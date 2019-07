El Partido Popular afirma que sigue abierto al diálogo con el gobierno local para alcanzar algún tipo de acuerdo de cara al pleno de este jueves.

En una comparecencia, el portavoz de la formación, Antonio Saldaña, no criticó la propuesta inicial planteada por el ejecutivo pero sí incidió en que el acuerdo debe ser unánime entre todos los grupos. "No hemos estado en contra de negociar pero sí entendemos que, si se acuerda, tiene que ser todo el mundo", dijo Saldaña.

El líder de los populares jerezanos incidió en el planteamiento realizado por su grupo de que no haya un incremento de costes de la estructura política. Así, planteaba la posibilidad de que la cuantía destinada al concejal liberado de la oposición se pudiera dividir entre dos.

Ahora bien, no censuró la propuesta del ejecutivo alegando que no estaban "cerrados" a escuchar alternativas. "El PSOE no está en condiciones políticas de plantear nada de manera unilateral; no sé que va a pasar en el pleno pero evidentemente alguien tendrá que plantear alguna propuesta", alegó.