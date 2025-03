Juan Pedro: "Fuimos superiores y lo más justo hubiese sido ganar"

El Xerez CD no pudo pasar del empate a cero ante el Almería B en Chapín a pesar de generar más que su rival y ser superior, especialmente en la primera mitad. El punto saca a los azulinos de la zona de play-off, pero se encuentra en una posición de privilegio cuando restan nueve jornadas para el final de la temporada. Con Checa cumpliendo su segundo y último partido de sanción, Juan Pedro Ramos, segundo técnico azulino, fue el encargado de comparecer en rueda de prensa y tenía muy clara su valoración del partido ante el filial del Almería B: "fuimos superiores, lo más justo hubiese sido ganar, pero no pudimos abrir la lata, me queda un sabor agridulce" y añade que "las sensaciones han sido muy buenas y la afición, aunque a todos nos gusta ganar, debería estar orgullosa de este equipo, yo le doy un diez por su comportamiento en este partido".

–¿Qué análisis hace del encuentro?

–Pienso que merecimos ganar y no pudimos abrir la lata para llevarnos los tres puntos, pero estoy muy satisfecho porque fuimos nosotros. Creo que hicimos un partido muy completo en todos los aspectos, robamos en campo contrario, supimos parar a un equipo que prácticamente no nos ha generado con el nivel que tiene y con los jugadores que tienen, todos con calidad, velocidad y mucha juventud. Las conclusiones que tengo que sacar son positivas, aunque está claro que siempre se puede mejorar. Me queda un saborcito agridulce de haber podido ganar y hubiese sido lo más justo, pero es que el fútbol es así.

–El Deportivo fue mejor en la primera que en la segunda mitad...

–Sí, ellos al inicio del segundo tiempo cambiaron, ajustaron un poco las líneas, pasaron a otro sistema y cambiaron la salida de balón, porque en el primer tiempo hicimos muchos robos. Nos tocó ajustarnos y en esos momentos de desajustes llegó su única ocasión, que fue el tiro que sacó Isma. En el momento que ajustamos, fuimos a por el partido. Las sensaciones al final, con las ocasiones de Santi, Taufek, de Reina o el córner de Adri pudimos marcar. Analizando el partido, tuvimos bastantes opciones y fuimos a por el partido.

–(...)

–Ellos, igual que el Cádiz, apenas nos han generado y no es fácil. La gente mira la clasificación y puede pensar que como está en descenso es normal que no te tire o que lo haga dos veces desde fuera del área, pero no lo es. Defender es complicado y el bloque, el trabajo en equipo, como han presionado, como cuando el compañero falla el otro hace un sobreesfuerzo para taparlo, hay que destacarlo. Ahí está el éxito de este equipo. Igual, si tuviésemos más calidad arriba, que la tenemos, con otro tipo de jugadores más desequilibrantes, pues igual no tendríamos esa solidez defensiva y esa imagen de bloque y de equipo trabajado en el que todos van a una.

–¿Preocupa a los técnicos que no ganar en Chapín termine pesando en el vestuario?

–Viendo el partido que hemos hecho ante el Almería podemos estar muy tranquilos. Corriendo como hemos corrido tanto en fase ofensiva como en la defensiva y dando la sensación de querer y de ir a ganar el partido, lo normal hubiese sido ganar. Tenemos jugadores como Nané, Santi, Iago, Reina, que el año pasado nos dio muchos goles, o Taufek no han tenido ese acierto, pero estamos muy tranquilos. El éxito de este equipo siempre ha sido el trabajo en equipo y ante el Almería B lo hicieron todo casi a la perfección.

–Faltan nueve jornadas y el equipo ahora está fuera del play-off empatado a puntos con el Linares...

–Eso ahora es circunstancial, los finales de liga son los que marcan la temporada y lo que tenemos ganado ya nadie nos lo quita. Después de este partido estamos mucho más cerca de ganar la próxima jornada en Orihuela si hacemos las cosas igual, compitiendo y rompiendo esa sensación que habíamos dado en casa, al margen del resultado, en los dos últimos partidos. Y, de haber perdido, estaría diciendo lo mismo. Fuimos superiores y dado una imagen muy buena, la afición, aunque a todos nos gusta ganar, debería estar orgullosa de este equipo.

–No habla de play-off, la permanencia sí que está más cerca...

–Es el primer objetivo que nos marcamos, pero no nos conformamos con eso. Queremos cerrarlo cuanto antes y cuando lo logremos, a mirar lejos y a soñar en grande.

–La afición se ha vuelto a volcar pese a la tarde desapacible, ¿da más rabia no ganar?

–A la afición le doy un diez. En otras circunstancias he visto a la gente más nerviosa, más inquieta, protestando más y creo que ha sido muy respetuosa, ha empujado al equipo desde el minuto uno y, lógicamente, a todos nos gusta ganar, pero la gente, a pesar de no haberlo logrado, se ha ido contenta a su casa. Habrá críticas porque es normal, pero esas nos sirven para crecer. La masa global creo que se ha ido contenta y hay que darle, como casi siempre, un diez.