunión en la que se ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta a seguir de cara a la próxima campaña con infinidad de frentes abiertos, que tendrán que ir cerrando de forma escalonada.

Presupuesto

La entidad tiene la intención de seguir apostando por la austeridad y ajustar el presupuesto al máximo, ya que la economía no permite lanzar cohetes. Los rectores se encuentran gestionando una aportación importante a cargo de una serie de patrocinadores y si la logran tendrán carta blanca para aumentar unos números que serán similares o algo inferiores a los del pasado curso. El objetivo, eso sí, seguirá siendo el ascenso, pero no será fácil en función de los rivales que compongan el Grupo X de Tercera RFEF.

Liquidación de la plantilla

Los jugadores y técnicos esta temporada, a diferencia de lo que ha sucedido en las anteriores, han estado al corriente durante todo el curso y ahora, la entidad les adeuda cantidades pequeñas por objetivos individuales y la nómina del pasado mes de abril.

Renovaciones

La mayoría de la plantilla azulina cumple contrato y Miguel Ángel tiene la intención de reunirse con todos para conocer sus intenciones y a los que interesan transmitirles lo que el club puede ofrecerles. Igualmente, se reunirá con los futbolistas que tienen vinculación con la entidad. Los hermanos Jose y Jesús Parada y Rubén Sánchez tienen contrato y Migue García una cláusula por la que también podría continuar. El canterano Soto, que durante prácticamente toda la campaña ha estado con el primer equipo, también sigue vinculado al club.

Entrenador

La figura del entrenador es esencial en el proyecto. La pasada campaña, el Xerez CD tuvo hasta tres técnicos -Paco Peña, Juan Carlos Gómez y Juan Pedro Ramos- y, al final, no logró el objetivo de pelear por el ascenso. La idea es marcarse un perfil claro, que encaje con los requisitos deportivos y económicos.

Miguel Ángel Rondán ya comentó en su presentación que no tendría miedo a la hora de apostar por gente joven y capacitada. "No hay que tener miedo a las apuestas, todo el mundo tiene que empezar desde cero y nadie triunfa si no lo colocan en su sitio. Lo importante es que tenga condiciones y potencial, hay que apostar por la gente, que muchas veces las ganas suplen a muchas carencias". En los últimos días han comenzado a salir nombres de todo tipo y de todos los perfiles.

Fichajes

Una vez que finalice la ronda de conversaciones con los integrantes de la actual plantilla, los técnicos valorarán las prioridades y comenzarán a mover pieza. El presupuesto limitará o ampliará el radio de acción. Lo que sí tienen claro en el club es que de cara al próximo curso tienen que atar a un delantero goleador que puede marcar diferencias. La pasada temporada ese rol lo tuvo que desempeñar Cascajo, que no venía como ariete, y cumplió. Firmó ocho dianas.

Chapín o el Pedro Garrido

Seguir disputando los encuentros en Chapín, a pesar del alto coste, o regresar al Pedro Garrido es uno de los enigmas de cara a la próxima temporada. En principio, la opción de seguir en Chapín gana enteros entre los rectores y la mayoría de los aficionados también se decanta por el Municipal, aunque hay otros que prefieren el Pedro Garrido por la presión que puede ejercer el público.

Las instalaciones del campo de la barriada del Chicle se encuentran bastante deterioradas para albergar partidos de categoría nacional y la iluminación, por ejemplo, tampoco es la más adecuada para jugar los encuentros demasiado tarde.

Los rectores, una vez celebradas las elecciones, tendrán que mantener contactos con los dirigentes que salgan elegidos para tratar de llegar a un acuerdo para abaratar los costes por entrenar y jugar en instalaciones municipales.

Campaña de abonados

El Deportivo tiene previsto lanzar una campaña de abonados de forma anticipada después de la Feria, con importantes ventajas para los socios que renueven su carnet y también para los nuevos. Del mismo, modo ya trabaja el la campaña del verano, que verá la luz como cada temporada a finales de junio o principios de julio.

Gestar Sport

Gestar Sport y el Xerez CD unieron sus caminos en noviembre de 2021 por cuatro años y sólo uno después, Óscar Garvín y Manolo Fernández han presentado su dimisión como consejeros por desavenencias con los rectores azulinos en la forma de gestionar la entidad. Han dado un paso al lado en el consejo, pero el vínculo entre las partes sigue y deben llegar a un acuerdo para la rescisión de un contrato que tenía una duración larga.

Por el momento, no hay acuerdo ni Gestar Sport ha recibido una propuesta en firma para la resolución, aunque desde el club aseguran que tienen previsto emitirla en los próximos días.