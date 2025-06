Isma Gil: "Tengo cuerda para rato"

Isma Gil es una de las primeras bajas que ha dado el Xerez CD, por lo que el de Vallecas no jugará por tercera temporada en el Deportivo. Después de una campaña coronada con el ascenso a Segunda RFEF y una segunda en la que "he batido récords personales", el portero se ve obligado a afrontar nuevos retos pese a que su idea era continuar defendiendo la portería del Xerez Club Deportivo.

Gil no tuvo oferta de renovación sobre la mesa y sí un ofrecimiento para que se quedase en el club formando parte del organigrama técnico, pero el portero no está aún por la labor de colgar los guantes. "Estaba dispuesto a hablar, a negociar y a escucharles, pero tomaron la decisión de no contar conmigo, de buscar otro candidato a la portería que acompañara a Santos. Son decisiones deportivas en las que puedes estar más de acuerdo o no. La decisión la respeto y soy un xerecista más para siempre".

"Me siento muy orgulloso de lo conseguido y ser recordado como persona y como profesional, siempre estando al servicio del club y de mis compañeros"

Apunta que sí le reconocen "los servicios prestados dentro y fuera del campo y me ofrecen quedarme en el club, pero yo creo que me queda todavía cuerda suficiente, tengo mucha ilusión por seguir y no podía retirarme con esa lesión que tuve el día de la Balona. Este año el nivel ha sido superior al anterior, se ha reflejado en récords personales, luchando con grandísimos porteros de la categoría y teniendo el segundo mejor promedio de partidos y goles, estar entre los dos o tres mejores porteros a nivel de números es importante y por eso me hubiera gustado seguir, porque como siempre dije vine para dejar al club lo más cerca posible del fútbol profesional y me ha faltado tiempo para dejarlo más cerca".

"El de la Balona no podía ser mi último partido, tengo ganas e ilusión por seguir haciendo historia donde vaya!

El último partido de Isma Gil con el Xerez CD fue en el Ciudad de La Línea, donde sufrió una lesión clavicular tras un golpe con Fran Carbiá. Pasó por el quirófano, acortó plazos y estuvo en el banquillo en el partido contra el Xerez DFC: "Forcé muchísimo, no estaba ni al 40 por ciento para el día del derbi, pero estaba ahí por si a Antonio le ocurría algo, jugándome incluso recaer, pero se me necesitaba y tengo claro que si nos metemos en play-off hubiera estado disponible". "Entonces -añade-, retirarme así no. No puedo compararme con mi amigo Diego Cervero, cuya trayectoria ha sido grandísima, pero lo vi retirarse por la puerta grande en el Numancia con un ascenso y es lo que todos soñamos. No podía retirarme y tengo toda la ilusión del mundo de seguir haciendo historia donde vaya", comenta.

El madrileño ha estado dos años en el Xerez CD, "que han dado para aprender y conocer a maravillosas personas que me llevo conmigo, maravillosos compañeros, gente del club, cuerpo técnico, prensa... Todas las muestras de cariño tanto en el momento de la lesión como ahora en la despedida han sido bestiales y me quedo con eso, que se me recuerde como persona y dejar huella en un club tan grande e histórico como el Xerez Club Deportivo y sacarlo un poco del pozo. Vivir el ascenso como lo vivimos, ser partícipe de un récord nacional junto a Antonio, porterías a cero, salir en todos los medios, llevar al Xerez a televisiones nacionales, el ascenso en Feria, que parece que se alineraron todos los astros... Me siento muy orgulloso de lo conseguido. Ser recordado como persona y como profesional sin poner una mala cara ni con decisiones buenas para mí ni malas, siempre estando al servicio del club y de mis compañeros".

"Forcé muchísimo para estar el día del derbi por si a Antonio le ocurría algo, incluso jugándome una recaída"

Le augura al Xerez CD un futuro "muy bueno" y pide que "no se rompa eso que hemos creado tan bonito y que es tan difícil de lograr, que no se pierda; lo que hemos conseguido es muy difícil, el xerecismo ha despertado, ha resurgido y que se siga por esa línea, que venga gente que anteponga el club antes que a ellos mismos. Este club es grande y tiene que estar los próximos años en el fútbol profesional y para eso hay que tener continuidad y seguir en este camino".

De su futuro, señala que "sé que van a salir buenas cosas, algunos equipos han contactado conmigo y sé que donde vaya será bueno para mí y mi familia. Tengo ganas, cuerda e ilusión para seguir luchando, pronto sabremos dónde voy a recalar", con la posibilidad de que vuelva a Chapín, ahora como adversario: "Sería raro estar enfrente con otra camiseta, pero soy profesional y te dedicas a defender el escudo que llevas. Sería un placer volver a Chapín".